https://ria.ru/20220323/banki-1779646928.html
Россияне сообщили о блокировке их счетов в греческих банках
Россияне сообщили о блокировке их счетов в греческих банках - РИА Новости, 23.03.2022
Россияне сообщили о блокировке их счетов в греческих банках
Граждане России сообщают о приостановке обслуживания их счетов в греческих банках без какого-либо предупреждения, посольство РФ в Греции призывает власти страны РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:05
2022-03-23T15:05
2022-03-23T15:20
в мире
россия
афины
греция
совет ес
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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АФИНЫ, 23 мар - РИА Новости. Граждане России сообщают о приостановке обслуживания их счетов в греческих банках без какого-либо предупреждения, посольство РФ в Греции призывает власти страны обеспечить законные права россиян."Обеспокоены сообщениями от находящихся в Греции граждан России о приостановке обслуживания их счетов в греческих банках без какого-либо предупреждения и письменного уведомления. Блокировка счетов, насколько можно судить, осуществляется по принципу наличия российского гражданства и в ряде случаев сопровождается отсылкой к решению Совета ЕС №2022/328 от 25 февраля 2022 г, где, однако, не предусмотрено неизбирательных рестрикций к частным лицам", - говорится в сообщении в Facebook* российской дипломатической миссии в Афинах.Указывается, что в отдельных случаях семьи российских граждан лишаются единственного источника дохода."Призываем власти Греции вмешаться в ситуацию и принять меры для обеспечения законных прав россиян", - отмечается в заявлении посольства.В комментариях к сообщению диппредставительства одна из подписчиц с русской фамилией сообщила, что только что была в отделении Piraeus Bank. "Мой счет заблокирован, не принимают никаких депозитов, то есть мою зарплату, и сотрудник не дал никакого ответа. Позор вам, банк!" - написала она.Подавляющее большинство пользователей-греков в своих комментариях осудило действия банков. Они заявляют, что недопустимо блокировать счета простых граждан, банки теряют доверие, это неконституционно, и такие действия являются позором для Греции."Заблокируйте и вы вклады всех, кто с Запада", - посоветовал один из пользователей.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.*Соцсеть, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220322/platforma-1779393955.html
https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779445647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афины, греция, совет ес, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
15:05 23.03.2022 (обновлено: 15:20 23.03.2022)
Россияне сообщили о блокировке их счетов в греческих банках
Россияне сообщили о блокировке их счетов в греческих банках без какого-либо предупреждения
АФИНЫ, 23 мар - РИА Новости. Граждане России сообщают о приостановке обслуживания их счетов в греческих банках без какого-либо предупреждения, посольство РФ в Греции призывает власти страны обеспечить законные права россиян.
"Обеспокоены сообщениями от находящихся в Греции
граждан России
о приостановке обслуживания их счетов в греческих банках без какого-либо предупреждения и письменного уведомления. Блокировка счетов, насколько можно судить, осуществляется по принципу наличия российского гражданства и в ряде случаев сопровождается отсылкой к решению Совета ЕС
№2022/328 от 25 февраля 2022 г, где, однако, не предусмотрено неизбирательных рестрикций к частным лицам", - говорится в сообщении в Facebook* российской дипломатической миссии в Афинах
.
Указывается, что в отдельных случаях семьи российских граждан лишаются единственного источника дохода.
"Призываем власти Греции вмешаться в ситуацию и принять меры для обеспечения законных прав россиян", - отмечается в заявлении посольства.
В комментариях к сообщению диппредставительства одна из подписчиц с русской фамилией сообщила, что только что была в отделении Piraeus Bank. "Мой счет заблокирован, не принимают никаких депозитов, то есть мою зарплату, и сотрудник не дал никакого ответа. Позор вам, банк!" - написала она.
Подавляющее большинство пользователей-греков в своих комментариях осудило действия банков. Они заявляют, что недопустимо блокировать счета простых граждан, банки теряют доверие, это неконституционно, и такие действия являются позором для Греции.
"Заблокируйте и вы вклады всех, кто с Запада", - посоветовал один из пользователей.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
*Соцсеть, запрещенная на территории России