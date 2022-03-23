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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены 28 мирных жителей - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/dnr-1779565869.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены 28 мирных жителей
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены 28 мирных жителей - РИА Новости, 23.03.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены 28 мирных жителей
За сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск 28 мирных жителей в Донецкой народной республике получили ранения различной степени тяжести,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:17
2022-03-23T09:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство здравоохранения днр
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. За сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск 28 мирных жителей в Донецкой народной республике получили ранения различной степени тяжести, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 09.00 22 марта до 09.00 23 марта, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 25 человек. Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 28 мирных жителей, сообщает Минздрав ДНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство здравоохранения днр
09:17 23.03.2022 (обновлено: 09:24 23.03.2022)
 
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены 28 мирных жителей

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск ранены 28 мирных жителей

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. За сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск 28 мирных жителей в Донецкой народной республике получили ранения различной степени тяжести, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 09.00 22 марта до 09.00 23 марта, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 25 человек. Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 28 мирных жителей, сообщает Минздрав ДНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМинистерство здравоохранения ДНР
 
 
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