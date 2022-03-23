Рейтинг@Mail.ru
Камчатская рыба в 2022 году станет более доступной в России - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/ryba-1779628977.html
Камчатская рыба в 2022 году станет более доступной в России
Камчатская рыба в 2022 году станет более доступной в России - РИА Новости, 23.03.2022
Камчатская рыба в 2022 году станет более доступной в России
Поставки камчатской рыбы на российский рынок будут увеличены в этом году, а цены будут сдерживаться, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:52
2022-03-23T13:52
россия
экономика
камчатский край
владимир солодов
владивосток
юрий трутнев
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98283/59/982835948_0:161:2986:1841_1920x0_80_0_0_7930fb6d48de7a6020c489ef2aa27a63.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мар - РИА Новости. Поставки камчатской рыбы на российский рынок будут увеличены в этом году, а цены будут сдерживаться, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Сегодня мы договорились о том, что в том числе меры, которые будут направлены на сдерживание цены, на то, чтобы рыба была более доступной, чтобы мы увеличивали поставки на российский рынок, в этом году будут на практике реализованы", - сказал Владимир Солодов журналистам во Владивостоке, где он принял участие в совещаниях под руководством вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.Владимир Солодов уточнил, что сдерживание цен будет реализовано за счет снижения административных барьеров, организации новых транспортных потоков и субсидирования транспортировки Северным морским путем.Камчатский край – крупнейший на Дальнем Востоке поставщик лососей. По прогнозу ученых, в 2022 году общий объем вылова на Дальнем Востоке может составить 264 тысячи тонн, из них около 137 тысячи тонн будет добыто на Камчатке.
https://ria.ru/20220221/ikra-1773986359.html
россия
камчатский край
владивосток
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98283/59/982835948_160:0:2827:2000_1920x0_80_0_0_d5b6ba3bb97d06d7abbda0f4f37c46b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, камчатский край, владимир солодов, владивосток, юрий трутнев, дальний восток
13:52 23.03.2022
 
Камчатская рыба в 2022 году станет более доступной в России

Власти Камчатки заявили, что увеличат поставки рыбы из региона на российский рынок

© РИА НовостиРыболовецкое хозяйство на Камчатке
Рыболовецкое хозяйство на Камчатке - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости
Рыболовецкое хозяйство на Камчатке
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мар - РИА Новости. Поставки камчатской рыбы на российский рынок будут увеличены в этом году, а цены будут сдерживаться, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Сегодня мы договорились о том, что в том числе меры, которые будут направлены на сдерживание цены, на то, чтобы рыба была более доступной, чтобы мы увеличивали поставки на российский рынок, в этом году будут на практике реализованы", - сказал Владимир Солодов журналистам во Владивостоке, где он принял участие в совещаниях под руководством вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Продажа красной икры в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 06:31
Оценены риски дефицита красной рыбы и икры в этом году
Владимир Солодов уточнил, что сдерживание цен будет реализовано за счет снижения административных барьеров, организации новых транспортных потоков и субсидирования транспортировки Северным морским путем.
Камчатский край – крупнейший на Дальнем Востоке поставщик лососей. По прогнозу ученых, в 2022 году общий объем вылова на Дальнем Востоке может составить 264 тысячи тонн, из них около 137 тысячи тонн будет добыто на Камчатке.
 
РоссияЭкономикаКамчатский крайВладимир СолодовВладивостокЮрий ТрутневДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала