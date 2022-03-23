https://ria.ru/20220323/ermitazh-1779645631.html
В Санкт-Петербурге Эрмитаж и мосты в "Час Земли" останутся без подсветки
В Санкт-Петербурге Эрмитаж и мосты в "Час Земли" останутся без подсветки - РИА Новости, 23.03.2022
В Санкт-Петербурге Эрмитаж и мосты в "Час Земли" останутся без подсветки
Эрмитаж примет участие в экологической акции "Час Земли", сообщает городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:51
2022-03-23T15:51
2022-03-23T15:51
культура
новости культуры
васильевский остров
государственный эрмитаж
экология
час земли (акция)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Эрмитаж примет участие в экологической акции "Час Земли", сообщает городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.Подсветку музея на 60 минут отключат 26 марта в 20.30. Без светового оформления на время в городе также останутся здания на стрелке Васильевского острова, Дворцовый, Троицкий, Благовещенский мосты. Частично без иллюминации будут Петропавловская крепость и Адмиралтейство. Подсветку зданий Академии художеств, Меншиковского дворца и других объектов, расположенных в акватории Большой Невы от Троицкого до Благовещенского мостов, тоже отключат.В 19.30 на стрелке Васильевского острова начнется масштабная акция, в которой примут участие активисты молодежных экологических движений, волонтеры общественных и благотворительных организаций, студенты петербургских вузов. Собравшиеся смогут посмотреть огненное шоу и концерт."Акция призывает обратить внимание на ежедневные привычки, изменив которые, можно многое сделать для родной планеты. Например, экономное расходование электроэнергии и тепла, бережное отношение к воде и вторичная переработка бумаги и других материалов – простой путь к сокращению выбросов парниковых газов, главной причины нынешнего изменения климата", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220314/ermitazh-1778141603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, васильевский остров, государственный эрмитаж, экология, час земли (акция), санкт-петербург
В Санкт-Петербурге Эрмитаж и мосты в "Час Земли" останутся без подсветки
Эрмитаж 26 марта примет участие в экологической акции "Час Земли"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Эрмитаж примет участие в экологической акции "Час Земли", сообщает городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Подсветку музея на 60 минут отключат 26 марта в 20.30. Без светового оформления на время в городе также останутся здания на стрелке Васильевского острова, Дворцовый, Троицкий, Благовещенский мосты. Частично без иллюминации будут Петропавловская крепость и Адмиралтейство.
Подсветку зданий Академии художеств, Меншиковского дворца и других объектов, расположенных в акватории Большой Невы от Троицкого до Благовещенского мостов, тоже отключат.
В 19.30 на стрелке Васильевского острова начнется масштабная акция, в которой примут участие активисты молодежных экологических движений, волонтеры общественных и благотворительных организаций, студенты петербургских вузов. Собравшиеся смогут посмотреть огненное шоу и концерт.
"Акция призывает обратить внимание на ежедневные привычки, изменив которые, можно многое сделать для родной планеты. Например, экономное расходование электроэнергии и тепла, бережное отношение к воде и вторичная переработка бумаги и других материалов – простой путь к сокращению выбросов парниковых газов, главной причины нынешнего изменения климата", — говорится в сообщении.