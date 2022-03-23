https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779625915.html
Педиатр рассказала о большом выборе жаропонижающих для детей
Педиатр рассказала о большом выборе жаропонижающих для детей - РИА Новости, 23.03.2022
Педиатр рассказала о большом выборе жаропонижающих для детей
Вариантов жаропонижающих препаратов огромное количество, поэтому если в аптеке нет какого-то одного торгового наименования препарата, то всегда можно найти... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:42
2022-03-23T13:42
2022-03-23T13:48
здоровье - общество
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752388242_0:32:3068:1758_1920x0_80_0_0_05bd5f52275871815337c25810cab3cc.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вариантов жаропонижающих препаратов огромное количество, поэтому если в аптеке нет какого-то одного торгового наименования препарата, то всегда можно найти другое, заявила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.Она уточнила, что парацетамол и ибупрофен выпускаются в разных лекарственных формах под разными торговыми наименованиями, детям предпочтительнее давать детские формы – сиропы, капли, свечи.При этом, по словам специалиста, температура – это защитный рефлекс, который помогает организму бороться с патогеном, поэтому просто "сбивать" температуру при заболевании не должно быть самоцелью родителей. Снижение температуры не является лечением, но позволяет облегчить состояние ребёнка, пояснила Намазова-Баранова.Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках Москвы и на крупных аптечных маркетплейсах существенно сократилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в формате сиропов, речь идет о препаратах "Эффералган" "Панадол" и "Нурофен для детей".В пресс-службе Минздрава России сообщили, что дефицита жаропонижающих препаратов для детей в форме сиропа в стране нет, поставки продолжаются по графику.
https://ria.ru/20211228/temperatura-1765913246.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752388242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_632ec198f55a801ff53d45f085263a8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
13:42 23.03.2022 (обновлено: 13:48 23.03.2022)
Педиатр рассказала о большом выборе жаропонижающих для детей
Эксперт Минздрава Намазова-Баранова: жаропонижающих для детей много, всегда есть выбор
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вариантов жаропонижающих препаратов огромное количество, поэтому если в аптеке нет какого-то одного торгового наименования препарата, то всегда можно найти другое, заявила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.
"Как жаропонижающее можно применять огромное количество разных вариантов парацетамола и ибупрофена, причем по отдельности, не вместе. Соответственно, если нет какого-то одного торгового наименования в аптеке, можно найти другое", - сказала Намазова-Баранова журналистам.
Она уточнила, что парацетамол и ибупрофен выпускаются в разных лекарственных формах под разными торговыми наименованиями, детям предпочтительнее давать детские формы – сиропы, капли, свечи.
При этом, по словам специалиста, температура – это защитный рефлекс, который помогает организму бороться с патогеном, поэтому просто "сбивать" температуру при заболевании не должно быть самоцелью родителей. Снижение температуры не является лечением, но позволяет облегчить состояние ребёнка, пояснила Намазова-Баранова.
Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках Москвы
и на крупных аптечных маркетплейсах существенно сократилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в формате сиропов, речь идет о препаратах "Эффералган" "Панадол" и "Нурофен для детей".
В пресс-службе Минздрава России сообщили
, что дефицита жаропонижающих препаратов для детей в форме сиропа в стране нет, поставки продолжаются по графику.