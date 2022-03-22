https://ria.ru/20220322/vstrecha-1779433340.html
Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области
Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области - РИА Новости, 22.03.2022
Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:27
2022-03-22T13:27
2022-03-22T13:27
политика
новгородская область
владимир путин
дмитрий песков
андрей никитин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778495166_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_ac9e626220b0ff4359009d334107479e.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня сделаем публичным доклад Андрея Никитина, губернатора Новгородской области. Президент регулярно общается с представителями регионов, чтобы держать руку на пульсе", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220321/poruchenie-1779335309.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778495166_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_f53294227b3487a354456e5a82ab0f92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, новгородская область, владимир путин, дмитрий песков, андрей никитин (политик)
Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области
Президент Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области Никитиным