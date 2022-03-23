https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779625915.html

Педиатр рассказала о большом выборе жаропонижающих для детей

Педиатр рассказала о большом выборе жаропонижающих для детей - РИА Новости, 23.03.2022

Педиатр рассказала о большом выборе жаропонижающих для детей

Вариантов жаропонижающих препаратов огромное количество, поэтому если в аптеке нет какого-то одного торгового наименования препарата, то всегда можно найти... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:42

2022-03-23T13:42

2022-03-23T13:48

здоровье - общество

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752388242_0:32:3068:1758_1920x0_80_0_0_05bd5f52275871815337c25810cab3cc.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вариантов жаропонижающих препаратов огромное количество, поэтому если в аптеке нет какого-то одного торгового наименования препарата, то всегда можно найти другое, заявила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.Она уточнила, что парацетамол и ибупрофен выпускаются в разных лекарственных формах под разными торговыми наименованиями, детям предпочтительнее давать детские формы – сиропы, капли, свечи.При этом, по словам специалиста, температура – это защитный рефлекс, который помогает организму бороться с патогеном, поэтому просто "сбивать" температуру при заболевании не должно быть самоцелью родителей. Снижение температуры не является лечением, но позволяет облегчить состояние ребёнка, пояснила Намазова-Баранова.Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках Москвы и на крупных аптечных маркетплейсах существенно сократилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в формате сиропов, речь идет о препаратах "Эффералган" "Панадол" и "Нурофен для детей".В пресс-службе Минздрава России сообщили, что дефицита жаропонижающих препаратов для детей в форме сиропа в стране нет, поставки продолжаются по графику.

https://ria.ru/20211228/temperatura-1765913246.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)