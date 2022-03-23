https://ria.ru/20220323/kriptovalyuta-1779580290.html
ГД обязала кандидатов на выборах раскрывать сведения о покупке криптовалюты
ГД обязала кандидатов на выборах раскрывать сведения о покупке криптовалюты - РИА Новости, 23.03.2022
ГД обязала кандидатов на выборах раскрывать сведения о покупке криптовалюты
Госдума приняла закон, обязывающий участников выборов раскрывать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:48
2022-03-23T10:48
2022-03-23T10:48
россия
госдума рф
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон, обязывающий участников выборов раскрывать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты.Документ вносит изменения в законы о выборах президента РФ и депутатов Госдумы, порядке формирования Совета Федерации, политических партиях, противодействии коррупции, контроле за соответствием расходов госчиновников их доходам, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ в связи с принятием закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".Закон обязывает участвующих в выборах кандидатов предоставлять сведения о своих расходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению ЦФА и цифровой валюты за последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три года, предшествующих сделке. Одновременно должны предоставляться и сведения об источниках средств на такую сделку.Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/kriptovalyuty-1778171482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, совет федерации рф, общество
ГД обязала кандидатов на выборах раскрывать сведения о покупке криптовалюты
Госдума обязала кандидатов на выборах раскрывать сведения о покупке криптовалюты