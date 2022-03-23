https://ria.ru/20220323/elbrus-1779631432.html
Для поисков пропавшего на Эльбрусе сноубордиста задействовали вертолет
Для поисков пропавшего на Эльбрусе сноубордиста задействовали вертолет - РИА Новости, 23.03.2022
Для поисков пропавшего на Эльбрусе сноубордиста задействовали вертолет
Спасатели задействовали вертолет для поисков сноубордиста из Москвы, которого никак не могут найти на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:08
2022-03-23T14:08
2022-03-23T14:20
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россия
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НАЛЬЧИК, 23 мар — РИА Новости. Спасатели задействовали вертолет для поисков сноубордиста из Москвы, которого никак не могут найти на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В среду вертолет Ми-8 МЧС России забрал на борт четырех сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда для аэровизуального обследования ледников Азау, Терскол и Гара-Баши", — говорится в сообщении.Вечером в понедельник на Эльбрусе начали поиски 60-летнего сноубордиста, который на ратраке поднялся на высоту 4700 метров и с полудня не выходил на связь. Поиски, что проводили в понедельник и вторник 14 спасателей, результата не дали. С утра среды в них участвуют уже 30 человек и 4 единицы техники.
https://ria.ru/20220323/elbrus-1779572872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, сноуборд, новости - туризм, туризм, москва, ледники
14:08 23.03.2022 (обновлено: 14:20 23.03.2022)
Для поисков пропавшего на Эльбрусе сноубордиста задействовали вертолет
Вертолет МЧС России задействовали в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста из Москвы
НАЛЬЧИК, 23 мар — РИА Новости. Спасатели задействовали вертолет для поисков сноубордиста из Москвы, которого никак не могут найти на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В среду вертолет Ми-8 МЧС России забрал на борт четырех сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда для аэровизуального обследования ледников Азау, Терскол и Гара-Баши", — говорится в сообщении.
Вечером в понедельник на Эльбрусе начали поиски 60-летнего сноубордиста, который на ратраке поднялся на высоту 4700 метров и с полудня не выходил на связь.
Поиски, что проводили в понедельник и вторник 14 спасателей, результата не дали. С утра среды в них участвуют уже 30 человек и 4 единицы техники.