https://ria.ru/20220323/kriptovalyuta-1779726863.html

Совфед обязал кандидатов на выборах декларировать расходы на криптовалюту

Совфед обязал кандидатов на выборах декларировать расходы на криптовалюту - РИА Новости, 23.03.2022

Совфед обязал кандидатов на выборах декларировать расходы на криптовалюту

Совет Федерации одобрил закон, обязывающий кандидатов на выборах публиковать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов и цифровой... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:57

2022-03-23T18:57

2022-03-23T18:57

экономика

россия

совет федерации рф

криптовалюта

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, обязывающий кандидатов на выборах публиковать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов и цифровой валюты.Документ вносит изменения в законы о выборах президента РФ и депутатов Госдумы, порядке формирования Совета Федерации, политических партиях, противодействии коррупции, контроле за соответствием расходов госчиновников их доходам, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ в связи с принятием закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".Закон обязывает кандидатов предоставлять сведения о своих расходах, расходах супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых активов и криптовалюты за последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и членов его семьи за три года, предшествующих сделке. Одновременно должны предоставляться и сведения об источниках средств на такую сделку. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20220210/mayning-1772033893.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, совет федерации рф, криптовалюта