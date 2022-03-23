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Минцифры работает над верификацией аккаунта на Rutube через "Госуслуги" - РИА Новости, 23.03.2022
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Минцифры работает над верификацией аккаунта на Rutube через "Госуслуги"
Минцифры работает над верификацией аккаунта на Rutube через "Госуслуги" - РИА Новости, 23.03.2022
Минцифры работает над верификацией аккаунта на Rutube через "Госуслуги"
Минцифры РФ работает над предоставлением возможности пользователям Rutube верифицировать свой аккаунт через "Госуслуги", сообщило министерство. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:58
2022-03-23T21:58
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минцифры РФ работает над предоставлением возможности пользователям Rutube верифицировать свой аккаунт через "Госуслуги", сообщило министерство."Минцифры работает над тем, чтобы предоставить пользователям платформы Rutube возможность верификации аккаунта и через Госуслуги", - говорится в сообщении.Министерство отмечает, что пользователи и авторы контента могут регистрироваться на платформе и привычным способом, а верифицировать аккаунт, заполнив анкету в личном кабинете.Для верификации пользователя при помощи "Госуслуг" нужно будет выбрать в личном кабинете на видеохостинге соответствующую опцию. Это позволит блогерам публиковать видео без очереди и длительной модерации, а также предупредит загрузку нежелательного контента."Верифицироваться через Госуслуги могут только физические лица. Сервис видеохостинга будет получать только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220322/rutube-1779421483.html
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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
21:58 23.03.2022
 
Минцифры работает над верификацией аккаунта на Rutube через "Госуслуги"

Минцифры работает над возможностью верифицировать аккаунт на Rutube через "Госуслуги"

© Владимир ТрефиловСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
© Владимир Трефилов
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минцифры РФ работает над предоставлением возможности пользователям Rutube верифицировать свой аккаунт через "Госуслуги", сообщило министерство.
"Минцифры работает над тем, чтобы предоставить пользователям платформы Rutube возможность верификации аккаунта и через Госуслуги", - говорится в сообщении.
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Министерство отмечает, что пользователи и авторы контента могут регистрироваться на платформе и привычным способом, а верифицировать аккаунт, заполнив анкету в личном кабинете.
Для верификации пользователя при помощи "Госуслуг" нужно будет выбрать в личном кабинете на видеохостинге соответствующую опцию. Это позволит блогерам публиковать видео без очереди и длительной модерации, а также предупредит загрузку нежелательного контента.
"Верифицироваться через Госуслуги могут только физические лица. Сервис видеохостинга будет получать только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан", - добавляется в сообщении.
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на заседании коллегии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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ТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия
 
 
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