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ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2022
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ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году
ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2022
ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году ВМФ России три новейшие подводные лодки, в том числе атомные "Генералиссимус Суворов"... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:28
2022-03-23T14:39
безопасность
санкт-петербург
адмиралтейские верфи
объединенная судостроительная корпорация
вмф рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году ВМФ России три новейшие подводные лодки, в том числе атомные "Генералиссимус Суворов" (проект "Борей-А") и "Красноярск" ("Ясень-М"), сообщил РИА Новости генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.Всего ОСК передаст в этом году 24 судна и военных корабля."До конца года сдадим флоту два атомохода, АПЛ "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск", и одну лодку "адмиралтейскую" - неатомная подводная лодка "Уфа", - сказал Рахманов.Подлодка "Уфа" (проект 636.3) строится на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.Он подчеркнул, что большая часть кораблей и судов относится к гражданскому судостроению, а 10 единиц - по гособоронзаказу, "часть из которых выходит из ремонта, часть – новострой".
https://ria.ru/20220120/kazan-1768658827.html
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безопасность, санкт-петербург, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф
14:28 23.03.2022 (обновлено: 14:39 23.03.2022)
 
ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году

Гендиректор ОСК Рахманов: ВМФ получит в 2022 году три подлодки, в том числе две атомные

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРакетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск"
Ракетный крейсер четвёртого поколения Красноярск - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Ракетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году ВМФ России три новейшие подводные лодки, в том числе атомные "Генералиссимус Суворов" (проект "Борей-А") и "Красноярск" ("Ясень-М"), сообщил РИА Новости генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.
Всего ОСК передаст в этом году 24 судна и военных корабля.
Атомная подводная лодка К-561 Казань проекта 885М Ясень-М в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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"До конца года сдадим флоту два атомохода, АПЛ "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск", и одну лодку "адмиралтейскую" - неатомная подводная лодка "Уфа", - сказал Рахманов.
Подлодка "Уфа" (проект 636.3) строится на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.
Он подчеркнул, что большая часть кораблей и судов относится к гражданскому судостроению, а 10 единиц - по гособоронзаказу, "часть из которых выходит из ремонта, часть – новострой".
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БезопасностьСанкт-ПетербургАдмиралтейские верфиОбъединенная судостроительная корпорацияВМФ РФ
 
 
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