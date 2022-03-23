Рейтинг@Mail.ru
Сенатор: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных болезней - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/laboratorii-1779690196.html
Сенатор: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных болезней
Сенатор: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных болезней - РИА Новости, 23.03.2022
Сенатор: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных болезней
Работа биологических лабораторий США на территории Украины приводила к регулярным вспышкам опасных заболеваний среди украинского населения, заявил председатель... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:51
2022-03-23T16:51
совет федерации рф
россия
украина
виктор бондарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150983/75/1509837540_0:133:2530:1556_1920x0_80_0_0_b932fa3a9533f610d689ac63472a3935.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Работа биологических лабораторий США на территории Украины приводила к регулярным вспышкам опасных заболеваний среди украинского населения, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Предварительный анализ документов показал, что разработка биологического оружия на Украине осуществлялась в условиях строгой секретности. Научное, медицинское сообщество, население страны не понимало причину вспышек ряда опасных болезней, поскольку ещё во времена СССР были ликвидированы корь и дифтерия, туберкулёз и полиомиелит. Сегодня стало ясно, что следы этих проблем ведут к американским военным биологам", - сказал он на заседании Совета Федерации.
https://ria.ru/20220318/laboratorii-1778828210.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150983/75/1509837540_0:0:2530:1899_1920x0_80_0_0_f3cd974dff2e80505e5ac9266cfff233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, россия, украина, виктор бондарев
16:51 23.03.2022
 
Сенатор: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных болезней

Сенатор Бондарев: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных заболеваний

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВиктор Бондарев
Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Виктор Бондарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Работа биологических лабораторий США на территории Украины приводила к регулярным вспышкам опасных заболеваний среди украинского населения, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Предварительный анализ документов показал, что разработка биологического оружия на Украине осуществлялась в условиях строгой секретности. Научное, медицинское сообщество, население страны не понимало причину вспышек ряда опасных болезней, поскольку ещё во времена СССР были ликвидированы корь и дифтерия, туберкулёз и полиомиелит. Сегодня стало ясно, что следы этих проблем ведут к американским военным биологам", - сказал он на заседании Совета Федерации.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 13:10
В Госдуму внесут обращение о начале расследования по лабораториям США
 
Совет Федерации РФРоссияУкраинаВиктор Бондарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала