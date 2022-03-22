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Вице-премьер Украины заподозрила Венгрию в желании заполучить Закарпатье - РИА Новости, 22.03.2022
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Вице-премьер Украины заподозрила Венгрию в желании заполучить Закарпатье
Вице-премьер Украины заподозрила Венгрию в желании заполучить Закарпатье - РИА Новости, 22.03.2022
Вице-премьер Украины заподозрила Венгрию в желании заполучить Закарпатье
Вице-премьер Украины Ирина Верещук считает, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:21
2022-03-22T19:02
в мире
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
венгрия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук считает, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье"."Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии. Все это вызывает неприятное удивление, прежде всего, у украинских венгров, многих из которых я знаю лично. Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят "нет", - написала она на своей странице в Facebook*.По мнению Верещук, еще немного и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской. "Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?" - добавила вице-премьер.Она также заявила, что "Венгрии вряд ли удастся перемигиваться с россиянами, да еще потихоньку наживаться на проблемах соседа"."Надо просто спокойно встать на сторону цивилизованного мира. Не повторяйте ошибки Второй мировой, когда Венгрия сделала неправильный выбор. Да, правильный выбор всегда тяжел сначала, но он потому и верен, что с ним легко потом", - написала вице-премьер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.* Соцсеть, признанная в России экстремистской.
https://ria.ru/20220322/vengriya-1779453576.html
https://ria.ru/20220314/vooruzhenie-1778081186.html
https://ria.ru/20220322/evropa-1779457940.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
венгрия
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в мире, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс, венгрия, природный газ, ирина верещук
18:21 22.03.2022 (обновлено: 19:02 22.03.2022)
 
Вице-премьер Украины заподозрила Венгрию в желании заполучить Закарпатье

Вице-премьер Украины Верещук обвинила Венгрию в желании получить Закарпатье

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-премьер Украины Ирина Верещук
Вице-премьер Украины Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вице-премьер Украины Ирина Верещук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук считает, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье".
"Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии. Все это вызывает неприятное удивление, прежде всего, у украинских венгров, многих из которых я знаю лично. Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят "нет", - написала она на своей странице в Facebook*.
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По мнению Верещук, еще немного и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской. "Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?" - добавила вице-премьер.
Она также заявила, что "Венгрии вряд ли удастся перемигиваться с россиянами, да еще потихоньку наживаться на проблемах соседа".
"Надо просто спокойно встать на сторону цивилизованного мира. Не повторяйте ошибки Второй мировой, когда Венгрия сделала неправильный выбор. Да, правильный выбор всегда тяжел сначала, но он потому и верен, что с ним легко потом", - написала вице-премьер.
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Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской.
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В миреВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДонбассВенгрияПриродный газИрина Верещук
 
 
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