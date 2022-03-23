https://ria.ru/20220323/rutube-1779756904.html

Минцифры работает над верификацией аккаунта на Rutube через "Госуслуги"

Минцифры работает над верификацией аккаунта на Rutube через "Госуслуги" - РИА Новости, 23.03.2022

Минцифры работает над верификацией аккаунта на Rutube через "Госуслуги"

Минцифры РФ работает над предоставлением возможности пользователям Rutube верифицировать свой аккаунт через "Госуслуги", сообщило министерство. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T21:58

2022-03-23T21:58

2022-03-23T21:58

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770706654_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_28f76ed8fbb96a39a1150514c2df914f.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минцифры РФ работает над предоставлением возможности пользователям Rutube верифицировать свой аккаунт через "Госуслуги", сообщило министерство."Минцифры работает над тем, чтобы предоставить пользователям платформы Rutube возможность верификации аккаунта и через Госуслуги", - говорится в сообщении.Министерство отмечает, что пользователи и авторы контента могут регистрироваться на платформе и привычным способом, а верифицировать аккаунт, заполнив анкету в личном кабинете.Для верификации пользователя при помощи "Госуслуг" нужно будет выбрать в личном кабинете на видеохостинге соответствующую опцию. Это позволит блогерам публиковать видео без очереди и длительной модерации, а также предупредит загрузку нежелательного контента."Верифицироваться через Госуслуги могут только физические лица. Сервис видеохостинга будет получать только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220322/rutube-1779421483.html

https://ria.ru/20210603/rutube-1735451014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия