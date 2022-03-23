https://ria.ru/20220323/malkova-1779584138.html

Суд уменьшил алименты на детей Светланы Мальковой

Суд уменьшил алименты на детей Светланы Мальковой - РИА Новости, 23.03.2022

Суд уменьшил алименты на детей Светланы Мальковой

Светлана Малькова в социальных сетях объявила об уменьшении размера алиментов на проживающих с ней детей от Романа Малькова. Она отметила, что суд длился около... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:17

2022-03-23T11:17

2022-03-23T11:17

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Светлана Малькова в социальных сетях объявила об уменьшении размера алиментов на проживающих с ней детей от Романа Малькова. Она отметила, что суд длился около года.Она добавила, что на заседании суда присутствовала свекровь.По словам Мальковой, сейчас ей хочется немного тишины. В соцсетях ранее женщина отмечала, что переехала с детьми в Америку.Светлана с Романом воспитывают четверых общих детей. Старший сын Андрей решил жить с отцом и мачехой – актрисой Анастасией Макеевой.

https://ria.ru/20211217/makeeva-1764182496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес