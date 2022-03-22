https://ria.ru/20220322/zhasmin-1779396980.html

Певица Жасмин с детьми и бабушкой вернулась в Москву

Певица Жасмин с детьми и бабушкой вернулась в Москву - РИА Новости, 22.03.2022

Певица Жасмин с детьми и бабушкой вернулась в Москву

Певица Жасмин вернулась в Москву из Израиля вместе с детьми и бабушкой. Об этом артистка сообщила в социальных сетях. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:50

2022-03-22T10:50

2022-03-22T10:50

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Певица Жасмин вернулась в Москву из Израиля вместе с детьми и бабушкой. Об этом артистка сообщила в социальных сетях.Также артистка поделилась с поклонниками кадрами из студии звукозаписи, намекая на работу над новым материалом.Ранее Жасмин отмечала, что отправилась в Израиль в отпуск. Она говорила, что часто летает в эту страну, поскольку там находится могила ее отца.

https://ria.ru/20220310/gazmanov-1777455686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, жасмин, шоу-бизнес