https://ria.ru/20220323/medvedkov-1779507718.html

Максим Медведков: торговля без ВТО для России – как езда без светофоров

Максим Медведков: торговля без ВТО для России – как езда без светофоров - РИА Новости, 23.03.2022

Максим Медведков: торговля без ВТО для России – как езда без светофоров

Выход из Всемирной торговой организации не обнулит обязательства России перед партнерами, а лишь ухудшит связи даже с теми странами, которые не вводили в... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:00

2022-03-23T10:00

2022-03-23T10:00

интервью

максим медведков

евразийский экономический союз

высшая школа экономики (вшэ)

россия

всемирная торговая организация (вто)

экономика

казахстан

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Выход из Всемирной торговой организации не обнулит обязательства России перед партнерами, а лишь ухудшит связи даже с теми странами, которые не вводили в отношении Москвы санкции, уверен завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков, много лет возглавлявший переговорную делегацию по присоединению России к ВТО. В интервью РИА Новости он рассказал о том, что еще ни одна из 164 стран клуба не выходила из него, с какими проблемами мы столкнемся, если решим уйти из ВТО, и сможем ли вернуться на тех же условиях, а также объяснил, почему США и ЕС не смогут выгнать Россию из ВТО, и есть ли у нас шанс оспорить новые санкции Запада. Беседовали Лейла Хамзиева и Диляра Солнцева.– Что будет, если Россия выйдет из ВТО?– Если мы поделим все страны мира на две части: на те, которые ввели против нас санкции, и те, которые не ввели, то с точки зрения объемов нашей торговли получится примерно поровну. И вторая половина, очевидно, будет увеличиваться, и в торговле с этими странами нормы ВТО будут продолжать применяться в полном объеме. Но правила ВТО, я думаю, будут применяться в каком-то объеме и в торговле со странами-санкционерами. Поэтому отказываться от членства в ВТО – это равнозначно тому, чтобы продолжать торговлю вообще без правил. В качестве примера того, что будет, я бы сравнил с ситуацией, если в Москве отключить все светофоры и разрешить одновременно ездить и по правой, и по левой сторонам дорог. Это примерно то, что у нас случится, причем достаточно быстро. Потому что правила ВТО определяют права и обязанности участников торговых процессов, если этих правил нет, то, естественно, каждая страна делает то, что считает нужным.Единственной гарантией того, что этого не будет, что мы будем торговать на равных основаниях и по правилам, является наше участие в ВТО.– Если вдруг решение о выходе из ВТО будет принято, что тогда? Какая может быть процедура?– Никто не знает, как это делается на практике, потому что ни одна страна в мире из ВТО не выходила. Но теоретически, исходя из текста соглашения ВТО, страна, которая хочет выйти из организации, пишет ноту о том, что она намерена выйти, и ее обязательства и права заканчиваются через шесть месяцев.– И все обнуляется?– Интересно, что для России в этом случае обнуляются только права, потому что РФ является членом ЕАЭС, а все обязательства членов этого союза синхронизированы с обязательствами в ВТО. Если представить, что мы выходим из ВТО с завтрашнего дня, то мы не только не получаем право делать все, что мы хотим, а наоборот наши возможности даже сокращаются – в частности, в отношении импортных тарифов. Единый тариф ЕАЭС сейчас построен на основе российского тарифа, российских обязательств в ВТО. А если обязательств России в ВТО нет, то следующий уровень – это будет уровень тарифных обязательств Казахстана в ВТО, а он существенно ниже. То есть мы в результате сохраним все ВТОшные обязательства, касающиеся торговли товарами, но не будем иметь никаких прав и никаких обязательств со стороны наших партнеров. То есть они смогут делать с пошлинами на наши товары все, что хотят. Смогут ограничивать их ввоз. Дискриминировать. А мы в ответ сможем лишь принять эти действия к сведению. Исключения из этой истории могут касаться только зон свободной торговли. Но их с участием России совсем немного.– Если представить, что мы выйдем из ВТО, а потом захотим вернуться. Опять на многие годы переговоры, ведь переговорный процесс и так занял 18 лет?– Во-первых, это опять растянется на десятилетия. А во-вторых, мы не получим те же благоприятные условия членства, которые удалось получить 10 лет назад. Планка требований к кандидатам на членство постоянно растет.– Мы слышим призывы стран-санкционеров приостановить членство или даже полностью исключить Россию из ВТО. Могут ли нас выставить из организации?– Они хотят, но вряд ли смогут. Есть многочисленные процедурные проблемы, поэтому я не думаю, что эта идея вообще сейчас всерьез рассматривается. Она не имеет каких-либо серьезных шансов на реализацию. Но даже если чудом этот процесс будет начат, среди 164 стран ВТО нужно будет провести два голосования, и за исключение России из ВТО на одном получить 2/3 голосов, на втором – ¾. Это почти невероятно. То есть можно сказать, что механизма исключения из ВТО нет.– А право вето в ВТО у кого-то есть?– Там действует принцип консенсуса, в том все и дело, что даже для того, чтобы такой вопрос начать рассматривать – нужен консенсус. Если РФ будет против, то консенсуса уже нет.– Есть ли у России возможность на площадке ВТО оспорить последние санкции, принятые в огромном количестве против страны?– В ВТО есть система разрешения споров, и все пункты, которые указаны в заявлении постпредства РФ при ВТО, начиная от запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов, введения импортных тарифов выше ставок режима наибольшего благоприятствования и заканчивая экспортными ограничениями некоторых товаров, технологий и оборудования - могут быть оспорены.Речь идет не обо всех санкциях, потому что часть финансовых санкций не подпадают под нормы ВТО, а вот в торговле – они почти все подпадают под эти нормы.– Это долгая процедура?– Минимум на год, максимум – никто не знает, потому что, если Россия решит оспорить санкции, она будет противостоять странам с очень хорошей экспертизой, и они будут затягивать принятие решений настолько, насколько это возможно. Но в принципе это не должно быть больше двух-трех лет.– А были ли в ВТО примеры успешных разбирательств по оспариванию санкций?– У нас был кейс с Украиной, когда она оспаривала наш запрет на транзит, мы этот кейс выиграли. У нас большой кейс идет с США – мы являемся одной из сторон большого иска – в отношении мер США, которые были приняты против ввоза стали и алюминия, это не санкции, но это меры, которые объясняются Америкой необходимостью защиты национальной безопасности США. Этот кейс еще не завершен, но я его упоминаю, потому что если санкции будут рассматриваться в ВТО, то, скорее всего, единственное основание, которое страны-санкционеры будут использовать для обоснования ограничений, будет касаться именно интересов национальной безопасности.– А почему Россия не повышает пошлины на товары из США и ЕС в ответ?– Может быть, потому, что они своими санкциями против России уже наносят своим экономикам вполне конкретный ущерб. Может быть, есть другие идеи. Посмотрим.

https://ria.ru/20220321/zakonoproekt-1779292295.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/vto-1779312543.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778566146.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/vto-1778464157.html

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интервью, максим медведков, евразийский экономический союз, высшая школа экономики (вшэ), россия, всемирная торговая организация (вто), экономика, казахстан, сша