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Глава Приамурья призвал увеличить вдвое производство картофеля в регионе - РИА Новости, 23.03.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220323/ovoschi-1779650771.html
Глава Приамурья призвал увеличить вдвое производство картофеля в регионе
Глава Приамурья призвал увеличить вдвое производство картофеля в регионе - РИА Новости, 23.03.2022
Глава Приамурья призвал увеличить вдвое производство картофеля в регионе
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что производство картофеля и других овощей в регионе нужно увеличить в два раза, для этого разработаны новые... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:23
2022-03-23T15:24
амурская область
экономика
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что производство картофеля и других овощей в регионе нужно увеличить в два раза, для этого разработаны новые меры поддержки аграриев из областного бюджета.Как сообщает правительство региона, в этом году аграрии, которые будут расширять посевные площади под картофель, смогут получить 70 тысяч рублей компенсации за каждый гектар прироста."Это принципиальная позиция. Мы стимулируем производителей картофеля и овощей на прирост. У наших аграриев есть такая возможность: есть и земли, и ресурсы. В этом году мы планируем увеличить не только посевной клин, но и сбор овощей и картофеля за счет повышения урожайности. Если все получится, мы должны вдвое увеличить объем производства овощей и картофеля в КФХ и сельхозпредприятиях, чтобы максимально обеспечить амурчан свежей и качественной продукцией", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.На льготные кредиты для амурских аграриев в этом году предусмотрено 570 миллионов рублей, как уточняют власти, можно взять краткосрочный коммерческий кредит, к примеру, под 25% годовых, а затем получить компенсацию порядка 20%.Также амурский Минсельхоз компенсирует 50% затрат на строительство и закупку оборудования для современных овощехранилищ.
https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html
https://ria.ru/20220223/frukty-1774477033.html
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экономика, амурская область
15:23 23.03.2022 (обновлено: 15:24 23.03.2022)
 
Глава Приамурья призвал увеличить вдвое производство картофеля в регионе

Глава Приамурья Орлов: производство картофеля и других овощей нужно увеличить вдвое

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОвощной отдел супермаркета
Овощной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Овощной отдел супермаркета
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что производство картофеля и других овощей в регионе нужно увеличить в два раза, для этого разработаны новые меры поддержки аграриев из областного бюджета.
Как сообщает правительство региона, в этом году аграрии, которые будут расширять посевные площади под картофель, смогут получить 70 тысяч рублей компенсации за каждый гектар прироста.
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"Это принципиальная позиция. Мы стимулируем производителей картофеля и овощей на прирост. У наших аграриев есть такая возможность: есть и земли, и ресурсы. В этом году мы планируем увеличить не только посевной клин, но и сбор овощей и картофеля за счет повышения урожайности. Если все получится, мы должны вдвое увеличить объем производства овощей и картофеля в КФХ и сельхозпредприятиях, чтобы максимально обеспечить амурчан свежей и качественной продукцией", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
На льготные кредиты для амурских аграриев в этом году предусмотрено 570 миллионов рублей, как уточняют власти, можно взять краткосрочный коммерческий кредит, к примеру, под 25% годовых, а затем получить компенсацию порядка 20%.
Также амурский Минсельхоз компенсирует 50% затрат на строительство и закупку оборудования для современных овощехранилищ.
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