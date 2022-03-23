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Камчатская рыба в 2022 году станет более доступной в России

Камчатская рыба в 2022 году станет более доступной в России - РИА Новости, 23.03.2022

Камчатская рыба в 2022 году станет более доступной в России

Поставки камчатской рыбы на российский рынок будут увеличены в этом году, а цены будут сдерживаться, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:52

2022-03-23T13:52

2022-03-23T13:52

россия

экономика

камчатский край

владимир солодов

владивосток

юрий трутнев

дальний восток

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мар - РИА Новости. Поставки камчатской рыбы на российский рынок будут увеличены в этом году, а цены будут сдерживаться, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Сегодня мы договорились о том, что в том числе меры, которые будут направлены на сдерживание цены, на то, чтобы рыба была более доступной, чтобы мы увеличивали поставки на российский рынок, в этом году будут на практике реализованы", - сказал Владимир Солодов журналистам во Владивостоке, где он принял участие в совещаниях под руководством вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.Владимир Солодов уточнил, что сдерживание цен будет реализовано за счет снижения административных барьеров, организации новых транспортных потоков и субсидирования транспортировки Северным морским путем.Камчатский край – крупнейший на Дальнем Востоке поставщик лососей. По прогнозу ученых, в 2022 году общий объем вылова на Дальнем Востоке может составить 264 тысячи тонн, из них около 137 тысячи тонн будет добыто на Камчатке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, камчатский край, владимир солодов, владивосток, юрий трутнев, дальний восток