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Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах - РИА Новости, 23.03.2022
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Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах
Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах - РИА Новости, 23.03.2022
Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении административной ответственности за... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:33
2022-03-23T14:34
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет федерации рф
в мире
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях госорганов РФ за рубежом.Речь идёт о недостоверной информации о деятельности Росгвардии, посольств, диппредставительств, МЧС и прокуратуры.Ответственность за ложную информацию о работе государственных органов РФ за рубежом будет аналогичной той, что уже предусмотрена при распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, в мире, политика
14:33 23.03.2022 (обновлено: 14:34 23.03.2022)
 
Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах

Профильный комитет Совфеда одобрил поправки об ответственности за фейки о госорганах

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Внеплановое заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Внеплановое заседание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях госорганов РФ за рубежом.
Речь идёт о недостоверной информации о деятельности Росгвардии, посольств, диппредставительств, МЧС и прокуратуры.
Ответственность за ложную информацию о работе государственных органов РФ за рубежом будет аналогичной той, что уже предусмотрена при распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 16:55В России
ГД пояснила, как будут наказывать за фейки о работе госорганов за рубежом
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Совет Федерации РФВ миреПолитика
 
 
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