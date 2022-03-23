https://ria.ru/20220323/medvedkov-1779507718.html
Максим Медведков: торговля без ВТО для России – как езда без светофоров
Максим Медведков: торговля без ВТО для России – как езда без светофоров - РИА Новости, 23.03.2022
Максим Медведков: торговля без ВТО для России – как езда без светофоров
Выход из Всемирной торговой организации не обнулит обязательства России перед партнерами, а лишь ухудшит связи даже с теми странами, которые не вводили в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:00
2022-03-23T10:00
2022-03-23T10:00
интервью
максим медведков
евразийский экономический союз
высшая школа экономики (вшэ)
россия
всемирная торговая организация (вто)
экономика
казахстан
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Выход из Всемирной торговой организации не обнулит обязательства России перед партнерами, а лишь ухудшит связи даже с теми странами, которые не вводили в отношении Москвы санкции, уверен завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков, много лет возглавлявший переговорную делегацию по присоединению России к ВТО. В интервью РИА Новости он рассказал о том, что еще ни одна из 164 стран клуба не выходила из него, с какими проблемами мы столкнемся, если решим уйти из ВТО, и сможем ли вернуться на тех же условиях, а также объяснил, почему США и ЕС не смогут выгнать Россию из ВТО, и есть ли у нас шанс оспорить новые санкции Запада. Беседовали Лейла Хамзиева и Диляра Солнцева.– Что будет, если Россия выйдет из ВТО?– Если мы поделим все страны мира на две части: на те, которые ввели против нас санкции, и те, которые не ввели, то с точки зрения объемов нашей торговли получится примерно поровну. И вторая половина, очевидно, будет увеличиваться, и в торговле с этими странами нормы ВТО будут продолжать применяться в полном объеме. Но правила ВТО, я думаю, будут применяться в каком-то объеме и в торговле со странами-санкционерами. Поэтому отказываться от членства в ВТО – это равнозначно тому, чтобы продолжать торговлю вообще без правил. В качестве примера того, что будет, я бы сравнил с ситуацией, если в Москве отключить все светофоры и разрешить одновременно ездить и по правой, и по левой сторонам дорог. Это примерно то, что у нас случится, причем достаточно быстро. Потому что правила ВТО определяют права и обязанности участников торговых процессов, если этих правил нет, то, естественно, каждая страна делает то, что считает нужным.Единственной гарантией того, что этого не будет, что мы будем торговать на равных основаниях и по правилам, является наше участие в ВТО.– Если вдруг решение о выходе из ВТО будет принято, что тогда? Какая может быть процедура?– Никто не знает, как это делается на практике, потому что ни одна страна в мире из ВТО не выходила. Но теоретически, исходя из текста соглашения ВТО, страна, которая хочет выйти из организации, пишет ноту о том, что она намерена выйти, и ее обязательства и права заканчиваются через шесть месяцев.– И все обнуляется?– Интересно, что для России в этом случае обнуляются только права, потому что РФ является членом ЕАЭС, а все обязательства членов этого союза синхронизированы с обязательствами в ВТО. Если представить, что мы выходим из ВТО с завтрашнего дня, то мы не только не получаем право делать все, что мы хотим, а наоборот наши возможности даже сокращаются – в частности, в отношении импортных тарифов. Единый тариф ЕАЭС сейчас построен на основе российского тарифа, российских обязательств в ВТО. А если обязательств России в ВТО нет, то следующий уровень – это будет уровень тарифных обязательств Казахстана в ВТО, а он существенно ниже. То есть мы в результате сохраним все ВТОшные обязательства, касающиеся торговли товарами, но не будем иметь никаких прав и никаких обязательств со стороны наших партнеров. То есть они смогут делать с пошлинами на наши товары все, что хотят. Смогут ограничивать их ввоз. Дискриминировать. А мы в ответ сможем лишь принять эти действия к сведению. Исключения из этой истории могут касаться только зон свободной торговли. Но их с участием России совсем немного.– Если представить, что мы выйдем из ВТО, а потом захотим вернуться. Опять на многие годы переговоры, ведь переговорный процесс и так занял 18 лет?– Во-первых, это опять растянется на десятилетия. А во-вторых, мы не получим те же благоприятные условия членства, которые удалось получить 10 лет назад. Планка требований к кандидатам на членство постоянно растет.– Мы слышим призывы стран-санкционеров приостановить членство или даже полностью исключить Россию из ВТО. Могут ли нас выставить из организации?