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СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах - РИА Новости, 23.03.2022
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СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах
СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах - РИА Новости, 23.03.2022
СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон об уголовном наказании за распространение недостоверной... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:37
2022-03-23T14:37
россия
совет федерации рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за рубежом в целях защиты интересов России и ее граждан.Совфед рассмотрит закон в среду.Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы.Ответственность вводится за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура.Ранее аналогичное наказание было предусмотрено за недостоверную информацию о Вооружённых силах РФ.
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россия, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:37 23.03.2022
 
СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах

Комитет СФ поддержал закон об уголовном наказании за фейки о работе госорганов за рубежом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за рубежом в целях защиты интересов России и ее граждан.
Совфед рассмотрит закон в среду.
Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы.
Ответственность вводится за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура.
Ранее аналогичное наказание было предусмотрено за недостоверную информацию о Вооружённых силах РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
13:28
Песков ответил на вопрос о подписании Путиным закона о наказании за фейки
 
РоссияСовет Федерации РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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