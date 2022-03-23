https://ria.ru/20220323/feyki-1779641093.html
СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах
СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах - РИА Новости, 23.03.2022
СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон об уголовном наказании за распространение недостоверной... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:37
2022-03-23T14:37
2022-03-23T14:37
россия
совет федерации рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за рубежом в целях защиты интересов России и ее граждан.Совфед рассмотрит закон в среду.Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы.Ответственность вводится за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура.Ранее аналогичное наказание было предусмотрено за недостоверную информацию о Вооружённых силах РФ.
https://ria.ru/20220323/zakon-1779623405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах
Комитет СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о работе госорганов за рубежом