https://ria.ru/20220323/podlodki-1779638559.html

ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году

ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2022

ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году ВМФ России три новейшие подводные лодки, в том числе атомные "Генералиссимус Суворов"... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:28

2022-03-23T14:28

2022-03-23T14:39

безопасность

санкт-петербург

адмиралтейские верфи

объединенная судостроительная корпорация

вмф рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году ВМФ России три новейшие подводные лодки, в том числе атомные "Генералиссимус Суворов" (проект "Борей-А") и "Красноярск" ("Ясень-М"), сообщил РИА Новости генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.Всего ОСК передаст в этом году 24 судна и военных корабля."До конца года сдадим флоту два атомохода, АПЛ "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск", и одну лодку "адмиралтейскую" - неатомная подводная лодка "Уфа", - сказал Рахманов.Подлодка "Уфа" (проект 636.3) строится на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.Он подчеркнул, что большая часть кораблей и судов относится к гражданскому судостроению, а 10 единиц - по гособоронзаказу, "часть из которых выходит из ремонта, часть – новострой".

https://ria.ru/20220120/kazan-1768658827.html

https://ria.ru/20220111/podlodki-1767257506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

безопасность, санкт-петербург, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф