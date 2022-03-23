https://ria.ru/20220323/dannye-1779605712.html

В "Яндекс.Еде" заявили, что новой утечки данных пользователей не было

В "Яндекс.Еде" заявили, что новой утечки данных пользователей не было - РИА Новости, 23.03.2022

В "Яндекс.Еде" заявили, что новой утечки данных пользователей не было

Сообщения о якобы новой утечке данных пользователей "Яндекс.Еды", которые ранее появились в СМИ, неверны - инцидент связан с ситуацией, о которой сервис уже... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:30

2022-03-23T12:30

2022-03-23T12:30

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сообщения о якобы новой утечке данных пользователей "Яндекс.Еды", которые ранее появились в СМИ, неверны - инцидент связан с ситуацией, о которой сервис уже оповещал 1 марта, сообщили в пресс-службе компании.Во вторник в СМИ появилась информация о том, что в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды", издание Forbes сообщало, что сведения были обнаружены на карте, выложенной на сайте, созданном, по данным Whois, 14 марта. Среди данных можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов."Речь о той же самой утечке данных о заказах, о которой мы рассказали 1 марта. Тогда же мы уведомили всех пользователей, которых затронул этот инцидент, по электронной почте, а также обратились в правоохранительные органы. Новых инцидентов в сфере информационной безопасности с тех пор не было", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что компания работает с правоохранительными органами и ресурсами, которые могут использовать злоумышленники, для минимизации распространения массива. На данный момент ресурс с визуализацией данных уже заблокирован большинством провайдеров на территории РФ, уточняет компания.В Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что на основании судебного решения указанный ресурс внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен.Ранее - 1 марта - компания сообщила о том, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.

https://ria.ru/20220318/moshenniki-1778758105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, яндекс, персональные данные, россия, общество, происшествия