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ГД обязала кандидатов на выборах раскрывать сведения о покупке криптовалюты - РИА Новости, 23.03.2022
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ГД обязала кандидатов на выборах раскрывать сведения о покупке криптовалюты
ГД обязала кандидатов на выборах раскрывать сведения о покупке криптовалюты - РИА Новости, 23.03.2022
ГД обязала кандидатов на выборах раскрывать сведения о покупке криптовалюты
Госдума приняла закон, обязывающий участников выборов раскрывать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:48
2022-03-23T10:48
россия
госдума рф
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон, обязывающий участников выборов раскрывать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты.Документ вносит изменения в законы о выборах президента РФ и депутатов Госдумы, порядке формирования Совета Федерации, политических партиях, противодействии коррупции, контроле за соответствием расходов госчиновников их доходам, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ в связи с принятием закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".Закон обязывает участвующих в выборах кандидатов предоставлять сведения о своих расходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению ЦФА и цифровой валюты за последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три года, предшествующих сделке. Одновременно должны предоставляться и сведения об источниках средств на такую сделку.Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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россия, госдума рф, совет федерации рф, общество
10:48 23.03.2022
 
ГД обязала кандидатов на выборах раскрывать сведения о покупке криптовалюты

Госдума обязала кандидатов на выборах раскрывать сведения о покупке криптовалюты

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон, обязывающий участников выборов раскрывать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты.
Документ вносит изменения в законы о выборах президента РФ и депутатов Госдумы, порядке формирования Совета Федерации, политических партиях, противодействии коррупции, контроле за соответствием расходов госчиновников их доходам, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ в связи с принятием закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
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Закон обязывает участвующих в выборах кандидатов предоставлять сведения о своих расходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению ЦФА и цифровой валюты за последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три года, предшествующих сделке. Одновременно должны предоставляться и сведения об источниках средств на такую сделку.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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