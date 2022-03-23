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Для поисков пропавшего на Эльбрусе сноубордиста задействовали вертолет - РИА Новости, 23.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220323/elbrus-1779631432.html
Для поисков пропавшего на Эльбрусе сноубордиста задействовали вертолет
Для поисков пропавшего на Эльбрусе сноубордиста задействовали вертолет - РИА Новости, 23.03.2022
Для поисков пропавшего на Эльбрусе сноубордиста задействовали вертолет
Спасатели задействовали вертолет для поисков сноубордиста из Москвы, которого никак не могут найти на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:08
2022-03-23T14:20
туризм
происшествия
россия
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
сноуборд
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 23 мар — РИА Новости. Спасатели задействовали вертолет для поисков сноубордиста из Москвы, которого никак не могут найти на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В среду вертолет Ми-8 МЧС России забрал на борт четырех сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда для аэровизуального обследования ледников Азау, Терскол и Гара-Баши", — говорится в сообщении.Вечером в понедельник на Эльбрусе начали поиски 60-летнего сноубордиста, который на ратраке поднялся на высоту 4700 метров и с полудня не выходил на связь. Поиски, что проводили в понедельник и вторник 14 спасателей, результата не дали. С утра среды в них участвуют уже 30 человек и 4 единицы техники.
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происшествия, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, сноуборд, новости - туризм, туризм, москва, ледники
14:08 23.03.2022 (обновлено: 14:20 23.03.2022)
 
Для поисков пропавшего на Эльбрусе сноубордиста задействовали вертолет

Вертолет МЧС России задействовали в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста из Москвы

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкФуникулер на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Фуникулер на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Роман Кручинин
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НАЛЬЧИК, 23 мар — РИА Новости. Спасатели задействовали вертолет для поисков сноубордиста из Москвы, которого никак не могут найти на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В среду вертолет Ми-8 МЧС России забрал на борт четырех сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда для аэровизуального обследования ледников Азау, Терскол и Гара-Баши", — говорится в сообщении.
Вечером в понедельник на Эльбрусе начали поиски 60-летнего сноубордиста, который на ратраке поднялся на высоту 4700 метров и с полудня не выходил на связь.
Поиски, что проводили в понедельник и вторник 14 спасателей, результата не дали. С утра среды в них участвуют уже 30 человек и 4 единицы техники.
Участники во время скоростного восхождения на западную вершину Эльбруса - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
10:32Туризм
Тридцать спасателей участвуют в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста
 
ТуризмПроисшествияРоссияЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8СноубордНовости - ТуризмТуризмМоскваледники
 
 
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