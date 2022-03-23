https://ria.ru/20220323/laboratorii-1779690196.html

Сенатор: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных болезней

Сенатор: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных болезней - РИА Новости, 23.03.2022

Сенатор: биолаборатории на Украине приводили к вспышкам опасных болезней

Работа биологических лабораторий США на территории Украины приводила к регулярным вспышкам опасных заболеваний среди украинского населения, заявил председатель... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:51

2022-03-23T16:51

2022-03-23T16:51

совет федерации рф

россия

украина

виктор бондарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150983/75/1509837540_0:133:2530:1556_1920x0_80_0_0_b932fa3a9533f610d689ac63472a3935.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Работа биологических лабораторий США на территории Украины приводила к регулярным вспышкам опасных заболеваний среди украинского населения, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Предварительный анализ документов показал, что разработка биологического оружия на Украине осуществлялась в условиях строгой секретности. Научное, медицинское сообщество, население страны не понимало причину вспышек ряда опасных болезней, поскольку ещё во времена СССР были ликвидированы корь и дифтерия, туберкулёз и полиомиелит. Сегодня стало ясно, что следы этих проблем ведут к американским военным биологам", - сказал он на заседании Совета Федерации.

https://ria.ru/20220318/laboratorii-1778828210.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет федерации рф, россия, украина, виктор бондарев