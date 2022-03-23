Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве заявили об отсутствии дефицита жаропонижающих сиропов для детей - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/meditsina-1779585852.html
В Минздраве заявили об отсутствии дефицита жаропонижающих сиропов для детей
В Минздраве заявили об отсутствии дефицита жаропонижающих сиропов для детей - РИА Новости, 23.03.2022
В Минздраве заявили об отсутствии дефицита жаропонижающих сиропов для детей
Дефицита жаропонижающих препаратов для детей в форме сиропа в России нет, поставки препаратов производителями продолжаются по графику, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:12
2022-03-23T11:24
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Дефицита жаропонижающих препаратов для детей в форме сиропа в России нет, поставки препаратов производителями продолжаются по графику, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках Москвы и на крупных аптечных маркетплейсах существенно сократилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в формате сиропов, речь идет о препаратах "Эффералган" "Панадол" и "Нурофен для детей"."Дефицита жаропонижающих лекарственных средств для детей в форме суспензии (сиропа) в России нет. У дистрибьютеров и в аптечных сетях находятся 7 473 357 упаковок препаратов ибупрофена для детей в форме сиропа и 2 303 284 упаковки препаратов парацетамола для детей в форме сиропа", - говорится в сообщении.Поставки препаратов производителями, в том числе иностранными, продолжаются по графику, подчеркнули в пресс-службе. Так, с начала 2022 года в гражданский оборот введено уже 3 339 749 упаковок препарата "Нурофен для детей", отметили в Минздраве.В ведомстве добавили, что ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора.
https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779450723.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), санкции в отношении россии
11:12 23.03.2022 (обновлено: 11:24 23.03.2022)
 
В Минздраве заявили об отсутствии дефицита жаропонижающих сиропов для детей

Минздрав заявили об отсутствии дефицита жаропонижающих лекарств в форме сиропа для детей

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Дефицита жаропонижающих препаратов для детей в форме сиропа в России нет, поставки препаратов производителями продолжаются по графику, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках Москвы и на крупных аптечных маркетплейсах существенно сократилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в формате сиропов, речь идет о препаратах "Эффералган" "Панадол" и "Нурофен для детей".
"Дефицита жаропонижающих лекарственных средств для детей в форме суспензии (сиропа) в России нет. У дистрибьютеров и в аптечных сетях находятся 7 473 357 упаковок препаратов ибупрофена для детей в форме сиропа и 2 303 284 упаковки препаратов парацетамола для детей в форме сиропа", - говорится в сообщении.
Поставки препаратов производителями, в том числе иностранными, продолжаются по графику, подчеркнули в пресс-службе. Так, с начала 2022 года в гражданский оборот введено уже 3 339 749 упаковок препарата "Нурофен для детей", отметили в Минздраве.
В ведомстве добавили, что ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора.
Фармацевт в Сбер Еаптеке - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 14:40
Говорить о дефиците лекарств в России нет оснований, заявили в Минздраве
 
ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала