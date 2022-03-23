https://ria.ru/20220323/feyki-1779721990.html

СФ одобрил закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом

СФ одобрил закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом - РИА Новости, 23.03.2022

СФ одобрил закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом

Совет Федерации одобрил в среду закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:38

2022-03-23T18:38

2022-03-23T19:31

совет федерации рф

россия

политика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за рубежом в целях защиты интересов России и ее граждан.Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы.Ответственность вводится за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура.Ранее аналогичное наказание было предусмотрено за недостоверную информацию о Вооружённых силах РФ.Ответственность за ложную информацию о работе государственных органов РФ за рубежом будет аналогичной той, что уже предусмотрена за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.Распространение фейков будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 3 лет. То же самое, но с использованием служебного положения, группой лиц, с искусственным созданием доказательств, из корыстных побуждений либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды предусматривает штраф в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за рубежом, будут наказываться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет.Те же действия, повлекшие смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, будут караться наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.

https://ria.ru/20220323/gosduma-1779701976.html

https://ria.ru/20220323/zakon-1779623405.html

https://ria.ru/20220323/feyki-1779639945.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

совет федерации рф, россия, политика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)