23:50 22.03.2022 (обновлено: 00:25 23.03.2022)
Совфед рассмотрит закон о ветеранах спецоперации на Украине 23 марта
Совфед рассмотрит закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами 23 марта
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. СФ рассмотрит закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами в среду, 23 марта, следует из проекта повестки заседания, размещенной на сайте Совфеда.
Закон устанавливает статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
Во вторник группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.
Согласно закону, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и прочих горячих точек. Речь идет, в частности, о дополнительных выплатах от государства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготном проезде на транспорте, санаторном, медицинском обслуживание.
По предварительным оценкам Минобороны РФ, реализация закона потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере около 5 миллиардов рублей в 2022 году.
По предварительным оценкам Минобороны РФ, реализация закона потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере около 5 миллиардов рублей в 2022 году.