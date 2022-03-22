https://ria.ru/20220322/vpn-1779454277.html
В Госдуме не планируют менять законы, регулирующие работу VPN-сервисов
В Госдуме не планируют менять законы, регулирующие работу VPN-сервисов - РИА Новости, 22.03.2022
В Госдуме не планируют менять законы, регулирующие работу VPN-сервисов
Зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что пока законодательство РФ в части регулирования... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:57
2022-03-22T14:57
2022-03-22T14:57
технологии
общество
россия
госдума рф
антон горелкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что пока законодательство РФ в части регулирования VPN-сервисов менять не планируется.Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России социальные сети Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом, по словам прокурора, выступавшего в суде, их пользователей не будут наказывать за обход блокировок в России."Пока ничего нового по VPN не планируется. Та законодательная архитектура, которая сегодня есть, пока так и остается", - сказал РИА Новости Горелкин.В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.Ранее Meta Platforms** в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta** экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta** Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta** "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов. До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Соцсети, признанные в России экстремистскими.** Запрещенная в России организация.
https://ria.ru/20220320/vpn-1779097417.html
https://ria.ru/20220320/vpn-1779089875.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество, россия, госдума рф, антон горелкин
В Госдуме не планируют менять законы, регулирующие работу VPN-сервисов
Депутат Горелкин: законы по регулированию VPN-сервисов менять пока не планируется
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что пока законодательство РФ в части регулирования VPN-сервисов менять не планируется.
Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России социальные сети Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом, по словам прокурора, выступавшего в суде, их пользователей не будут наказывать за обход блокировок в России.
"Пока ничего нового по VPN не планируется. Та законодательная архитектура, которая сегодня есть, пока так и остается", - сказал РИА Новости Горелкин.
В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.
Ранее Meta Platforms** в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta** экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta** Ник Клегг
позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta** "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов. До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
* Соцсети, признанные в России экстремистскими.
** Запрещенная в России организация.