https://ria.ru/20220323/blokirovka-1779627792.html

Борьба без правил. Какие российские ресурсы заблокировал YouTube

Борьба без правил. Какие российские ресурсы заблокировал YouTube - РИА Новости, 23.03.2022

Борьба без правил. Какие российские ресурсы заблокировал YouTube

Принадлежащий американской компании Google LLC сервис YouTube массово заблокировал каналы СМИ, финансируемые российским государством, и другой контент о... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:34

2022-03-23T14:34

2022-03-23T14:43

технологии

в мире

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

телеканал rt

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Феодор Рыбников. Принадлежащий американской компании Google LLC сервис YouTube массово заблокировал каналы СМИ, финансируемые российским государством, и другой контент о спецоперации на Украине, который, как утверждают, "нарушает политику видеохостинга". Какие ресурсы пострадали — в материале РИА Новости.Онлайн-противостояниеС начала военной операции на Украине американские социальные сети, а также YouTube стали площадкой для информационных атак на Россию, отмечают в Роскомнадзоре. Одновременно видеохостинг приступил к ограничению контента, транслируемого государственными или финансируемыми государством СМИ.Так, 27 февраля сервис отключил монетизацию для сети международного вещания Russia Today на всех языках, включая документальный канал RTD. До этого без предупреждения и объяснения причин прекратили показ RT на украинскую аудиторию, а также предупредили о скором запрете в ЕС в соответствии с заявлениями Европейской комиссии и Великобритании об удалении российских госСМИ из инфопространства.Рекламу Google и YouTube в России остановили 4 марта. Соответственно, авторы роликов потеряли доходы. Любые способы монетизации для российских пользователей YouTube недоступны с 10 марта. Сотни тысяч видеоблогеров лишились подписки Premium, Music Premium, спонсорства, суперчатов и суперстикеров, мерча.С 11 марта на YouTube массово блокируют российские государственные ресурсы. В первую очередь это коснулось федеральных государственных унитарных предприятий МИА "Россия сегодня" и ВГТРК: РИА Новости, RT и радиостанции Sputnik, вещающей на 32 языках, видеоагентства Ruptly, телевизионных каналов "Россия 1", "Россия 24", "Россия Культура", "Смотрим".В ночь с 11 на 12 марта стали недоступны каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". Кроме того, YouTube удалил профили ТАСС, газеты "Известия", Первого канала, РЕН-ТВ, НТВ, РБК, ТНТ, Пятого канала, Общественного телевидения России, телеканалов "Звезда", "Спас", Т24, канала 78. Заблокировали аккаунты телевизионных шоу "60 минут", "Вечерний Ургант", Владимира Соловьева, познавательных каналов "Наука 2.0", "Моя планета", "История", радиостанций "Вести FM", "Маяк", "Радио России".В YouTube отказались сообщить список и точное число попавших под мораторий ресурсов и не пояснили, возможно ли восстановление аккаунтов.На самом деле видеохостинг давно вел такую политику. Так, в декабре 2020-го фонд имени Ахмата Кадырова вместе со связанными с ним компаниями и спортивными клубами попал под санкции в США, в январе 2021-го канал "Ахмат" заблокировали. Одноименный грозненский футбольный клуб подал иск к Google LLC в арбитраж Москвы с требованием немедленной разблокировки. Иск удовлетворили.Еще пример: в декабре 2021-го YouTube заблокировал канал RT DE в первый день запуска его вещания, следуя указанию немецкого регулятора в Германии.Ответные мерыРоскомнадзор 18 марта потребовал от компании Google прекратить распространение угроз на YouTube в адрес граждан Российской Федерации. На видеохостинге транслировали на российскую и белорусскую аудитории рекламные ролики с экстремистскими призывами. От сервиса ждут нейтралитета и следования российским законам, в противном случае его заблокируют. Ранее эта участь постигла Facebook* и Instagram*, а владеющую ими компанию Meta Platforms**, за исключением мессенджера WhatsApp, признали экстремистской.О том, что россиянам ограничат доступ к YouTube уже на днях, предупреждают депутаты Госдумы и близкие к Роскомнадзору источники. Так, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил об отказе сервиса удалить 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе. Список нарушений внушительный.В то же время председатель того же комитета Александр Хинштейн отмечает: если Google пойдет на переговоры, полной блокировки YouTube удастся избежать.Удаленные с YouTube ресурсы, а также контент из запрещенных в России соцсетей массово переносят на отечественный видеохостинг Rutube. По данным холдинга "Газпром-медиа", в сутки на нем регистрируются по 450 тысяч пользователей.* Соцсеть, признанная в России экстремистской.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220319/youtube-1778983018.html

https://ria.ru/20220317/oblako-1778513861.html

https://ria.ru/20220322/rutube-1779421483.html

россия

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2022

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

технологии, в мире, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, телеканал rt