https://ria.ru/20220322/spetsialisty-1779529508.html
В России активны более 2,1 миллиона резюме IT-специалистов, заявили в hh.ru
В России активны более 2,1 миллиона резюме IT-специалистов, заявили в hh.ru - РИА Новости, 22.03.2022
В России активны более 2,1 миллиона резюме IT-специалистов, заявили в hh.ru
IT-специалисты разместили более 2,1 миллиона активных сейчас резюме, говорить о формальном оттоке специалистов из этой области не приходится, заявила РИА... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T21:03
2022-03-22T21:03
2022-03-22T21:03
наталья касперская
россия
госдума рф
infowatch
it-компании
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. IT-специалисты разместили более 2,1 миллиона активных сейчас резюме, говорить о формальном оттоке специалистов из этой области не приходится, заявила РИА Новости руководитель отдела подбора и адаптации рекрутингового ресурса hh.ru Олеся Плотникова.Ранее во вторник, глава группы InfoWatch Наталья Касперская, выступая на заседании комитета Госдумы по информационной политике, заявила о том, что IT-специалисты в конце февраля-начале марта покидали Россию "табунами"."По нашим данным, сейчас в России более 2,1 миллиона активных резюме IT-специалистов. Если на фоне кризиса сменили локацию 100-200 тысяч специалистов - это лишь 5-10% от общего числа. Таким образом, в настоящее время нельзя говорить о формальном оттоке IT-кадров из России", - сказала Плотникова.Масштабный тренд на релокацию есть, однако рано делать выводы о его долгосрочности. При этом пока нет признаков, говорящих о том, что уехавшие из страны специалисты массово рассматривали увольнение из российских компаний и поиск работы в иностранных. "Коммерческий IТ-сектор наименее подвержен санкционному давлению, а IT-специалисты наименее уязвимы на рынке труда в силу хронического дефицита, сохраняющегося уже долгие годы, что гарантирует им востребованность в России независимо от страны проживания", - отмечает эксперт.О том, что ситуация с кадрами в IT наименее подвержена внешним факторам, говорят данные hh.ru: за неделю с 14 по 20 марта 2022 года показатель конкуренции за рабочее место в отрасли составил менее трех (2,9) резюме на вакансию - это означает дефицит. Число вакансий для "айтишников" за прошедшую неделю сократилось на 10%, а резюме выросли на 3% к неделе с 7 по 13 марта."Это свидетельствует об отсутствии сокращений или увольнений по собственному желанию в отрасли, многие IT-компании сейчас активны в удержании сотрудников, а те, которые изначально ориентированы на российский рынок и независимы от западной инфраструктуры, … наоборот, расширяют наём IТ-специалистов в новых условиях, открывшихся после ухода западных компаний", - обращает внимание Плотникова.Специалисты из сферы информационных технологий все еще имеют самые высокие шансы по трудоустройству в России - спрос на технические специальности всегда был высоким. Кроме того, сейчас государство активно вкладывается в отрасль и развитие отечественных решений. "Хочу напомнить, что государство подготовило для IT-специалистов новые преференции. Да, кто-то уедет, но кто-то будет готов к такому сотрудничеству", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20220322/aytishniki-1779408042.html
https://ria.ru/20220322/lgoty-1779439749.html
https://ria.ru/20220322/spetsialisty-1779437906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья касперская, россия, госдума рф, infowatch, it-компании, общество
В России активны более 2,1 миллиона резюме IT-специалистов, заявили в hh.ru
В hh.ru заявили, что в России более 2,1 миллиона активных резюме IT-специалистов
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. IT-специалисты разместили более 2,1 миллиона активных сейчас резюме, говорить о формальном оттоке специалистов из этой области не приходится, заявила РИА Новости руководитель отдела подбора и адаптации рекрутингового ресурса hh.ru Олеся Плотникова.
Ранее во вторник, глава группы InfoWatch Наталья Касперская
, выступая на заседании комитета Госдумы
по информационной политике, заявила о том, что IT-специалисты в конце февраля-начале марта покидали Россию
"табунами".
"По нашим данным, сейчас в России более 2,1 миллиона активных резюме IT-специалистов. Если на фоне кризиса сменили локацию 100-200 тысяч специалистов - это лишь 5-10% от общего числа. Таким образом, в настоящее время нельзя говорить о формальном оттоке IT-кадров из России", - сказала Плотникова.
Масштабный тренд на релокацию есть, однако рано делать выводы о его долгосрочности. При этом пока нет признаков, говорящих о том, что уехавшие из страны специалисты массово рассматривали увольнение из российских компаний и поиск работы в иностранных. "Коммерческий IТ-сектор наименее подвержен санкционному давлению, а IT-специалисты наименее уязвимы на рынке труда в силу хронического дефицита, сохраняющегося уже долгие годы, что гарантирует им востребованность в России независимо от страны проживания", - отмечает эксперт.
О том, что ситуация с кадрами в IT наименее подвержена внешним факторам, говорят данные hh.ru: за неделю с 14 по 20 марта 2022 года показатель конкуренции за рабочее место в отрасли составил менее трех (2,9) резюме на вакансию - это означает дефицит. Число вакансий для "айтишников" за прошедшую неделю сократилось на 10%, а резюме выросли на 3% к неделе с 7 по 13 марта.
"Это свидетельствует об отсутствии сокращений или увольнений по собственному желанию в отрасли, многие IT-компании сейчас активны в удержании сотрудников, а те, которые изначально ориентированы на российский рынок и независимы от западной инфраструктуры, … наоборот, расширяют наём IТ-специалистов в новых условиях, открывшихся после ухода западных компаний", - обращает внимание Плотникова.
Специалисты из сферы информационных технологий все еще имеют самые высокие шансы по трудоустройству в России - спрос на технические специальности всегда был высоким. Кроме того, сейчас государство активно вкладывается в отрасль и развитие отечественных решений. "Хочу напомнить, что государство подготовило для IT-специалистов новые преференции. Да, кто-то уедет, но кто-то будет готов к такому сотрудничеству", - заключила эксперт.