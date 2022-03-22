https://ria.ru/20220322/spetsialisty-1779437906.html
VK готова взять на работу более тысячи IT-специалистов
VK готова взять на работу более тысячи IT-специалистов - РИА Новости, 22.03.2022
VK готова взять на работу более тысячи IT-специалистов
VK готова принять к себе более тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы из-за уменьшения числа зарубежных заказов, заявил в ходе расширенного заседания... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:50
2022-03-22T13:50
2022-03-22T14:55
экономика
технологии
украина
россия
госдума рф
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765194469_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_163f8a3e711814b1c7378071bc69a627.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. VK готова принять к себе более тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы из-за уменьшения числа зарубежных заказов, заявил в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи первый заместитель генерального директора компании Владимир Габриелян."Я считаю, что задача российских игроков рынка, и правительства, и Госдумы - реализовать тот комплекс мер, который позволит поддержать компании, которые столкнулись с уменьшением количества зарубежных заказов", - сказал Габриелян."Со своей стороны мы уже этим вопросом занялись и у нас на сегодняшний день открыто, мы готовы принять больше тысячи человек, айтишников в нашу компанию. Мы готовы принимать не только отдельных сотрудников, мы готовы принимать людей командами", - продолжил он.По его словам, самое важное для отечественной IT отрасли сейчас - не потерять программистов, а для этого необходимо обеспечить соответствующие условия.Западные страны из-за ситуации на Украине ввели антироссийские санкции, часть из которых затронула IT сектор. В связи с этим власти РФ готовят меры по поддержке в том числе IT-отрасли.Комментируя же вопрос главы комитета Александра Хинштейна о том, намерена ли компания модернизировать свои соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ставшие основными для российских пользователей, Габриелян отметил, что в компании понимают, что предлагаемый продукт должен быть на уровне того, чем люди привыкли пользоваться."Мы на сегодняшний день занимаемся увеличением инвестиций в социальные сети и увеличением инвестиций в аудио и видеосервисы нашей компании, то есть мы надеемся, что за короткий период нам удастся кратным увеличением инвестиций удовлетворить тот возникший спрос на контент, на сервисы, который мы получили в последние недели", - сказал первый замгендиректора VK.
https://ria.ru/20220322/aytishniki-1779408042.html
https://ria.ru/20220316/bank-1778467151.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765194469_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e523a21a7de78b75374675d0d6c5059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, украина, россия, госдума рф, вконтакте
13:50 22.03.2022 (обновлено: 14:55 22.03.2022)
VK готова взять на работу более тысячи IT-специалистов
VK готова принять более тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. VK готова принять к себе более тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы из-за уменьшения числа зарубежных заказов, заявил в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи первый заместитель генерального директора компании Владимир Габриелян.
"Я считаю, что задача российских игроков рынка, и правительства, и Госдумы
- реализовать тот комплекс мер, который позволит поддержать компании, которые столкнулись с уменьшением количества зарубежных заказов", - сказал Габриелян.
"Со своей стороны мы уже этим вопросом занялись и у нас на сегодняшний день открыто, мы готовы принять больше тысячи человек, айтишников в нашу компанию. Мы готовы принимать не только отдельных сотрудников, мы готовы принимать людей командами", - продолжил он.
По его словам, самое важное для отечественной IT отрасли сейчас - не потерять программистов, а для этого необходимо обеспечить соответствующие условия.
Западные страны из-за ситуации на Украине
ввели антироссийские санкции, часть из которых затронула IT сектор. В связи с этим власти РФ
готовят меры по поддержке в том числе IT-отрасли.
Комментируя же вопрос главы комитета Александра Хинштейна о том, намерена ли компания модернизировать свои соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ставшие основными для российских пользователей, Габриелян отметил, что в компании понимают, что предлагаемый продукт должен быть на уровне того, чем люди привыкли пользоваться.
"Мы на сегодняшний день занимаемся увеличением инвестиций в социальные сети и увеличением инвестиций в аудио и видеосервисы нашей компании, то есть мы надеемся, что за короткий период нам удастся кратным увеличением инвестиций удовлетворить тот возникший спрос на контент, на сервисы, который мы получили в последние недели", - сказал первый замгендиректора VK.