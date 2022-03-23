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Совфед обязал кандидатов на выборах декларировать расходы на криптовалюту - РИА Новости, 23.03.2022
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Совфед обязал кандидатов на выборах декларировать расходы на криптовалюту
Совфед обязал кандидатов на выборах декларировать расходы на криптовалюту - РИА Новости, 23.03.2022
Совфед обязал кандидатов на выборах декларировать расходы на криптовалюту
Совет Федерации одобрил закон, обязывающий кандидатов на выборах публиковать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов и цифровой... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:57
2022-03-23T18:57
экономика
россия
совет федерации рф
криптовалюта
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, обязывающий кандидатов на выборах публиковать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов и цифровой валюты.Документ вносит изменения в законы о выборах президента РФ и депутатов Госдумы, порядке формирования Совета Федерации, политических партиях, противодействии коррупции, контроле за соответствием расходов госчиновников их доходам, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ в связи с принятием закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".Закон обязывает кандидатов предоставлять сведения о своих расходах, расходах супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых активов и криптовалюты за последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и членов его семьи за три года, предшествующих сделке. Одновременно должны предоставляться и сведения об источниках средств на такую сделку. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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экономика, россия, совет федерации рф, криптовалюта
18:57 23.03.2022
 
Совфед обязал кандидатов на выборах декларировать расходы на криптовалюту

СФ одобрил закон, обязывающий кандидатов на выборах декларировать расходы на криптовалюту

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, обязывающий кандидатов на выборах публиковать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов и цифровой валюты.
Документ вносит изменения в законы о выборах президента РФ и депутатов Госдумы, порядке формирования Совета Федерации, политических партиях, противодействии коррупции, контроле за соответствием расходов госчиновников их доходам, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ в связи с принятием закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
Закон обязывает кандидатов предоставлять сведения о своих расходах, расходах супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых активов и криптовалюты за последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и членов его семьи за три года, предшествующих сделке. Одновременно должны предоставляться и сведения об источниках средств на такую сделку.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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