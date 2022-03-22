https://ria.ru/20220322/zakon-1779454752.html

Совфед рассмотрит закон о наказании за фейки о госорганах 23 марта

Совфед рассмотрит закон о наказании за фейки о госорганах 23 марта - РИА Новости, 22.03.2022

Совфед рассмотрит закон о наказании за фейки о госорганах 23 марта

Совет Федерации рассмотрит закон об уголовном наказании за фейки о госорганах РФ, работающих за рубежом, на заседании 23 марта, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:57

2022-03-22T14:57

2022-03-22T15:10

россия

совет федерации рф

андрей клишас

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит закон об уголовном наказании за фейки о госорганах РФ, работающих за рубежом, на заседании 23 марта, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Рассмотрим завтра", - сказал он.Закон вводит ответственность за распространение недостоверной информации о таких структурах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура.Ответственность за ложную информацию о работе государственных органов РФ за рубежом будет аналогичной той, что уже предусмотрена при распространении фейков о Вооруженных силах РФ.Клишас является одним из авторов законопроекта.

https://ria.ru/20220322/feyki-1779450949.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, совет федерации рф, андрей клишас, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)