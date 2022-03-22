https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779543380.html

Киев заявил, что с нетерпением ждет разговора Зеленского с Си Цзиньпином

Киев заявил, что с нетерпением ждет разговора Зеленского с Си Цзиньпином - РИА Новости, 23.03.2022

Киев заявил, что с нетерпением ждет разговора Зеленского с Си Цзиньпином

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве с нетерпением ожидают разговора Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-22T23:54

2022-03-22T23:54

2022-03-23T00:00

украина

владимир зеленский

китай

си цзиньпин

в мире

владимир путин

луганская народная республика

киев

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве с нетерпением ожидают разговора Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина."Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин сыграет более заметную роль в прекращении этой войны. Мы с нетерпением ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина", - заявил Ермак в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779530649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, владимир зеленский, китай, си цзиньпин, в мире, владимир путин, луганская народная республика, киев, россия, вооруженные силы рф