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Дизайнер рассказала, чем заменят европейские ткани для одежды - РИА Новости, 22.03.2022
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Дизайнер рассказала, чем заменят европейские ткани для одежды
Дизайнер рассказала, чем заменят европейские ткани для одежды - РИА Новости, 22.03.2022
Дизайнер рассказала, чем заменят европейские ткани для одежды
Большинство российских брендов одежды перейдут с европейских импортных материалов на турецкие и китайские ткани, которые из-за курса валют также вырастут в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T02:39
2022-03-22T02:39
экономика
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство российских брендов одежды перейдут с европейских импортных материалов на турецкие и китайские ткани, которые из-за курса валют также вырастут в цене, что скажется на финальной стоимости изделия, заявила РИА Новости основательница и дизайнер собственного одноименного бренда одежды Виктория Куксина.Она также отметила, что в России много талантливых дизайнеров и профессиональных технологов, есть возможность найти оборудование и швей, но все упирается в материалы."Пожалуй, развитие собственных производств сырья для модной индустрии - лучшее, что может дать нам этот кризис", - заключила дизайнер.Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник заявил, что Татарстан планирует выстроить новые логистические схемы для поставки тканей из Турции, Китая, Узбекистана. Минниханов отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим и санкционным давлением со стороны западных государств. Руководством страны предпринимается ряд мер по поддержке граждан и различных отраслей. На уровне республики также создан штаб, утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики.
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экономика, россия
02:39 22.03.2022
 
Дизайнер рассказала, чем заменят европейские ткани для одежды

Дизайнер Куксина заявила, что европейские материалы заменят турецкими и китайскими тканями

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДевушка рассматривает образцы ткани
Девушка рассматривает образцы ткани - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Девушка рассматривает образцы ткани
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство российских брендов одежды перейдут с европейских импортных материалов на турецкие и китайские ткани, которые из-за курса валют также вырастут в цене, что скажется на финальной стоимости изделия, заявила РИА Новости основательница и дизайнер собственного одноименного бренда одежды Виктория Куксина.
"Практически все ткани и пряжи (либо их компоненты) - импортные. На замену европейским тканям придут турецкие и китайские (которые, к слову, бывают очень качественными и высокотехнологичными), но цены на них в любом случае выражаются в долларах, а значит, одежда будет дорожать", - считает Куксина.
Она также отметила, что в России много талантливых дизайнеров и профессиональных технологов, есть возможность найти оборудование и швей, но все упирается в материалы.
"Пожалуй, развитие собственных производств сырья для модной индустрии - лучшее, что может дать нам этот кризис", - заключила дизайнер.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник заявил, что Татарстан планирует выстроить новые логистические схемы для поставки тканей из Турции, Китая, Узбекистана. Минниханов отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим и санкционным давлением со стороны западных государств. Руководством страны предпринимается ряд мер по поддержке граждан и различных отраслей. На уровне республики также создан штаб, утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики.
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