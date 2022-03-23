https://ria.ru/20220323/g20-1779732450.html
Сенатор назвал страны, которые не поддержат исключение России из G20
Сенатор назвал страны, которые не поддержат исключение России из G20 - РИА Новости, 23.03.2022
Сенатор назвал страны, которые не поддержат исключение России из G20
Исключение России из "Большой двадцатки" не поддержат, вероятнее всего, Бразилия, Индия, Турция, ЮАР и ряд других стран, считает первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:24
2022-03-23T19:24
2022-03-23T19:34
в мире
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мид кнр
индия
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большая двадцатка
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Исключение России из "Большой двадцатки" не поддержат, вероятнее всего, Бразилия, Индия, Турция, ЮАР и ряд других стран, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что Польша может заменить Россию в G20. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя идею польского руководства исключить Россию из G20 и ВТО, отметил, что решения должны принимать все страны-участницы. МИД КНР позднее заявил, что ни один член G20 не имеет права исключать другого."Кроме Китая, можно предположить, исключение России не поддержат и многие другие страны "Большой двадцатки", а именно, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, ЮАР, Саудовская Аравия", - написал он в своём Telegram-канале.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря ранее о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления, это нецелесообразно.
https://ria.ru/20220323/kitay-1779576253.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, совет федерации рф, мид кнр, индия, германия, большая двадцатка
19:24 23.03.2022 (обновлено: 19:34 23.03.2022)
Сенатор назвал страны, которые не поддержат исключение России из G20
Сенатор Джабаров: исключение России из G20 не поддержат, вероятно, Бразилия, Индия, Турция