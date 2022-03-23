https://ria.ru/20220323/ndfl-1779713115.html

Совфед одобрил отмену НДФЛ с процентов по вкладам в 2021-2022 годах

Совфед одобрил отмену НДФЛ с процентов по вкладам в 2021-2022 годах - РИА Новости, 23.03.2022

Совфед одобрил отмену НДФЛ с процентов по вкладам в 2021-2022 годах

Совфед одобрил закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:04

2022-03-23T18:04

2022-03-23T18:59

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Совфед одобрил закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.С 2021 года в России был введен налог в размере 13 процентов на доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму. Она рассчитывается как произведение миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года, в котором были получены доходы.Закон освобождает россиян от уплаты НДФЛ с процентов по вкладам за 2021-2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022-2023 годах. При этом вносятся изменения в правила, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года.Необлагаемый доход будет определяться как произведение миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году. Таким образом, если этот показатель в течение года повышался, а вслед за ним росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход и гражданам больше налогов платить не придется.Закон также содержит нормы, направленные на стимулирование перевода ценных бумаг российских организаций из собственности иностранных компаний. В этих целях от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.Освободят от НДФЛ и все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах. Помимо этого, снимается ограничение по размеру помощи и подарков ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и некоторым другим лицам, который не облагается НДФЛ.Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.

https://ria.ru/20220309/pravitelstvo-1777289648.html

https://ria.ru/20220310/roskosh-1777488108.html

https://ria.ru/20220302/nalog-1776046244.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, ндфл, совет федерации рф, россия, центральный банк рф (цб рф)