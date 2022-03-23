https://ria.ru/20220323/feyki-1779639945.html

Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах

Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах - РИА Новости, 23.03.2022

Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении административной ответственности за... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:33

2022-03-23T14:33

2022-03-23T14:34

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях госорганов РФ за рубежом.Речь идёт о недостоверной информации о деятельности Росгвардии, посольств, диппредставительств, МЧС и прокуратуры.Ответственность за ложную информацию о работе государственных органов РФ за рубежом будет аналогичной той, что уже предусмотрена при распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/feyki-1779486191.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, в мире, политика