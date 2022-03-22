https://ria.ru/20220322/vstrecha-1779433340.html

Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области

Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области - РИА Новости, 22.03.2022

Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:27

2022-03-22T13:27

2022-03-22T13:27

политика

новгородская область

владимир путин

дмитрий песков

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня сделаем публичным доклад Андрея Никитина, губернатора Новгородской области. Президент регулярно общается с представителями регионов, чтобы держать руку на пульсе", - сказал Песков.

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новгородская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

политика, новгородская область, владимир путин, дмитрий песков, андрей никитин (политик)