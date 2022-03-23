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Совфед одобрил закон о "русских офшорах" - РИА Новости, 23.03.2022
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Совфед одобрил закон о "русских офшорах"
Совфед одобрил закон о "русских офшорах" - РИА Новости, 23.03.2022
Совфед одобрил закон о "русских офшорах"
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, допускающий возможность переезда в специальные административные районы РФ (САР) иностранных компаний,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:12
2022-03-23T18:12
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
алексей сазанов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, допускающий возможность переезда в специальные административные районы РФ (САР) иностранных компаний, зарегистрированных до 1 марта 2022 года, и регистрации в них международных личных фондов граждан.Документ направлен на защиту российского бизнеса и его активов в условиях санкционного давления. В этих целях предлагается упростить переезд в САР компаний под санкциями. В частности, предоставляется возможность переезда в них более молодого бизнеса, который создан до 1 марта 2022 года. Сейчас это могут сделать компании, созданные до 1 января 2018 года.Также для защиты активов попавших под санкции компаний и физлиц закон разрешает регистрацию в САР личных прижизненных и наследственных фондов со статусом международных фондов. Эти изменения позволят передавать в такие фонды активы в целях снижения признаков корпоративного контроля и вывода компаний из-под санкций. При этом стоимость активов личного фонда при его создании в САР в порядке редомициляции или инкорпорации должна быть не менее 5 миллиардов рублей.Помимо этого, исключается необходимость подтверждения деятельности на территории нескольких государств. Также срок, в течение которого иностранными компаниями должны быть осуществлены инвестиции, увеличивается с шести месяцев до одного года, а срок предоставления подтверждающих их осуществление документов - с 10 до 30 рабочих дней.Закон продляет на 10 лет (до 1 января 2039 года) возможности применения норм иностранного корпоративного права для международных компаний. И до двух лет увеличивается срок по исключению переехавшей в САР международной компании из иностранного реестра юрлиц (сейчас общий срок – шесть месяцев) и срок до проведения первой ревизии для участников САР (сейчас – один год). До конца 2022 года законом вводятся послабления к комплекту документов для переезда в САР.В связи с введением ограничительных мер в отношении РФ, российских юрлиц и граждан, правительству РФ в 2022 году предоставляется право устанавливать особенности выполнения требований, касающихся подачи заявки на осуществление деятельности в качестве участника САР, а также представления иностранным юрлицом документов при госрегистрации международной компании в порядке редомициляции. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В САРах уже 60 резидентов, в том числе 55 на острове Октябрьский и пять на острове Русский, при этом Минфин ожидает как минимум удвоения их количества, пояснял ранее замглавы министерства Алексей Сазанов.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, алексей сазанов
18:12 23.03.2022
 
Совфед одобрил закон о "русских офшорах"

Совфед одобрил закон о регистрации молодых компаний и личных фондов в "русских офшорах"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, допускающий возможность переезда в специальные административные районы РФ (САР) иностранных компаний, зарегистрированных до 1 марта 2022 года, и регистрации в них международных личных фондов граждан.
Документ направлен на защиту российского бизнеса и его активов в условиях санкционного давления. В этих целях предлагается упростить переезд в САР компаний под санкциями. В частности, предоставляется возможность переезда в них более молодого бизнеса, который создан до 1 марта 2022 года. Сейчас это могут сделать компании, созданные до 1 января 2018 года.
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Также для защиты активов попавших под санкции компаний и физлиц закон разрешает регистрацию в САР личных прижизненных и наследственных фондов со статусом международных фондов. Эти изменения позволят передавать в такие фонды активы в целях снижения признаков корпоративного контроля и вывода компаний из-под санкций. При этом стоимость активов личного фонда при его создании в САР в порядке редомициляции или инкорпорации должна быть не менее 5 миллиардов рублей.
Помимо этого, исключается необходимость подтверждения деятельности на территории нескольких государств. Также срок, в течение которого иностранными компаниями должны быть осуществлены инвестиции, увеличивается с шести месяцев до одного года, а срок предоставления подтверждающих их осуществление документов - с 10 до 30 рабочих дней.
Закон продляет на 10 лет (до 1 января 2039 года) возможности применения норм иностранного корпоративного права для международных компаний. И до двух лет увеличивается срок по исключению переехавшей в САР международной компании из иностранного реестра юрлиц (сейчас общий срок – шесть месяцев) и срок до проведения первой ревизии для участников САР (сейчас – один год). До конца 2022 года законом вводятся послабления к комплекту документов для переезда в САР.
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САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В САРах уже 60 резидентов, в том числе 55 на острове Октябрьский и пять на острове Русский, при этом Минфин ожидает как минимум удвоения их количества, пояснял ранее замглавы министерства Алексей Сазанов.
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