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Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области - РИА Новости, 22.03.2022
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Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области
Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области - РИА Новости, 22.03.2022
Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:27
2022-03-22T13:27
политика
новгородская область
владимир путин
дмитрий песков
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня сделаем публичным доклад Андрея Никитина, губернатора Новгородской области. Президент регулярно общается с представителями регионов, чтобы держать руку на пульсе", - сказал Песков.
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политика, новгородская область, владимир путин, дмитрий песков, андрей никитин (политик)
13:27 22.03.2022
 
Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области

Президент Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области Никитиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня сделаем публичным доклад Андрея Никитина, губернатора Новгородской области. Президент регулярно общается с представителями регионов, чтобы держать руку на пульсе", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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ПолитикаНовгородская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковАндрей Никитин (политик)
 
 
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