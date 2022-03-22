https://ria.ru/20220322/vpn-1779454277.html

В Госдуме не планируют менять законы, регулирующие работу VPN-сервисов

В Госдуме не планируют менять законы, регулирующие работу VPN-сервисов - РИА Новости, 22.03.2022

В Госдуме не планируют менять законы, регулирующие работу VPN-сервисов

Зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что пока законодательство РФ в части регулирования... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:57

2022-03-22T14:57

2022-03-22T14:57

технологии

общество

россия

госдума рф

антон горелкин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что пока законодательство РФ в части регулирования VPN-сервисов менять не планируется.Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России социальные сети Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом, по словам прокурора, выступавшего в суде, их пользователей не будут наказывать за обход блокировок в России."Пока ничего нового по VPN не планируется. Та законодательная архитектура, которая сегодня есть, пока так и остается", - сказал РИА Новости Горелкин.В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.Ранее Meta Platforms** в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta** экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta** Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta** "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов. До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Соцсети, признанные в России экстремистскими.** Запрещенная в России организация.

https://ria.ru/20220320/vpn-1779097417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, общество, россия, госдума рф, антон горелкин