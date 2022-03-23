https://ria.ru/20220323/podlodki-1779638559.html
ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году
ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2022
ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году ВМФ России три новейшие подводные лодки, в том числе атомные "Генералиссимус Суворов"... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:28
2022-03-23T14:28
2022-03-23T14:39
безопасность
санкт-петербург
адмиралтейские верфи
объединенная судостроительная корпорация
вмф рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году ВМФ России три новейшие подводные лодки, в том числе атомные "Генералиссимус Суворов" (проект "Борей-А") и "Красноярск" ("Ясень-М"), сообщил РИА Новости генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.Всего ОСК передаст в этом году 24 судна и военных корабля."До конца года сдадим флоту два атомохода, АПЛ "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск", и одну лодку "адмиралтейскую" - неатомная подводная лодка "Уфа", - сказал Рахманов.Подлодка "Уфа" (проект 636.3) строится на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.Он подчеркнул, что большая часть кораблей и судов относится к гражданскому судостроению, а 10 единиц - по гособоронзаказу, "часть из которых выходит из ремонта, часть – новострой".
https://ria.ru/20220120/kazan-1768658827.html
https://ria.ru/20220111/podlodki-1767257506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, санкт-петербург, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф
14:28 23.03.2022 (обновлено: 14:39 23.03.2022)
ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году
Гендиректор ОСК Рахманов: ВМФ получит в 2022 году три подлодки, в том числе две атомные
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году ВМФ России три новейшие подводные лодки, в том числе атомные "Генералиссимус Суворов" (проект "Борей-А") и "Красноярск" ("Ясень-М"), сообщил РИА Новости генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.
Всего ОСК
передаст в этом году 24 судна и военных корабля.
"До конца года сдадим флоту два атомохода, АПЛ "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск", и одну лодку "адмиралтейскую" - неатомная подводная лодка "Уфа", - сказал Рахманов.
Подлодка "Уфа" (проект 636.3) строится на "Адмиралтейских верфях
" в Санкт-Петербурге
.
Он подчеркнул, что большая часть кораблей и судов относится к гражданскому судостроению, а 10 единиц - по гособоронзаказу, "часть из которых выходит из ремонта, часть – новострой".