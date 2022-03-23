https://ria.ru/20220323/doklad-1779601271.html

В Минске представили новый доклад о 154 ветеранах Латышского легиона СС

В Минске представили новый доклад о 154 ветеранах Латышского легиона СС - РИА Новости, 23.03.2022

В Минске представили новый доклад о 154 ветеранах Латышского легиона СС

Новый доклад с именами 154 ветеранов Латышского легиона СС, ныне живущих в 10 странах, среди которых США, Латвия, Австралия, Бразилия и Канада, и подготовленный РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:08

2022-03-23T12:08

2022-03-23T12:08

в мире

новгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

жестяная горка

генрих гиммлер

минск

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Новый доклад с именами 154 ветеранов Латышского легиона СС, ныне живущих в 10 странах, среди которых США, Латвия, Австралия, Бразилия и Канада, и подготовленный российским фондом "Историческая память", обнародован в среду в Минске на круглом столе "Без срока давности. О недопустимости реабилитации нацизма в Беларуси и России".Фонд "Историческая память" ведет работу по выявлению данных о живых бывших членах Латышского легиона СС с целью установления среди них лиц, причастных к военным преступлениям и геноциду советского народа на территории Белоруссии и России в годы Великой Отечественной войны. Два года назад в Москве в МИА "Россия сегодня" был представлен первый доклад на эту тему с именами 96 бывших латышей-легионеров, разбросанных по миру."В настоящее время в Латвии и за ее пределами проживает несколько сотен бывших латышских легионеров СС, как минимум часть из которых может быть причастна к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны", - отмечается в нынешнем докладе "Последний шанс на справедливость. Основы правового преследования нацистских преступников из Латвии".Новый список содержит имена 154 бывших латышских легионеров СС, больше всего из них проживают в США (35 человек). В Австралии и Латвии - по 29, в Бразилии - 19, в Канаде - 16, в Аргентине - 12, в Чили - 6, в Великобритании - 4, трое в Новой Зеландии и один в Германии.Перечень расширился, в числе прочего, за счет ряда выявленных экс-военнослужащих 15-й и 19-й латышских дивизий Ваффен СС. Подразделения этих дивизий совершали военные преступления на территории России, Белоруссии и Польши в прифронтовой зоне. В частности, согласно архивным документам, подразделения 15-й дивизии принимали участие в крупной карательной операции против советских партизан и мирных жителей "Праздник весны" в апреле-мае 1944 года на территории Белоруссии.В список вошел Балабкинс Николайс (Balabkins Nikolajs, Balabkins Nicholas), родился 17 июля 1926 года, уроженец Даугавпилса, в 1944 году вступил в 15-ю дивизию, воевал в ее 32-м полку. Проживает в США, профессор, доктор экономических наук. В 2002 году награжден латвийским Орденом трех звезд. Также в США осел Круминьш Валтерс (Krūmiņš Valters, 1924). Вадзис Янис (Vadzis Jānis, 1925) обитает в Австралии.Кажоциньш Янис (Kažociņš Jānis, 1925), уроженец Платерской волости, сейчас также в Австралии. Лиелкайс Арвидс (Lielkājs Arvīds, 1927), уроженец населенного пункта Омулю (Латвия), в 1944 году поступил на службу в вспомогательное подразделение по обслуживанию аэродромов Люфтваффе. Вместе с 15-й латышской дивизией Ваффен СС отступил в Германию, после войны перебрался в США. Несколько лет назад переехал в Латвию. Гилис Паулс (Gilis Pauls, 1925) воевал в 19-й латышской дивизии, ныне коротает свой век в Латвии.Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны.В целом, под Латышским легионом СС следует понимать соединение войск СС непостоянного характера, в состав которого в разные периоды времени входили все латышские формирования в составе СС и полиции, включая латышские полицейские батальоны, а также 15-ю и 19-ю латышские добровольческие дивизии Ваффен СС.К настоящему времени установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.Именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (оба - Новгородская область). В 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида в указанных населенных пунктах в 1941-1943 годах. 27 октября 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области признал массовые убийства, совершенные в районе Жестяной Горки геноцидом, то есть преступлением, не имеющем срока давности. Установление судом данного факта, имеющего юридическое значение, делает возможным проведение СК РФ полноценного расследования данного преступления и розыска преступников, некоторые из которых могут еще быть живы.

https://ria.ru/20210318/ss-1601741373.html

https://ria.ru/20200916/ss-1577304286.html

https://ria.ru/20200316/1568672031.html

https://ria.ru/20200318/1568760861.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), жестяная горка, генрих гиммлер, минск, латвия, белоруссия, польша