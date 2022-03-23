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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены 28 мирных жителей

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены 28 мирных жителей - РИА Новости, 23.03.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены 28 мирных жителей

За сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск 28 мирных жителей в Донецкой народной республике получили ранения различной степени тяжести,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:17

2022-03-23T09:17

2022-03-23T09:24

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство здравоохранения днр

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. За сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск 28 мирных жителей в Донецкой народной республике получили ранения различной степени тяжести, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 09.00 22 марта до 09.00 23 марта, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 25 человек. Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 28 мирных жителей, сообщает Минздрав ДНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство здравоохранения днр