Рейтинг@Mail.ru
Россияне сообщили о блокировке их счетов в греческих банках - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/banki-1779646928.html
Россияне сообщили о блокировке их счетов в греческих банках
Россияне сообщили о блокировке их счетов в греческих банках - РИА Новости, 23.03.2022
Россияне сообщили о блокировке их счетов в греческих банках
Граждане России сообщают о приостановке обслуживания их счетов в греческих банках без какого-либо предупреждения, посольство РФ в Греции призывает власти страны РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:05
2022-03-23T15:20
в мире
россия
афины
греция
совет ес
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
АФИНЫ, 23 мар - РИА Новости. Граждане России сообщают о приостановке обслуживания их счетов в греческих банках без какого-либо предупреждения, посольство РФ в Греции призывает власти страны обеспечить законные права россиян."Обеспокоены сообщениями от находящихся в Греции граждан России о приостановке обслуживания их счетов в греческих банках без какого-либо предупреждения и письменного уведомления. Блокировка счетов, насколько можно судить, осуществляется по принципу наличия российского гражданства и в ряде случаев сопровождается отсылкой к решению Совета ЕС №2022/328 от 25 февраля 2022 г, где, однако, не предусмотрено неизбирательных рестрикций к частным лицам", - говорится в сообщении в Facebook* российской дипломатической миссии в Афинах.Указывается, что в отдельных случаях семьи российских граждан лишаются единственного источника дохода."Призываем власти Греции вмешаться в ситуацию и принять меры для обеспечения законных прав россиян", - отмечается в заявлении посольства.В комментариях к сообщению диппредставительства одна из подписчиц с русской фамилией сообщила, что только что была в отделении Piraeus Bank. "Мой счет заблокирован, не принимают никаких депозитов, то есть мою зарплату, и сотрудник не дал никакого ответа. Позор вам, банк!" - написала она.Подавляющее большинство пользователей-греков в своих комментариях осудило действия банков. Они заявляют, что недопустимо блокировать счета простых граждан, банки теряют доверие, это неконституционно, и такие действия являются позором для Греции."Заблокируйте и вы вклады всех, кто с Запада", - посоветовал один из пользователей.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.*Соцсеть, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220322/platforma-1779393955.html
https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779445647.html
россия
афины
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, афины, греция, совет ес, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
15:05 23.03.2022 (обновлено: 15:20 23.03.2022)
 
Россияне сообщили о блокировке их счетов в греческих банках

Россияне сообщили о блокировке их счетов в греческих банках без какого-либо предупреждения

© Depositphotos / leungchopanБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Depositphotos / leungchopan
Банковская карта
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 23 мар - РИА Новости. Граждане России сообщают о приостановке обслуживания их счетов в греческих банках без какого-либо предупреждения, посольство РФ в Греции призывает власти страны обеспечить законные права россиян.
"Обеспокоены сообщениями от находящихся в Греции граждан России о приостановке обслуживания их счетов в греческих банках без какого-либо предупреждения и письменного уведомления. Блокировка счетов, насколько можно судить, осуществляется по принципу наличия российского гражданства и в ряде случаев сопровождается отсылкой к решению Совета ЕС №2022/328 от 25 февраля 2022 г, где, однако, не предусмотрено неизбирательных рестрикций к частным лицам", - говорится в сообщении в Facebook* российской дипломатической миссии в Афинах.
Указывается, что в отдельных случаях семьи российских граждан лишаются единственного источника дохода.
"Призываем власти Греции вмешаться в ситуацию и принять меры для обеспечения законных прав россиян", - отмечается в заявлении посольства.
В комментариях к сообщению диппредставительства одна из подписчиц с русской фамилией сообщила, что только что была в отделении Piraeus Bank. "Мой счет заблокирован, не принимают никаких депозитов, то есть мою зарплату, и сотрудник не дал никакого ответа. Позор вам, банк!" - написала она.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 10:37
Центробанк начинает подключать к антиотмывочной платформе все банки
Подавляющее большинство пользователей-греков в своих комментариях осудило действия банков. Они заявляют, что недопустимо блокировать счета простых граждан, банки теряют доверие, это неконституционно, и такие действия являются позором для Греции.
"Заблокируйте и вы вклады всех, кто с Запада", - посоветовал один из пользователей.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
*Соцсеть, запрещенная на территории России
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 14:17
Правительство подготовило новые меры поддержки экономики в условиях санкций
 
В миреРоссияАфиныГрецияСовет ЕССанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала