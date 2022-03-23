https://ria.ru/20220323/g20-1779732450.html

Сенатор назвал страны, которые не поддержат исключение России из G20

Сенатор назвал страны, которые не поддержат исключение России из G20 - РИА Новости, 23.03.2022

Сенатор назвал страны, которые не поддержат исключение России из G20

Исключение России из "Большой двадцатки" не поддержат, вероятнее всего, Бразилия, Индия, Турция, ЮАР и ряд других стран, считает первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:24

2022-03-23T19:24

2022-03-23T19:34

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Исключение России из "Большой двадцатки" не поддержат, вероятнее всего, Бразилия, Индия, Турция, ЮАР и ряд других стран, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что Польша может заменить Россию в G20. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя идею польского руководства исключить Россию из G20 и ВТО, отметил, что решения должны принимать все страны-участницы. МИД КНР позднее заявил, что ни один член G20 не имеет права исключать другого."Кроме Китая, можно предположить, исключение России не поддержат и многие другие страны "Большой двадцатки", а именно, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, ЮАР, Саудовская Аравия", - написал он в своём Telegram-канале.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря ранее о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления, это нецелесообразно.

https://ria.ru/20220323/kitay-1779576253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, совет федерации рф, мид кнр, индия, германия, большая двадцатка