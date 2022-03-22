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Совфед рассмотрит закон о ветеранах спецоперации на Украине 23 марта - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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https://ria.ru/20220322/zakon-1779543189.html
Совфед рассмотрит закон о ветеранах спецоперации на Украине 23 марта
Совфед рассмотрит закон о ветеранах спецоперации на Украине 23 марта - РИА Новости, 23.03.2022
Совфед рассмотрит закон о ветеранах спецоперации на Украине 23 марта
СФ рассмотрит закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами в среду, 23 марта, следует из проекта повестки заседания, размещенной на сайте... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T23:50
2022-03-23T00:25
украина
совет федерации рф
россия
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
донбасс
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. СФ рассмотрит закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами в среду, 23 марта, следует из проекта повестки заседания, размещенной на сайте Совфеда.Закон устанавливает статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.Во вторник группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.Согласно закону, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и прочих горячих точек. Речь идет, в частности, о дополнительных выплатах от государства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготном проезде на транспорте, санаторном, медицинском обслуживание.По предварительным оценкам Минобороны РФ, реализация закона потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере около 5 миллиардов рублей в 2022 году.
https://ria.ru/20220322/zaschita-1779363358.html
украина
россия
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украина, совет федерации рф, россия, луганская народная республика, донбасс, госдума рф, единая россия, ситуация в днр и лнр
23:50 22.03.2022 (обновлено: 00:25 23.03.2022)
 
Совфед рассмотрит закон о ветеранах спецоперации на Украине 23 марта

Совфед рассмотрит закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами 23 марта

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. СФ рассмотрит закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами в среду, 23 марта, следует из проекта повестки заседания, размещенной на сайте Совфеда.
Закон устанавливает статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
Во вторник группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.
Согласно закону, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и прочих горячих точек. Речь идет, в частности, о дополнительных выплатах от государства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготном проезде на транспорте, санаторном, медицинском обслуживание.

По предварительным оценкам Минобороны РФ, реализация закона потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере около 5 миллиардов рублей в 2022 году.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаСовет Федерации РФРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассГосдума РФЕдиная РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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