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Совфед одобрил отмену НДФЛ с процентов по вкладам в 2021-2022 годах - РИА Новости, 23.03.2022
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Совфед одобрил отмену НДФЛ с процентов по вкладам в 2021-2022 годах
Совфед одобрил отмену НДФЛ с процентов по вкладам в 2021-2022 годах - РИА Новости, 23.03.2022
Совфед одобрил отмену НДФЛ с процентов по вкладам в 2021-2022 годах
Совфед одобрил закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:04
2022-03-23T18:59
экономика
ндфл
совет федерации рф
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Совфед одобрил закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.С 2021 года в России был введен налог в размере 13 процентов на доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму. Она рассчитывается как произведение миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года, в котором были получены доходы.Закон освобождает россиян от уплаты НДФЛ с процентов по вкладам за 2021-2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022-2023 годах. При этом вносятся изменения в правила, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года.Необлагаемый доход будет определяться как произведение миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году. Таким образом, если этот показатель в течение года повышался, а вслед за ним росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход и гражданам больше налогов платить не придется.Закон также содержит нормы, направленные на стимулирование перевода ценных бумаг российских организаций из собственности иностранных компаний. В этих целях от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.Освободят от НДФЛ и все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах. Помимо этого, снимается ограничение по размеру помощи и подарков ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и некоторым другим лицам, который не облагается НДФЛ.Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.
https://ria.ru/20220309/pravitelstvo-1777289648.html
https://ria.ru/20220310/roskosh-1777488108.html
https://ria.ru/20220302/nalog-1776046244.html
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экономика, ндфл, совет федерации рф, россия, центральный банк рф (цб рф)
18:04 23.03.2022 (обновлено: 18:59 23.03.2022)
 
Совфед одобрил отмену НДФЛ с процентов по вкладам в 2021-2022 годах

Совфед одобрил отмену НДФЛ с процентных доходов от вкладов в банках с 2021 года

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Совфед одобрил закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.
С 2021 года в России был введен налог в размере 13 процентов на доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму. Она рассчитывается как произведение миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года, в котором были получены доходы.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 14:39
Правительство предложило освободить граждан с большими вкладами от НДФЛ
Закон освобождает россиян от уплаты НДФЛ с процентов по вкладам за 2021-2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022-2023 годах. При этом вносятся изменения в правила, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года.
Необлагаемый доход будет определяться как произведение миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году. Таким образом, если этот показатель в течение года повышался, а вслед за ним росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход и гражданам больше налогов платить не придется.
Рабочий в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:37
В ГД внесли проект о повышении планки цены машины для "налога на роскошь"
Закон также содержит нормы, направленные на стимулирование перевода ценных бумаг российских организаций из собственности иностранных компаний. В этих целях от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Освободят от НДФЛ и все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах. Помимо этого, снимается ограничение по размеру помощи и подарков ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и некоторым другим лицам, который не облагается НДФЛ.
Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:23
Правительство на три года освободит IT-компании от налога на прибыль
 
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