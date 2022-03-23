Рейтинг@Mail.ru
СФ одобрил закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/feyki-1779721990.html
СФ одобрил закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом
СФ одобрил закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом - РИА Новости, 23.03.2022
СФ одобрил закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом
Совет Федерации одобрил в среду закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:38
2022-03-23T19:31
совет федерации рф
россия
политика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за рубежом в целях защиты интересов России и ее граждан.Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы.Ответственность вводится за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура.Ранее аналогичное наказание было предусмотрено за недостоверную информацию о Вооружённых силах РФ.Ответственность за ложную информацию о работе государственных органов РФ за рубежом будет аналогичной той, что уже предусмотрена за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.Распространение фейков будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 3 лет. То же самое, но с использованием служебного положения, группой лиц, с искусственным созданием доказательств, из корыстных побуждений либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды предусматривает штраф в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за рубежом, будут наказываться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет.Те же действия, повлекшие смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, будут караться наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.
https://ria.ru/20220323/gosduma-1779701976.html
https://ria.ru/20220323/zakon-1779623405.html
https://ria.ru/20220323/feyki-1779639945.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, россия, политика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:38 23.03.2022 (обновлено: 19:31 23.03.2022)
 
СФ одобрил закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом

Совфед одобрил закон об уголовном наказании за фейки о госорганах, работающих за рубежом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за рубежом в целях защиты интересов России и ее граждан.
Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 17:29
В ГД изучат данные о вербовке блогеров на Украине для создания фейков
Ответственность вводится за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура.
Ранее аналогичное наказание было предусмотрено за недостоверную информацию о Вооружённых силах РФ.
Ответственность за ложную информацию о работе государственных органов РФ за рубежом будет аналогичной той, что уже предусмотрена за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 13:28
Песков ответил на вопрос о подписании Путиным закона о наказании за фейки
Распространение фейков будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 3 лет. То же самое, но с использованием служебного положения, группой лиц, с искусственным созданием доказательств, из корыстных побуждений либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды предусматривает штраф в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за рубежом, будут наказываться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Те же действия, повлекшие смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, будут караться наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.
Внеплановое заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 14:33
Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах
 
Совет Федерации РФРоссияПолитикаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала