https://ria.ru/20220323/razryv-1779671529.html

Ковентри объявил о разрыве побратимских связей с Волгоградом

Ковентри объявил о разрыве побратимских связей с Волгоградом - РИА Новости, 23.03.2022

Ковентри объявил о разрыве побратимских связей с Волгоградом

Муниципальный совет британского города Ковентри объявил о "приостановке" побратимских связей с российским Волгоградом из-за спецоперации России на Украине,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:24

2022-03-23T16:24

2022-03-23T16:24

лондон

ковентри

волгоград

великобритания

ссср

музей "сталинградская битва"

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ЛОНДОН, 23 мар - РИА Новости. Муниципальный совет британского города Ковентри объявил о "приостановке" побратимских связей с российским Волгоградом из-за спецоперации России на Украине, следует из заявления ведомства."Он (совет – ред.) с тяжелым сердцем объявил, что Ковентри приостановит побратимские связи с российским городом Волгоградом – старейшим городом-побратимом Ковентри, и будет изучать возможность установления побратимских связей с украинским городом Мариуполем", - говорится в сообщении.Сталинград и Ковентри стали городами-побратимами в 1944 году, когда в 1944 году жители Ковентри отправили в Сталинград скатерть с вышитыми на ней именами 830 женщин и словами "Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление". Скатерть и собранные жителями Ковентри деньги были отправлены в Сталинград через посольство СССР в Лондоне. Город сменил название Сталинград на Волгоград в 1961 году. Сегодня ковентрийская скатерть хранится в музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.В 2004 году в честь 60-летия партнерских связей Волгоград и Ковентри подписали официальное соглашение о побратимстве. В 2008 году, когда отмечалось 65-летие побратимских связей, жители Волгограда преподнесли жителям Ковентри ответный подарок – Сталинградскую скатерть.

https://ria.ru/20220318/rt-1778799351.html

лондон

ковентри

волгоград

великобритания

ссср

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лондон, ковентри, волгоград, великобритания, ссср, музей "сталинградская битва"