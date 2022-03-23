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НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/nato-1779674654.html
НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг
НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 23.03.2022
НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг
НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, не собирается направлять туда силы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:32
2022-03-23T16:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, не собирается направлять туда силы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."НАТО не является частью этого конфликта, но мы оказываем поддержку Украине, чтобы она могла обороняться… Поэтому мы не собираемся направлять на Украину свои силы", - сообщил он на пресс-конференции накануне внеочередного саммита блока, который состоится 24 марта в Брюсселе. Также он отметил, что членство Украины в альянсе не значится в повестке саммита 24 марта.
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в мире, нато, йенс столтенберг, украина, ситуация в днр и лнр
16:32 23.03.2022 (обновлено: 16:53 23.03.2022)
 
НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не собирается направлять силы на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, не собирается направлять туда силы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО не является частью этого конфликта, но мы оказываем поддержку Украине, чтобы она могла обороняться… Поэтому мы не собираемся направлять на Украину свои силы", - сообщил он на пресс-конференции накануне внеочередного саммита блока, который состоится 24 марта в Брюсселе. Также он отметил, что членство Украины в альянсе не значится в повестке саммита 24 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 15:41
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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