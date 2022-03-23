11:12 23.03.2022 (обновлено: 11:24 23.03.2022)
В Минздраве заявили об отсутствии дефицита жаропонижающих сиропов для детей
Минздрав заявили об отсутствии дефицита жаропонижающих лекарств в форме сиропа для детей
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Дефицита жаропонижающих препаратов для детей в форме сиропа в России нет, поставки препаратов производителями продолжаются по графику, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках Москвы и на крупных аптечных маркетплейсах существенно сократилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в формате сиропов, речь идет о препаратах "Эффералган" "Панадол" и "Нурофен для детей".
"Дефицита жаропонижающих лекарственных средств для детей в форме суспензии (сиропа) в России нет. У дистрибьютеров и в аптечных сетях находятся 7 473 357 упаковок препаратов ибупрофена для детей в форме сиропа и 2 303 284 упаковки препаратов парацетамола для детей в форме сиропа", - говорится в сообщении.
Поставки препаратов производителями, в том числе иностранными, продолжаются по графику, подчеркнули в пресс-службе. Так, с начала 2022 года в гражданский оборот введено уже 3 339 749 упаковок препарата "Нурофен для детей", отметили в Минздраве.
В ведомстве добавили, что ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора.