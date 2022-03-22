https://ria.ru/20220322/tkani-1779367630.html

Дизайнер рассказала, чем заменят европейские ткани для одежды

Дизайнер рассказала, чем заменят европейские ткани для одежды - РИА Новости, 22.03.2022

Дизайнер рассказала, чем заменят европейские ткани для одежды

Большинство российских брендов одежды перейдут с европейских импортных материалов на турецкие и китайские ткани, которые из-за курса валют также вырастут в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T02:39

2022-03-22T02:39

2022-03-22T02:39

экономика

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство российских брендов одежды перейдут с европейских импортных материалов на турецкие и китайские ткани, которые из-за курса валют также вырастут в цене, что скажется на финальной стоимости изделия, заявила РИА Новости основательница и дизайнер собственного одноименного бренда одежды Виктория Куксина.Она также отметила, что в России много талантливых дизайнеров и профессиональных технологов, есть возможность найти оборудование и швей, но все упирается в материалы."Пожалуй, развитие собственных производств сырья для модной индустрии - лучшее, что может дать нам этот кризис", - заключила дизайнер.Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник заявил, что Татарстан планирует выстроить новые логистические схемы для поставки тканей из Турции, Китая, Узбекистана. Минниханов отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим и санкционным давлением со стороны западных государств. Руководством страны предпринимается ряд мер по поддержке граждан и различных отраслей. На уровне республики также создан штаб, утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики.

https://ria.ru/20220307/odezhda-1777034981.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия