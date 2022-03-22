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VK готова взять на работу более тысячи IT-специалистов - РИА Новости, 22.03.2022
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VK готова взять на работу более тысячи IT-специалистов
VK готова взять на работу более тысячи IT-специалистов - РИА Новости, 22.03.2022
VK готова взять на работу более тысячи IT-специалистов
VK готова принять к себе более тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы из-за уменьшения числа зарубежных заказов, заявил в ходе расширенного заседания... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:50
2022-03-22T14:55
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. VK готова принять к себе более тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы из-за уменьшения числа зарубежных заказов, заявил в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи первый заместитель генерального директора компании Владимир Габриелян."Я считаю, что задача российских игроков рынка, и правительства, и Госдумы - реализовать тот комплекс мер, который позволит поддержать компании, которые столкнулись с уменьшением количества зарубежных заказов", - сказал Габриелян."Со своей стороны мы уже этим вопросом занялись и у нас на сегодняшний день открыто, мы готовы принять больше тысячи человек, айтишников в нашу компанию. Мы готовы принимать не только отдельных сотрудников, мы готовы принимать людей командами", - продолжил он.По его словам, самое важное для отечественной IT отрасли сейчас - не потерять программистов, а для этого необходимо обеспечить соответствующие условия.Западные страны из-за ситуации на Украине ввели антироссийские санкции, часть из которых затронула IT сектор. В связи с этим власти РФ готовят меры по поддержке в том числе IT-отрасли.Комментируя же вопрос главы комитета Александра Хинштейна о том, намерена ли компания модернизировать свои соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ставшие основными для российских пользователей, Габриелян отметил, что в компании понимают, что предлагаемый продукт должен быть на уровне того, чем люди привыкли пользоваться."Мы на сегодняшний день занимаемся увеличением инвестиций в социальные сети и увеличением инвестиций в аудио и видеосервисы нашей компании, то есть мы надеемся, что за короткий период нам удастся кратным увеличением инвестиций удовлетворить тот возникший спрос на контент, на сервисы, который мы получили в последние недели", - сказал первый замгендиректора VK.
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экономика, технологии, украина, россия, госдума рф, вконтакте
13:50 22.03.2022 (обновлено: 14:55 22.03.2022)
 
VK готова взять на работу более тысячи IT-специалистов

VK готова принять более тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. VK готова принять к себе более тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы из-за уменьшения числа зарубежных заказов, заявил в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи первый заместитель генерального директора компании Владимир Габриелян.
"Я считаю, что задача российских игроков рынка, и правительства, и Госдумы - реализовать тот комплекс мер, который позволит поддержать компании, которые столкнулись с уменьшением количества зарубежных заказов", - сказал Габриелян.
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"Со своей стороны мы уже этим вопросом занялись и у нас на сегодняшний день открыто, мы готовы принять больше тысячи человек, айтишников в нашу компанию. Мы готовы принимать не только отдельных сотрудников, мы готовы принимать людей командами", - продолжил он.
По его словам, самое важное для отечественной IT отрасли сейчас - не потерять программистов, а для этого необходимо обеспечить соответствующие условия.
Западные страны из-за ситуации на Украине ввели антироссийские санкции, часть из которых затронула IT сектор. В связи с этим власти РФ готовят меры по поддержке в том числе IT-отрасли.
Комментируя же вопрос главы комитета Александра Хинштейна о том, намерена ли компания модернизировать свои соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ставшие основными для российских пользователей, Габриелян отметил, что в компании понимают, что предлагаемый продукт должен быть на уровне того, чем люди привыкли пользоваться.
"Мы на сегодняшний день занимаемся увеличением инвестиций в социальные сети и увеличением инвестиций в аудио и видеосервисы нашей компании, то есть мы надеемся, что за короткий период нам удастся кратным увеличением инвестиций удовлетворить тот возникший спрос на контент, на сервисы, который мы получили в последние недели", - сказал первый замгендиректора VK.
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