https://ria.ru/20220323/feyki-1779641093.html

СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах

СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах - РИА Новости, 23.03.2022

СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон об уголовном наказании за распространение недостоверной... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:37

2022-03-23T14:37

2022-03-23T14:37

россия

совет федерации рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за рубежом в целях защиты интересов России и ее граждан.Совфед рассмотрит закон в среду.Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы.Ответственность вводится за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура.Ранее аналогичное наказание было предусмотрено за недостоверную информацию о Вооружённых силах РФ.

https://ria.ru/20220323/zakon-1779623405.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)