08:00 23.03.2022 (обновлено: 08:09 23.03.2022)
В отпуск со скидкой: как успеть получить деньги по кешбэку
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Ольга Кабанова. Ростуризм запустил шестой этап программы туристического кешбэка, которая позволяет провести отпуск в стране с 20-процентной скидкой. С конца месяца акция распространяется и на детский отдых. О популярных направлениях, спросе, особенностях и условиях — в материале РИА Новости.
"Ошеломительный" спрос
По данным экспертов Travelata.ru, в марте продажи внутренних туров достигли 83 процентов. Для сравнения: в 2021-м было 31, в 2019-м — всего 11.
В отрасли уверены: дело не только в ограничении международного авиасообщения, но и в программе кешбэка.
Пассажир держит посадочный талон
"Было ощущение, что туристы ждали ее старта и откладывали бронирование. Число заявок ошеломительное, мы еле справляемся", — призналась директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская.
"У нас показатель в два раза больше, чем в первые дни прошлого этапа", — отмечают в "Интуристе". Это объясняют в том числе сезонностью: майскими праздниками, приближением лета.
Пассажиры в аэропорту Домодедово
О росте продаж — сразу в три раза — сообщают и в компании "ВодоходЪ". Однако в пресс-службе напоминают, что при старте акции — всегда скачок, потом график становится "более плавным".
Как принять участие
Программа туристического кешбэка продлится полтора месяца — до 1 мая. За это время нужно успеть определиться с направлением и оплатить путевку. Выезд — до 1 июля.
С 2020-го условия не изменились. Но теперь программа действует по всей России и охватывает, помимо прочего, речные круизы.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкКартина в вагоне нового туристического поезда "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра
Картина в вагоне нового туристического поезда "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра
Чтобы принять участие, необходимо выбрать понравившийся тур или отель на сайте компании-партнера (всего, по информации Ростуризма, к акции присоединились более 670 туроператоров, почти три тысячи объектов размещения и 74 сайта-агрегатора, полный список — здесь: мирпутешествий.рф) и оплатить бронирование картой "Мир". В течение пяти дней на счет автоматически вернется 20 процентов, но не более 20 тысяч рублей. Сама стоимость поездки может быть любой.
Люди на железнодорожном вокзале в Кисловодске
Причем если оплачивать не одной транзакцией, а разными (например, перевести деньги сначала за один номер в отеле, а потом за другой), то кешбэк придет по каждой из них, что позволит сэкономить чуть больше.
Общий бюджет на выплаты в 2022-м — пять миллиардов рублей. Но больше половины уже ушло на кешбэк по весенним турам, уточняют в Ростуризме.
Минимальная продолжительность поездки — два дня. Кроме того, карта "Мир" обязательно должна быть от одного из банков-участников. И расплачиваться нужно сразу.
Пассажиры в аэропорту Домодедово
В случае отмены тура сумма, поступившая на счет в качестве кешбэка, автоматически спишется, поясняют в "Интуристе". Компания аннулирует заявку туриста и вернет на карту денежные средства за вычетом фактически понесенных расходов.
Свобода выбора
Программа охватывает все регионы, подчеркивают в Ростуризме. Можно отправиться на экскурсию в Санкт-Петербург или Казань, в джип-тур по Кольскому полуострову или на сплав по рекам Сибири, Урала и Карелии, просто отдохнуть на природе (интересные трекинговые и конные маршруты предлагают в Башкирии и на Алтае).
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкТуристы проходят на катамаранах порог Курки на реке Пистайоки в Калевальском районе Карелии
Туристы проходят на катамаранах порог Курки на реке Пистайоки в Калевальском районе Карелии
Еще вариант — оздоровительный тур. Термальные курорты есть в Кавминводах, Адыгее, Тюмени, на Алтае, а в Башкирии, Удмуртии, Ленинградской и Калининградской областях много санаториев.
Скидку получат и любители горнолыжного спорта. Минимум до середины апреля сезон продлится в сибирском Шерегеше, на кавказских Архызе и Домбае.
Помимо авиа- и автопутешествий, туроператоры организуют круизы — как речные, так и железнодорожные.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРетропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала — горный парк "Рускеала" — Сортавала
Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала — горный парк "Рускеала" — Сортавала
"На нашем сайте в разделе "Акции" около 50 туров в разные регионы, в том числе "Яркие выходные в Приволжье", "Байкальский экспресс", "Жемчужина Кавказа", "Цветущая степь", — рассказывают в пресс-службе компании "РЖД Тур".
Продолжительность такой поездки — от трех до семи дней с посещением нескольких городов. Например, маршрут по Кавказу со стартом в Москве: Майкоп, Нальчик, Грозный, Дербент, Кисловодск. А в степном туре — достопримечательности Калмыкии, в том числе столицы республики Элисты.
Акция — хороший повод попробовать круизный отдых на теплоходах, уверены в компании "ВодоходЪ". Можно выбрать любой из представленных на сайте.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Люди на причале Северного речного вокзала в Москве
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Люди на причале Северного речного вокзала в Москве
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Люди на причале Северного речного вокзала в Москве
"На май — июнь у нас 396 маршрутов: по Золотому кольцу, в Карелию, на юг России, экспедиционные туры по Енисею и Байкалу — география очень широкая, — перечисляют в пресс-службе. — Трехразовое питание, развлечения на борту, экскурсии на берегу".
Однако в компании предупреждают: два последних этапа кешбэка Ростуризм завершал раньше времени в связи с тем, что средства закончились. Поэтому лучше поторопиться.
Курс на Сочи
"Первым бронированием по программе кешбэка у нас стал тур в Сочи, — говорят в пресс-службе компании FUN&SUN. — Город предсказуемо стал лидером спроса".
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы на канатной дороге горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи
Туристы на канатной дороге горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи
Продажи на черноморское побережье и в горы Красной Поляны самого популярного российского курорта зашкаливают у многих туроператоров: у "Интуриста", FUN&SUN, "Русского экспресса", PAC Group. Клиенты интересуются и отдыхом в других городах Краснодарского края — Геленджике, Анапе.
"Несколько снизилась популярность Крыма, который обычно во всех рейтингах на втором месте, — добавляют в "Интуристе". — Причина — временно не работает аэропорт Симферополя. Но мы полагаем, что после открытия воздушной гавани все быстро восстановится".
В топе и Санкт-Петербург. В "Интуристе" это объясняют "обилием достопримечательностей и грядущим периодом белых ночей".
Также туроператоры отметили повышенный спрос на санатории курортов Кавказских Минеральных Вод, экскурсии в Москву, Калининград и Казань, поездки на Байкал и Шерегеш.
Влюбленная пара в аэропорту
Что касается речных круизов, сейчас в центре внимания программы выходного дня, путешествия между двумя столицами, на Валаам и в Карелию, отмечают в компании "ВодоходЪ". Из железнодорожных маршрутов в приоритете поездки по югу России, в Поволжье, города Золотого кольца и Серебряного ожерелья.
Скидки — детям
С 31 марта Ростуризм запускает программу поддержки поездок в детские лагеря. Речь об отдыхе ребенка с 1 мая и на протяжении всего лета.
Механизм такой же: покупаешь путевку на сайте учреждения, туроператора или агрегатора (главное — убедиться, что они — партнеры акции, список опубликуют на сайте мирпутешествий.рф), оплачиваешь картой "Мир" и в течение пяти дней получаешь половину стоимости на счет (но не более 20 тысяч рублей).
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети на прогулке в международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети на прогулке в международном детском центре "Артек" в Крыму
"Участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные. На палаточные, городские или дневные эта акция не распространяется", — уточняют в Ростуризме.
Ограничений по возрасту детей, количеству смен нет. Если в семье, например, три ребенка, 50-процентный кешбэк полагается за каждую путевку.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодросток с вещами перед заездом в лагерь "Артек" в Симферополе
Подросток с вещами перед заездом в лагерь "Артек" в Симферополе
Кроме того, акция суммируется с другими льготами: в таком случае на карту вернется половина доплаченного к социальному сертификату.
В прошлом году, по данным Ростуризма, к программе присоединились около 1500 учреждений, что позволило более чем 400 тысячам детей отдохнуть со скидкой.