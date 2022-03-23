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Более 52 тысяч детей из Москвы отправятся на отдых по льготным путевкам - РИА Новости, 23.03.2022
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Туризм
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Более 52 тысяч детей из Москвы отправятся на отдых по льготным путевкам
Более 52 тысяч детей из Москвы отправятся на отдых по льготным путевкам - РИА Новости, 23.03.2022
Более 52 тысяч детей из Москвы отправятся на отдых по льготным путевкам
Более 52 тысяч детей с родителями из Москвы смогут отдохнуть в лагерях, санаториях и гостиницах по путевкам и сертификатам правительства столицы этим летом,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:09
2022-03-23T17:09
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Более 52 тысяч детей с родителями из Москвы смогут отдохнуть в лагерях, санаториях и гостиницах по путевкам и сертификатам правительства столицы этим летом, сообщили РИА Новости в "Мосгортуре".Уточняется, что заявочная кампания продолжалась со 2 ноября по 10 декабря. В феврале родители, которым одобрили путевку, могли выбрать конкретные даты и места отдыха.В соответствии с постановлением правительства Москвы возможность получить услуги отдыха, полностью или частично оплаченные за счет городского бюджета, имеют сироты, инвалиды, дети из малообеспеченных семей и другие льготные категории. Столица является одним из немногих регионов страны, который организует не только "классический" детский отдых в оздоровительных лагерях, но и предоставляет семейные путевки в пансионаты и санатории.
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москва, дети, отдых, новости - туризм, туризм, туристы
17:09 23.03.2022
 
Более 52 тысяч детей из Москвы отправятся на отдых по льготным путевкам

Более 52 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях и санаториях по путевкам от правительства

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети на прогулке в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети на прогулке в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Более 52 тысяч детей с родителями из Москвы смогут отдохнуть в лагерях, санаториях и гостиницах по путевкам и сертификатам правительства столицы этим летом, сообщили РИА Новости в "Мосгортуре".
"Квота целиком заполнена", — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что заявочная кампания продолжалась со 2 ноября по 10 декабря. В феврале родители, которым одобрили путевку, могли выбрать конкретные даты и места отдыха.
В соответствии с постановлением правительства Москвы возможность получить услуги отдыха, полностью или частично оплаченные за счет городского бюджета, имеют сироты, инвалиды, дети из малообеспеченных семей и другие льготные категории.
Столица является одним из немногих регионов страны, который организует не только "классический" детский отдых в оздоровительных лагерях, но и предоставляет семейные путевки в пансионаты и санатории.
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