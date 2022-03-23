https://ria.ru/20220323/meditsina-1779585852.html

В Минздраве заявили об отсутствии дефицита жаропонижающих сиропов для детей

В Минздраве заявили об отсутствии дефицита жаропонижающих сиропов для детей - РИА Новости, 23.03.2022

В Минздраве заявили об отсутствии дефицита жаропонижающих сиропов для детей

Дефицита жаропонижающих препаратов для детей в форме сиропа в России нет, поставки препаратов производителями продолжаются по графику, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:12

2022-03-23T11:12

2022-03-23T11:24

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Дефицита жаропонижающих препаратов для детей в форме сиропа в России нет, поставки препаратов производителями продолжаются по графику, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках Москвы и на крупных аптечных маркетплейсах существенно сократилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в формате сиропов, речь идет о препаратах "Эффералган" "Панадол" и "Нурофен для детей"."Дефицита жаропонижающих лекарственных средств для детей в форме суспензии (сиропа) в России нет. У дистрибьютеров и в аптечных сетях находятся 7 473 357 упаковок препаратов ибупрофена для детей в форме сиропа и 2 303 284 упаковки препаратов парацетамола для детей в форме сиропа", - говорится в сообщении.Поставки препаратов производителями, в том числе иностранными, продолжаются по графику, подчеркнули в пресс-службе. Так, с начала 2022 года в гражданский оборот введено уже 3 339 749 упаковок препарата "Нурофен для детей", отметили в Минздраве.В ведомстве добавили, что ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора.

https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779450723.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), санкции в отношении россии