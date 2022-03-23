Глава ЛНР пообещал, что в освобожденных районах не будет преследований
Глава ЛНР Пасечник пообещал, что в освобожденных районах не будет преследований
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал, что в освобождённых районах республики не будет "никаких репрессий и преследований".
"Еще раз повторюсь: никаких репрессий, никаких преследований, никакого издевательства не будет. Мы несем мир и спокойствие. И наша основная задача - максимально быстро обеспечить переход к мирной жизни и обеспечить максимально комфортные условия проживания на освобожденных территориях", - заявил Пасечник в ходе встречи с руководителями администраций освобожденных районов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.