Певица Жасмин с детьми и бабушкой вернулась в Москву
Певица Жасмин с детьми и бабушкой вернулась в Москву из Израиля
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Жасмин выступает на праздничном концерте
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Певица Жасмин вернулась в Москву из Израиля вместе с детьми и бабушкой. Об этом артистка сообщила в социальных сетях.
"Вот и прилетели домой! Дети не захотели расставаться с бабушкой Соней и ее божественными чебуреками, поэтому она решила поехать с нами. На самом деле, она давно собиралась в Москву, но возраст уже дает о себе знать, 85 лет как-никак… Обычно мы все к ней летаем в Израиль, но в этот раз она решила сделать сюрприз своим детям, внукам и правнукам!" – написала Жасмин.
Также артистка поделилась с поклонниками кадрами из студии звукозаписи, намекая на работу над новым материалом.
Ранее Жасмин отмечала, что отправилась в Израиль в отпуск. Она говорила, что часто летает в эту страну, поскольку там находится могила ее отца.
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