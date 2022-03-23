https://ria.ru/20220323/feyki-1779639945.html
Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах
Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах - РИА Новости, 23.03.2022
Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении административной ответственности за... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:33
2022-03-23T14:33
2022-03-23T14:34
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет федерации рф
в мире
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях госорганов РФ за рубежом.Речь идёт о недостоверной информации о деятельности Росгвардии, посольств, диппредставительств, МЧС и прокуратуры.Ответственность за ложную информацию о работе государственных органов РФ за рубежом будет аналогичной той, что уже предусмотрена при распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/feyki-1779486191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, в мире, политика
14:33 23.03.2022 (обновлено: 14:34 23.03.2022)
Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах
Профильный комитет Совфеда одобрил поправки об ответственности за фейки о госорганах