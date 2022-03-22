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Негосударственные театры Петербурга поддержат субсидиями - РИА Новости, 22.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220322/teatre-1779441410.html
Негосударственные театры Петербурга поддержат субсидиями
Негосударственные театры Петербурга поддержат субсидиями - РИА Новости, 22.03.2022
Негосударственные театры Петербурга поддержат субсидиями
На постановку спектаклей негосударственным театрам Санкт-Петербурга выделят субсидии в размере 74,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Администрации города. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:56
2022-03-22T17:31
культура
новости культуры
театр
санкт-петербург
александр беглов
елена образцова
ирина богачева
лицедеи
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На постановку спектаклей негосударственным театрам Санкт-Петербурга выделят субсидии в размере 74,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Администрации города. Всего их в Петербурге около 60. Среди них — "Русская Антреприза" имени Андрея Миронова, театр "За Черной речкой", "Лицедеи", "Театральная лаборатория Яны Туминой", КУКФО. Поддержку также получат социально ориентированные некоммерческие организации. В области культуры и искусства в Санкт‑Петербурге их более 300. Средства им предоставят для проведения фестивалей и конкурсов. Ежегодно они организуют множество международных проектов. В том числе DANCE OPEN, "Дягилев. Постскриптум", OPEN LOOK. "Дворцы Санкт‑Петербурга", "Ночь музеев", конкурс композиторов имени Андрея Петрова, конкурс оперных певцов имени Елены Образцовой, конкурс оперных певцов памяти Ирины Богачевой, кинофестивали "Виват кино России!", "Послание к человеку" и другие."В 2021 году на субсидии некоммерческим организациям было выделено более 1,1 миллиарда рублей. Благодаря этому город поддержал более 250 культурных мероприятий", — напоминается в публикации.Какую сумму планируют предоставить в 2022 году, не уточняется.
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новости культуры, театр, санкт-петербург, александр беглов, елена образцова, ирина богачева, лицедеи
11:56 22.03.2022 (обновлено: 17:31 22.03.2022)
 
Негосударственные театры Петербурга поддержат субсидиями

Власти выделят 74,8 миллиона рублей на поддержку негосударственных театров Петербурга

© Depositphotos / photosoupyТеатр
Театр - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Depositphotos / photosoupy
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На постановку спектаклей негосударственным театрам Санкт-Петербурга выделят субсидии в размере 74,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Администрации города.
Всего их в Петербурге около 60. Среди них — "Русская Антреприза" имени Андрея Миронова, театр "За Черной речкой", "Лицедеи", "Театральная лаборатория Яны Туминой", КУКФО.
По словам губернатора Александра Беглова, это важная составляющая культуры города. "Каждый из этих театров имеет свое творческое лицо. Они способствуют укреплению статуса Санкт‑Петербурга как театральной столицы России", — считает губернатор.
Поддержку также получат социально ориентированные некоммерческие организации. В области культуры и искусства в Санкт‑Петербурге их более 300. Средства им предоставят для проведения фестивалей и конкурсов.
Ежегодно они организуют множество международных проектов. В том числе DANCE OPEN, "Дягилев. Постскриптум", OPEN LOOK. "Дворцы Санкт‑Петербурга", "Ночь музеев", конкурс композиторов имени Андрея Петрова, конкурс оперных певцов имени Елены Образцовой, конкурс оперных певцов памяти Ирины Богачевой, кинофестивали "Виват кино России!", "Послание к человеку" и другие.
"В 2021 году на субсидии некоммерческим организациям было выделено более 1,1 миллиарда рублей. Благодаря этому город поддержал более 250 культурных мероприятий", — напоминается в публикации.
Какую сумму планируют предоставить в 2022 году, не уточняется.
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