https://ria.ru/20220323/putevki-1779669580.html
Более 52 тысяч детей из Москвы отправятся на отдых по льготным путевкам
Более 52 тысяч детей из Москвы отправятся на отдых по льготным путевкам - РИА Новости, 23.03.2022
Более 52 тысяч детей из Москвы отправятся на отдых по льготным путевкам
Более 52 тысяч детей с родителями из Москвы смогут отдохнуть в лагерях, санаториях и гостиницах по путевкам и сертификатам правительства столицы этим летом,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:09
2022-03-23T17:09
2022-03-23T17:09
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Более 52 тысяч детей с родителями из Москвы смогут отдохнуть в лагерях, санаториях и гостиницах по путевкам и сертификатам правительства столицы этим летом, сообщили РИА Новости в "Мосгортуре".Уточняется, что заявочная кампания продолжалась со 2 ноября по 10 декабря. В феврале родители, которым одобрили путевку, могли выбрать конкретные даты и места отдыха.В соответствии с постановлением правительства Москвы возможность получить услуги отдыха, полностью или частично оплаченные за счет городского бюджета, имеют сироты, инвалиды, дети из малообеспеченных семей и другие льготные категории. Столица является одним из немногих регионов страны, который организует не только "классический" детский отдых в оздоровительных лагерях, но и предоставляет семейные путевки в пансионаты и санатории.
https://ria.ru/20220323/krym-1779566233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дети, отдых, новости - туризм, туризм, туристы
Более 52 тысяч детей из Москвы отправятся на отдых по льготным путевкам
Более 52 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях и санаториях по путевкам от правительства
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Более 52 тысяч детей с родителями из Москвы смогут отдохнуть в лагерях, санаториях и гостиницах по путевкам и сертификатам правительства столицы этим летом, сообщили РИА Новости в "Мосгортуре".
"Квота целиком заполнена", — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что заявочная кампания продолжалась со 2 ноября по 10 декабря. В феврале родители, которым одобрили путевку, могли выбрать конкретные даты и места отдыха.
В соответствии с постановлением правительства Москвы возможность получить услуги отдыха, полностью или частично оплаченные за счет городского бюджета, имеют сироты, инвалиды, дети из малообеспеченных семей и другие льготные категории.
Столица является одним из немногих регионов страны, который организует не только "классический" детский отдых в оздоровительных лагерях, но и предоставляет семейные путевки в пансионаты и санатории.