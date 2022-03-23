https://ria.ru/20220323/evropa-1779512806.html

"Нет помощи от ЕС". Польша ссорится с Брюсселем из-за украинских беженцев

"Нет помощи от ЕС". Польша ссорится с Брюсселем из-за украинских беженцев - РИА Новости, 23.03.2022

"Нет помощи от ЕС". Польша ссорится с Брюсселем из-за украинских беженцев

Польшу накрыла волна беженцев с Украины. Варшава оказывает существенную гуманитарную и материальную помощь, но Евросоюз не отменил штрафы за несколько законов,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T08:00

2022-03-23T08:00

2022-03-23T08:08

матеуш моравецкий

урсула фон дер ляйен

варшава

прага

еврокомиссия

в мире

украина

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Ксения Мельникова. Польшу накрыла волна беженцев с Украины. Варшава оказывает существенную гуманитарную и материальную помощь, но Евросоюз не отменил штрафы за несколько законов, не понравившихся Брюсселю. Польские политики упрекают ЕС в слабости. И стоят на своем — несмотря на заявления о Западе, сплотившемся вокруг общей угрозы.Никакой помощи"ЕС не дает реальной материальной поддержки. Разговоры, обещания. А мы тратим наши деньги (на помощь беженцам). Организуем наших людей, пытаемся сделать все возможное в этой ситуации. С другой стороны, санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать", — пожаловался вице-премьер Петр Глиньский. По его словам, Польша расходует значительные ресурсы на украинских беженцев. Всего республика уже приняла более двух миллионов человек. Негодование Варшавы вызывает то, что Брюссель не снял со страны штрафы, выплачивать которые начиная с осени прошлого года обязал Суд ЕС в Люксембурге. Необходимо перечислять по миллиону евро в день в пользу Еврокомиссии, пока Польша не приведет национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС.Глиньский также назвал партнеров "слабыми", поскольку в случае "потенциального расширения конфликта" ЕС в борьбу не вступит. "Даже когда у вас есть оружие и технологии, вы можете быть очень слабыми, если не способны пожертвовать жизнью, защитить свои ценности, семью, народ. И я не уверен, что современная Европа готова к такому противостоянию", — пояснил Глиньский.Другой польский политик — премьер-министр Матеуш Моравецкий — ожидает помощи от президента США Джозефа Байдена, собирающегося в Европу. Надеется, что тот "надавит на слишком медленных лидеров ЕС" в вопросе антироссийских санкций и отказа от нефти.Это идет вразрез с позицией других государств. Например, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте напомнил, что нефтеперерабатывающие предприятия ЕС полностью зависят от поставок нефти из России."Это очень серьезно"Брюссель давно воспринимает Варшаву как правую руку США в Европе. В последние несколько лет отношения Польши и Евросоюза еще обострились. После прихода к власти консерваторов из партии "Право и справедливость" в 2017-м начали реформировать судебную систему. К примеру, обязали судей сообщать о политических взглядах. В правящей партии считают, что это поможет дисциплинировать сотрудников системы, превышающих должностные полномочия. Противники реформы уверены, что новое руководство хочет подмять всех под себя. Оппозиция выходила на митинги, но так ничего и не добилась.Польша, в отличие от стран Западной Европы, придерживается строгих консервативных ценностей. И остается ультракатолической страной, практически запретившей аборты. Брюссель не раз винил Варшаву в подрыве свободы СМИ, "неправильном отношении к абортам и секс-меньшинствам". В 2020-м почти треть республики объявила себя "зоной, свободной от идеологии ЛГБТ". Брюссель рассердился. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС не позволят "притеснять отдельные части общества за то, кого они любят, за возраст и этническое происхождение, политические взгляды и религиозные убеждения".Скандал разразился после того, как в прошлом году Конституционный суд Польши признал превосходство национального права над нормами Евросоюза. Министры иностранных дел Германии и Франции выпустили совместное заявление с осуждением действий Варшавы. А в Париже и вовсе расценили их как "атаку". "Это очень серьезно. Это вовсе не технический или юридический вопрос. Это вопрос политический, который входит в длинный список провокаций против Европейского союза", — отреагировал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, пригрозив стране отказом в выделении средств на восстановление национальной экономики после пандемии.Деньги найдут, но санкции останутсяЗаговорили даже о выходе Польши из Евросоюза. Министр юстиции Збигнев Зиобро заявил, что стране не нужно членство в ЕС "любой ценой". А Урсула фон дер Ляйен сообщила, что решение Конституционного суда — прямой вызов единству европейского законного порядка, который гарантирует равные права и взаимное доверие между членами ЕС.Европейский суд в Люксембурге обязал Варшаву выплачивать по миллиону евро в день — "во избежание причинения серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Евросоюза и ценностям, на которых он основан, в частности, верховенству закона". Санкции останутся в силе, пока страна "не удовлетворит требование дисциплинарной палаты Верховного суда Польши".В Варшаве с упреками не согласны. По словам премьера Моравецкого, они неприемлемы, поскольку единственное, что сделал польский суд, — попытался разобраться, какие полномочия республика передала Евросоюзу, а какие остались на национальном уровне.При этом Варшава и так должна была выплачивать по полмиллиона евро в день, поскольку не остановила работы на шахте "Туров" — вопреки решению Суда ЕС после жалобы Праги. Чешские власти возмущались, что из-за расширения угледобывающей шахты уровень подземных вод в приграничных районах резко понизился. Штраф пообещали отменить после того, как Варшава прекратит добычу угля. Польша резко раскритиковала решение суда, назвав его недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности страны.Украинский кризис ничуть не сгладил разногласия между ЕС и Польшей, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. "Былые трещины дают о себе знать. Сильно различаются позиции стран старой и новой Европы, а также США и Великобритании, с одной стороны, и западноевропейских государств — с другой. По многим вопросам между ними нет понимания. Напряжение в отношениях поляков с Брюсселем, Берлином и Парижем так и осталось. Ничего не поменялось. Некоторые моменты даже обострились. Польша проводит очень активную политику, согласовывая действия больше с Вашингтоном, чем с западноевропейскими соседями", — пояснил политолог.Офицеров-Бельский уверен: скорее всего, поляки получат средства из общеевропейских фондов на содержание беженцев. Однако санкции, введенные против Варшавы, Брюссель пока отменять не собирается.

https://ria.ru/20220213/polsha-1772122125.html

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Ксения Мельникова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ксения Мельникова

матеуш моравецкий, урсула фон дер ляйен, варшава, прага, еврокомиссия, в мире, украина