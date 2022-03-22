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Киев заявил, что с нетерпением ждет разговора Зеленского с Си Цзиньпином - РИА Новости, 23.03.2022
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Киев заявил, что с нетерпением ждет разговора Зеленского с Си Цзиньпином
Киев заявил, что с нетерпением ждет разговора Зеленского с Си Цзиньпином - РИА Новости, 23.03.2022
Киев заявил, что с нетерпением ждет разговора Зеленского с Си Цзиньпином
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве с нетерпением ожидают разговора Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T23:54
2022-03-23T00:00
украина
владимир зеленский
китай
си цзиньпин
в мире
владимир путин
луганская народная республика
киев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве с нетерпением ожидают разговора Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина."Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин сыграет более заметную роль в прекращении этой войны. Мы с нетерпением ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина", - заявил Ермак в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779530649.html
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китай
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украина, владимир зеленский, китай, си цзиньпин, в мире, владимир путин, луганская народная республика, киев, россия, вооруженные силы рф
23:54 22.03.2022 (обновлено: 00:00 23.03.2022)
 
Киев заявил, что с нетерпением ждет разговора Зеленского с Си Цзиньпином

В Киеве заявили, что с нетерпением ждут разговора Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве с нетерпением ожидают разговора Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин сыграет более заметную роль в прекращении этой войны. Мы с нетерпением ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина", - заявил Ермак в Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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УкраинаВладимир ЗеленскийКитайСи ЦзиньпинВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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