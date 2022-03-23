https://ria.ru/20220323/laboratorii-1779690196.html
Сенатор: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных болезней
Сенатор: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных болезней - РИА Новости, 23.03.2022
Сенатор: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных болезней
Работа биологических лабораторий США на территории Украины приводила к регулярным вспышкам опасных заболеваний среди украинского населения, заявил председатель... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:51
2022-03-23T16:51
2022-03-23T16:51
совет федерации рф
россия
украина
виктор бондарев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Работа биологических лабораторий США на территории Украины приводила к регулярным вспышкам опасных заболеваний среди украинского населения, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Предварительный анализ документов показал, что разработка биологического оружия на Украине осуществлялась в условиях строгой секретности. Научное, медицинское сообщество, население страны не понимало причину вспышек ряда опасных болезней, поскольку ещё во времена СССР были ликвидированы корь и дифтерия, туберкулёз и полиомиелит. Сегодня стало ясно, что следы этих проблем ведут к американским военным биологам", - сказал он на заседании Совета Федерации.
https://ria.ru/20220318/laboratorii-1778828210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, украина, виктор бондарев
Сенатор: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных болезней
Сенатор Бондарев: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных заболеваний