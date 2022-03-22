https://ria.ru/20220322/teatre-1779441410.html

Негосударственные театры Петербурга поддержат субсидиями

Негосударственные театры Петербурга поддержат субсидиями - РИА Новости, 22.03.2022

Негосударственные театры Петербурга поддержат субсидиями

На постановку спектаклей негосударственным театрам Санкт-Петербурга выделят субсидии в размере 74,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Администрации города. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:56

2022-03-22T11:56

2022-03-22T17:31

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На постановку спектаклей негосударственным театрам Санкт-Петербурга выделят субсидии в размере 74,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Администрации города. Всего их в Петербурге около 60. Среди них — "Русская Антреприза" имени Андрея Миронова, театр "За Черной речкой", "Лицедеи", "Театральная лаборатория Яны Туминой", КУКФО. Поддержку также получат социально ориентированные некоммерческие организации. В области культуры и искусства в Санкт‑Петербурге их более 300. Средства им предоставят для проведения фестивалей и конкурсов. Ежегодно они организуют множество международных проектов. В том числе DANCE OPEN, "Дягилев. Постскриптум", OPEN LOOK. "Дворцы Санкт‑Петербурга", "Ночь музеев", конкурс композиторов имени Андрея Петрова, конкурс оперных певцов имени Елены Образцовой, конкурс оперных певцов памяти Ирины Богачевой, кинофестивали "Виват кино России!", "Послание к человеку" и другие."В 2021 году на субсидии некоммерческим организациям было выделено более 1,1 миллиарда рублей. Благодаря этому город поддержал более 250 культурных мероприятий", — напоминается в публикации.Какую сумму планируют предоставить в 2022 году, не уточняется.

https://ria.ru/20220319/mkht-1778790158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, санкт-петербург, александр беглов, елена образцова, ирина богачева, лицедеи