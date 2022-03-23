15:23 23.03.2022 (обновлено: 15:24 23.03.2022)
Глава Приамурья призвал увеличить вдвое производство картофеля в регионе
Глава Приамурья Орлов: производство картофеля и других овощей нужно увеличить вдвое
Овощной отдел супермаркета
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что производство картофеля и других овощей в регионе нужно увеличить в два раза, для этого разработаны новые меры поддержки аграриев из областного бюджета.
Как сообщает правительство региона, в этом году аграрии, которые будут расширять посевные площади под картофель, смогут получить 70 тысяч рублей компенсации за каждый гектар прироста.
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"Это принципиальная позиция. Мы стимулируем производителей картофеля и овощей на прирост. У наших аграриев есть такая возможность: есть и земли, и ресурсы. В этом году мы планируем увеличить не только посевной клин, но и сбор овощей и картофеля за счет повышения урожайности. Если все получится, мы должны вдвое увеличить объем производства овощей и картофеля в КФХ и сельхозпредприятиях, чтобы максимально обеспечить амурчан свежей и качественной продукцией", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
На льготные кредиты для амурских аграриев в этом году предусмотрено 570 миллионов рублей, как уточняют власти, можно взять краткосрочный коммерческий кредит, к примеру, под 25% годовых, а затем получить компенсацию порядка 20%.
Также амурский Минсельхоз компенсирует 50% затрат на строительство и закупку оборудования для современных овощехранилищ.
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