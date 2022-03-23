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Сенатор назвал страны, которые не поддержат исключение России из G20 - РИА Новости, 23.03.2022
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Сенатор назвал страны, которые не поддержат исключение России из G20
Сенатор назвал страны, которые не поддержат исключение России из G20 - РИА Новости, 23.03.2022
Сенатор назвал страны, которые не поддержат исключение России из G20
Исключение России из "Большой двадцатки" не поддержат, вероятнее всего, Бразилия, Индия, Турция, ЮАР и ряд других стран, считает первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:24
2022-03-23T19:34
в мире
россия
совет федерации рф
мид кнр
индия
германия
большая двадцатка
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Исключение России из "Большой двадцатки" не поддержат, вероятнее всего, Бразилия, Индия, Турция, ЮАР и ряд других стран, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что Польша может заменить Россию в G20. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя идею польского руководства исключить Россию из G20 и ВТО, отметил, что решения должны принимать все страны-участницы. МИД КНР позднее заявил, что ни один член G20 не имеет права исключать другого."Кроме Китая, можно предположить, исключение России не поддержат и многие другие страны "Большой двадцатки", а именно, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, ЮАР, Саудовская Аравия", - написал он в своём Telegram-канале.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря ранее о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления, это нецелесообразно.
https://ria.ru/20220323/kitay-1779576253.html
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в мире, россия, совет федерации рф, мид кнр, индия, германия, большая двадцатка
19:24 23.03.2022 (обновлено: 19:34 23.03.2022)
 
Сенатор назвал страны, которые не поддержат исключение России из G20

Сенатор Джабаров: исключение России из G20 не поддержат, вероятно, Бразилия, Индия, Турция

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Исключение России из "Большой двадцатки" не поддержат, вероятнее всего, Бразилия, Индия, Турция, ЮАР и ряд других стран, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что Польша может заменить Россию в G20. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя идею польского руководства исключить Россию из G20 и ВТО, отметил, что решения должны принимать все страны-участницы. МИД КНР позднее заявил, что ни один член G20 не имеет права исключать другого.
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"Кроме Китая, можно предположить, исключение России не поддержат и многие другие страны "Большой двадцатки", а именно, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, ЮАР, Саудовская Аравия", - написал он в своём Telegram-канале.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря ранее о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления, это нецелесообразно.
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