https://ria.ru/20220323/ermitazh-1779645631.html

В Санкт-Петербурге Эрмитаж и мосты в "Час Земли" останутся без подсветки

В Санкт-Петербурге Эрмитаж и мосты в "Час Земли" останутся без подсветки - РИА Новости, 23.03.2022

В Санкт-Петербурге Эрмитаж и мосты в "Час Земли" останутся без подсветки

Эрмитаж примет участие в экологической акции "Час Земли", сообщает городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:51

2022-03-23T15:51

2022-03-23T15:51

культура

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васильевский остров

государственный эрмитаж

экология

час земли (акция)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Эрмитаж примет участие в экологической акции "Час Земли", сообщает городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.Подсветку музея на 60 минут отключат 26 марта в 20.30. Без светового оформления на время в городе также останутся здания на стрелке Васильевского острова, Дворцовый, Троицкий, Благовещенский мосты. Частично без иллюминации будут Петропавловская крепость и Адмиралтейство. Подсветку зданий Академии художеств, Меншиковского дворца и других объектов, расположенных в акватории Большой Невы от Троицкого до Благовещенского мостов, тоже отключат.В 19.30 на стрелке Васильевского острова начнется масштабная акция, в которой примут участие активисты молодежных экологических движений, волонтеры общественных и благотворительных организаций, студенты петербургских вузов. Собравшиеся смогут посмотреть огненное шоу и концерт."Акция призывает обратить внимание на ежедневные привычки, изменив которые, можно многое сделать для родной планеты. Например, экономное расходование электроэнергии и тепла, бережное отношение к воде и вторичная переработка бумаги и других материалов – простой путь к сокращению выбросов парниковых газов, главной причины нынешнего изменения климата", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220314/ermitazh-1778141603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, васильевский остров, государственный эрмитаж, экология, час земли (акция), санкт-петербург