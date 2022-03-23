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Камчатская рыба в 2022 году станет более доступной в России
Камчатская рыба в 2022 году станет более доступной в России - РИА Новости, 23.03.2022
Камчатская рыба в 2022 году станет более доступной в России
Поставки камчатской рыбы на российский рынок будут увеличены в этом году, а цены будут сдерживаться, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:52
2022-03-23T13:52
2022-03-23T13:52
россия
экономика
камчатский край
владимир солодов
владивосток
юрий трутнев
дальний восток
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мар - РИА Новости. Поставки камчатской рыбы на российский рынок будут увеличены в этом году, а цены будут сдерживаться, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Сегодня мы договорились о том, что в том числе меры, которые будут направлены на сдерживание цены, на то, чтобы рыба была более доступной, чтобы мы увеличивали поставки на российский рынок, в этом году будут на практике реализованы", - сказал Владимир Солодов журналистам во Владивостоке, где он принял участие в совещаниях под руководством вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.Владимир Солодов уточнил, что сдерживание цен будет реализовано за счет снижения административных барьеров, организации новых транспортных потоков и субсидирования транспортировки Северным морским путем.Камчатский край – крупнейший на Дальнем Востоке поставщик лососей. По прогнозу ученых, в 2022 году общий объем вылова на Дальнем Востоке может составить 264 тысячи тонн, из них около 137 тысячи тонн будет добыто на Камчатке.
https://ria.ru/20220221/ikra-1773986359.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, камчатский край, владимир солодов, владивосток, юрий трутнев, дальний восток
Камчатская рыба в 2022 году станет более доступной в России
Власти Камчатки заявили, что увеличат поставки рыбы из региона на российский рынок