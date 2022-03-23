https://ria.ru/20220323/malkova-1779584138.html
Суд уменьшил алименты на детей Светланы Мальковой
Суд уменьшил алименты на детей Светланы Мальковой - РИА Новости, 23.03.2022
Суд уменьшил алименты на детей Светланы Мальковой
Светлана Малькова в социальных сетях объявила об уменьшении размера алиментов на проживающих с ней детей от Романа Малькова. Она отметила, что суд длился около... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:17
2022-03-23T11:17
2022-03-23T11:17
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Светлана Малькова в социальных сетях объявила об уменьшении размера алиментов на проживающих с ней детей от Романа Малькова. Она отметила, что суд длился около года.Она добавила, что на заседании суда присутствовала свекровь.По словам Мальковой, сейчас ей хочется немного тишины. В соцсетях ранее женщина отмечала, что переехала с детьми в Америку.Светлана с Романом воспитывают четверых общих детей. Старший сын Андрей решил жить с отцом и мачехой – актрисой Анастасией Макеевой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес
Суд уменьшил алименты на детей Светланы Мальковой
Суд уменьшил алименты на детей Светланы Мальковой от экс-супруга Романа
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Светлана Малькова в социальных сетях объявила об уменьшении размера алиментов на проживающих с ней детей от Романа Малькова. Она отметила, что суд длился около года.
"Ну, вот и завершился суд по алиментам, который длился почти год. Алименты присудили по 15700, а было 17000 – это чуть больше 100 долларов на ребенка. Обидно ли мне за детей? Конечно, нет, потому что с такой мамой, как я, у детей будет все!" – написала Светлана.
Она добавила, что на заседании суда присутствовала свекровь.
"Да, кстати, свекровь тоже была, но слова голоса ей не дали, она забыла перед этим получить диплом юриста", – с иронией отметила Светлана.
По словам Мальковой, сейчас ей хочется немного тишины. В соцсетях ранее женщина отмечала, что переехала с детьми в Америку.
Светлана с Романом воспитывают четверых общих детей. Старший сын Андрей решил
жить с отцом и мачехой – актрисой Анастасией Макеевой.