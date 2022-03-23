https://ria.ru/20220323/nato-1779674654.html
НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг
НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 23.03.2022
НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг
НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, не собирается направлять туда силы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:32
2022-03-23T16:32
2022-03-23T16:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, не собирается направлять туда силы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."НАТО не является частью этого конфликта, но мы оказываем поддержку Украине, чтобы она могла обороняться… Поэтому мы не собираемся направлять на Украину свои силы", - сообщил он на пресс-конференции накануне внеочередного саммита блока, который состоится 24 марта в Брюсселе. Также он отметил, что членство Украины в альянсе не значится в повестке саммита 24 марта.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, йенс столтенберг, украина, ситуация в днр и лнр
16:32 23.03.2022 (обновлено: 16:53 23.03.2022)
НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: альянс не собирается направлять силы на Украину