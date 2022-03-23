https://ria.ru/20220323/ovoschi-1779650771.html

Глава Приамурья призвал увеличить вдвое производство картофеля в регионе

Глава Приамурья призвал увеличить вдвое производство картофеля в регионе - РИА Новости, 23.03.2022

Глава Приамурья призвал увеличить вдвое производство картофеля в регионе

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что производство картофеля и других овощей в регионе нужно увеличить в два раза, для этого разработаны новые... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:23

2022-03-23T15:23

2022-03-23T15:24

амурская область

экономика

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что производство картофеля и других овощей в регионе нужно увеличить в два раза, для этого разработаны новые меры поддержки аграриев из областного бюджета.Как сообщает правительство региона, в этом году аграрии, которые будут расширять посевные площади под картофель, смогут получить 70 тысяч рублей компенсации за каждый гектар прироста."Это принципиальная позиция. Мы стимулируем производителей картофеля и овощей на прирост. У наших аграриев есть такая возможность: есть и земли, и ресурсы. В этом году мы планируем увеличить не только посевной клин, но и сбор овощей и картофеля за счет повышения урожайности. Если все получится, мы должны вдвое увеличить объем производства овощей и картофеля в КФХ и сельхозпредприятиях, чтобы максимально обеспечить амурчан свежей и качественной продукцией", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.На льготные кредиты для амурских аграриев в этом году предусмотрено 570 миллионов рублей, как уточняют власти, можно взять краткосрочный коммерческий кредит, к примеру, под 25% годовых, а затем получить компенсацию порядка 20%.Также амурский Минсельхоз компенсирует 50% затрат на строительство и закупку оборудования для современных овощехранилищ.

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

https://ria.ru/20220223/frukty-1774477033.html

амурская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, амурская область