– Они хотят, но вряд ли смогут. Есть многочисленные процедурные проблемы, поэтому я не думаю, что эта идея вообще сейчас всерьез рассматривается. Она не имеет каких-либо серьезных шансов на реализацию. Но даже если чудом этот процесс будет начат, среди 164 стран ВТО нужно будет провести два голосования, и за исключение России из ВТО на одном получить 2/3 голосов, на втором – ¾. Это почти невероятно. То есть можно сказать, что механизма исключения из ВТО нет.– А право вето в ВТО у кого-то есть?– Там действует принцип консенсуса, в том все и дело, что даже для того, чтобы такой вопрос начать рассматривать – нужен консенсус. Если РФ будет против, то консенсуса уже нет.– Есть ли у России возможность на площадке ВТО оспорить последние санкции, принятые в огромном количестве против страны?– В ВТО есть система разрешения споров, и все пункты, которые указаны в заявлении постпредства РФ при ВТО, начиная от запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов, введения импортных тарифов выше ставок режима наибольшего благоприятствования и заканчивая экспортными ограничениями некоторых товаров, технологий и оборудования - могут быть оспорены.Речь идет не обо всех санкциях, потому что часть финансовых санкций не подпадают под нормы ВТО, а вот в торговле – они почти все подпадают под эти нормы.– Это долгая процедура?– Минимум на год, максимум – никто не знает, потому что, если Россия решит оспорить санкции, она будет противостоять странам с очень хорошей экспертизой, и они будут затягивать принятие решений настолько, насколько это возможно. Но в принципе это не должно быть больше двух-трех лет.– А были ли в ВТО примеры успешных разбирательств по оспариванию санкций?– У нас был кейс с Украиной, когда она оспаривала наш запрет на транзит, мы этот кейс выиграли. У нас большой кейс идет с США – мы являемся одной из сторон большого иска – в отношении мер США, которые были приняты против ввоза стали и алюминия, это не санкции, но это меры, которые объясняются Америкой необходимостью защиты национальной безопасности США. Этот кейс еще не завершен, но я его упоминаю, потому что если санкции будут рассматриваться в ВТО, то, скорее всего, единственное основание, которое страны-санкционеры будут использовать для обоснования ограничений, будет касаться именно интересов национальной безопасности.– А почему Россия не повышает пошлины на товары из США и ЕС в ответ?– Может быть, потому, что они своими санкциями против России уже наносят своим экономикам вполне конкретный ущерб. Может быть, есть другие идеи. Посмотрим.
https://ria.ru/20220321/zakonoproekt-1779292295.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220321/vto-1779312543.html
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778566146.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/vto-1778464157.html
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интервью, максим медведков, евразийский экономический союз, высшая школа экономики (вшэ), россия, всемирная торговая организация (вто), экономика, казахстан, сша
Выход из Всемирной торговой организации не обнулит обязательства России перед партнерами, а лишь ухудшит связи даже с теми странами, которые не вводили в отношении Москвы санкции, уверен завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков, много лет возглавлявший переговорную делегацию по присоединению России к ВТО. В интервью РИА Новости он рассказал о том, что еще ни одна из 164 стран клуба не выходила из него, с какими проблемами мы столкнемся, если решим уйти из ВТО, и сможем ли вернуться на тех же условиях, а также объяснил, почему США и ЕС не смогут выгнать Россию из ВТО, и есть ли у нас шанс оспорить новые санкции Запада. Беседовали Лейла Хамзиева и Диляра Солнцева.
– Что будет, если Россия выйдет из ВТО?
– Если мы поделим все страны мира на две части: на те, которые ввели против нас санкции, и те, которые не ввели, то с точки зрения объемов нашей торговли получится примерно поровну. И вторая половина, очевидно, будет увеличиваться, и в торговле с этими странами нормы ВТО будут продолжать применяться в полном объеме. Но правила ВТО, я думаю, будут применяться в каком-то объеме и в торговле со странами-санкционерами. Поэтому отказываться от членства в ВТО – это равнозначно тому, чтобы продолжать торговлю вообще без правил. В качестве примера того, что будет, я бы сравнил с ситуацией, если в Москве
отключить все светофоры и разрешить одновременно ездить и по правой, и по левой сторонам дорог. Это примерно то, что у нас случится, причем достаточно быстро. Потому что правила ВТО определяют права и обязанности участников торговых процессов, если этих правил нет, то, естественно, каждая страна делает то, что считает нужным.
Единственной гарантией того, что этого не будет, что мы будем торговать на равных основаниях и по правилам, является наше участие в ВТО.
