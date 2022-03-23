https://ria.ru/20220323/putevki-1779669580.html

Более 52 тысяч детей из Москвы отправятся на отдых по льготным путевкам

Более 52 тысяч детей из Москвы отправятся на отдых по льготным путевкам - РИА Новости, 23.03.2022

Более 52 тысяч детей из Москвы отправятся на отдых по льготным путевкам

Более 52 тысяч детей с родителями из Москвы смогут отдохнуть в лагерях, санаториях и гостиницах по путевкам и сертификатам правительства столицы этим летом,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:09

2022-03-23T17:09

2022-03-23T17:09

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Более 52 тысяч детей с родителями из Москвы смогут отдохнуть в лагерях, санаториях и гостиницах по путевкам и сертификатам правительства столицы этим летом, сообщили РИА Новости в "Мосгортуре".Уточняется, что заявочная кампания продолжалась со 2 ноября по 10 декабря. В феврале родители, которым одобрили путевку, могли выбрать конкретные даты и места отдыха.В соответствии с постановлением правительства Москвы возможность получить услуги отдыха, полностью или частично оплаченные за счет городского бюджета, имеют сироты, инвалиды, дети из малообеспеченных семей и другие льготные категории. Столица является одним из немногих регионов страны, который организует не только "классический" детский отдых в оздоровительных лагерях, но и предоставляет семейные путевки в пансионаты и санатории.

https://ria.ru/20220323/krym-1779566233.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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