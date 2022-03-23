Ковентри объявил о разрыве побратимских связей с Волгоградом
Британский Ковентри объявил о приостановке побратимских связей с Волгоградом
© flickr.com/Herry LawfordСобор Святого Михаила в Ковентри
© flickr.com/Herry Lawford
Собор Святого Михаила в Ковентри
ЛОНДОН, 23 мар - РИА Новости. Муниципальный совет британского города Ковентри объявил о "приостановке" побратимских связей с российским Волгоградом из-за спецоперации России на Украине, следует из заявления ведомства.
"Он (совет – ред.) с тяжелым сердцем объявил, что Ковентри приостановит побратимские связи с российским городом Волгоградом – старейшим городом-побратимом Ковентри, и будет изучать возможность установления побратимских связей с украинским городом Мариуполем", - говорится в сообщении.
Сталинград и Ковентри стали городами-побратимами в 1944 году, когда в 1944 году жители Ковентри отправили в Сталинград скатерть с вышитыми на ней именами 830 женщин и словами "Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление". Скатерть и собранные жителями Ковентри деньги были отправлены в Сталинград через посольство СССР в Лондоне. Город сменил название Сталинград на Волгоград в 1961 году. Сегодня ковентрийская скатерть хранится в музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
В 2004 году в честь 60-летия партнерских связей Волгоград и Ковентри подписали официальное соглашение о побратимстве. В 2008 году, когда отмечалось 65-летие побратимских связей, жители Волгограда преподнесли жителям Ковентри ответный подарок – Сталинградскую скатерть.