– Если вдруг решение о выходе из ВТО будет принято, что тогда? Какая может быть процедура?
– Никто не знает, как это делается на практике, потому что ни одна страна в мире из ВТО не выходила. Но теоретически, исходя из текста соглашения ВТО, страна, которая хочет выйти из организации, пишет ноту о том, что она намерена выйти, и ее обязательства и права заканчиваются через шесть месяцев.
– Интересно, что для России в этом случае обнуляются только права, потому что РФ является членом ЕАЭС
, а все обязательства членов этого союза синхронизированы с обязательствами в ВТО. Если представить, что мы выходим из ВТО с завтрашнего дня, то мы не только не получаем право делать все, что мы хотим, а наоборот наши возможности даже сокращаются – в частности, в отношении импортных тарифов. Единый тариф ЕАЭС сейчас построен на основе российского тарифа, российских обязательств в ВТО. А если обязательств России в ВТО нет, то следующий уровень – это будет уровень тарифных обязательств Казахстана
в ВТО, а он существенно ниже. То есть мы в результате сохраним все ВТОшные обязательства, касающиеся торговли товарами, но не будем иметь никаких прав и никаких обязательств со стороны наших партнеров. То есть они смогут делать с пошлинами на наши товары все, что хотят. Смогут ограничивать их ввоз. Дискриминировать. А мы в ответ сможем лишь принять эти действия к сведению. Исключения из этой истории могут касаться только зон свободной торговли. Но их с участием России совсем немного.
– Если представить, что мы выйдем из ВТО, а потом захотим вернуться. Опять на многие годы переговоры, ведь переговорный процесс и так занял 18 лет?
– Во-первых, это опять растянется на десятилетия. А во-вторых, мы не получим те же благоприятные условия членства, которые удалось получить 10 лет назад. Планка требований к кандидатам на членство постоянно растет.
– Мы слышим призывы стран-санкционеров приостановить членство или даже полностью исключить Россию из ВТО. Могут ли нас выставить из организации?
– Они хотят, но вряд ли смогут. Есть многочисленные процедурные проблемы, поэтому я не думаю, что эта идея вообще сейчас всерьез рассматривается. Она не имеет каких-либо серьезных шансов на реализацию. Но даже если чудом этот процесс будет начат, среди 164 стран ВТО нужно будет провести два голосования, и за исключение России из ВТО на одном получить 2/3 голосов, на втором – ¾. Это почти невероятно. То есть можно сказать, что механизма исключения из ВТО нет.
– А право вето в ВТО у кого-то есть?
– Там действует принцип консенсуса, в том все и дело, что даже для того, чтобы такой вопрос начать рассматривать – нужен консенсус. Если РФ будет против, то консенсуса уже нет.
– Есть ли у России возможность на площадке ВТО оспорить последние санкции, принятые в огромном количестве против страны?
– В ВТО есть система разрешения споров, и все пункты, которые указаны в заявлении постпредства РФ при ВТО, начиная от запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов, введения импортных тарифов выше ставок режима наибольшего благоприятствования и заканчивая экспортными ограничениями некоторых товаров, технологий и оборудования - могут быть оспорены.
Речь идет не обо всех санкциях, потому что часть финансовых санкций не подпадают под нормы ВТО, а вот в торговле – они почти все подпадают под эти нормы.
– Минимум на год, максимум – никто не знает, потому что, если Россия решит оспорить санкции, она будет противостоять странам с очень хорошей экспертизой, и они будут затягивать принятие решений настолько, насколько это возможно. Но в принципе это не должно быть больше двух-трех лет.
– А были ли в ВТО примеры успешных разбирательств по оспариванию санкций?
– У нас был кейс с Украиной
, когда она оспаривала наш запрет на транзит, мы этот кейс выиграли. У нас большой кейс идет с США – мы являемся одной из сторон большого иска – в отношении мер США, которые были приняты против ввоза стали и алюминия, это не санкции, но это меры, которые объясняются Америкой
необходимостью защиты национальной безопасности США. Этот кейс еще не завершен, но я его упоминаю, потому что если санкции будут рассматриваться в ВТО, то, скорее всего, единственное основание, которое страны-санкционеры будут использовать для обоснования ограничений, будет касаться именно интересов национальной безопасности.
– А почему Россия не повышает пошлины на товары из США и ЕС в ответ?
– Может быть, потому, что они своими санкциями против России уже наносят своим экономикам вполне конкретный ущерб. Может быть, есть другие идеи. Посмотрим.