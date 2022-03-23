https://ria.ru/20220323/nato-1779674654.html

НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг

НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 23.03.2022

НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг

НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, не собирается направлять туда силы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:32

2022-03-23T16:32

2022-03-23T16:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

йенс столтенберг

украина

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, не собирается направлять туда силы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."НАТО не является частью этого конфликта, но мы оказываем поддержку Украине, чтобы она могла обороняться… Поэтому мы не собираемся направлять на Украину свои силы", - сообщил он на пресс-конференции накануне внеочередного саммита блока, который состоится 24 марта в Брюсселе. Также он отметил, что членство Украины в альянсе не значится в повестке саммита 24 марта.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, украина, ситуация в днр и лнр