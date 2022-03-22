https://ria.ru/20220322/spetsialisty-1779437906.html

VK готова взять на работу более тысячи IT-специалистов

VK готова взять на работу более тысячи IT-специалистов - РИА Новости, 22.03.2022

VK готова взять на работу более тысячи IT-специалистов

VK готова принять к себе более тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы из-за уменьшения числа зарубежных заказов, заявил в ходе расширенного заседания... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:50

2022-03-22T13:50

2022-03-22T14:55

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. VK готова принять к себе более тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы из-за уменьшения числа зарубежных заказов, заявил в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи первый заместитель генерального директора компании Владимир Габриелян."Я считаю, что задача российских игроков рынка, и правительства, и Госдумы - реализовать тот комплекс мер, который позволит поддержать компании, которые столкнулись с уменьшением количества зарубежных заказов", - сказал Габриелян."Со своей стороны мы уже этим вопросом занялись и у нас на сегодняшний день открыто, мы готовы принять больше тысячи человек, айтишников в нашу компанию. Мы готовы принимать не только отдельных сотрудников, мы готовы принимать людей командами", - продолжил он.По его словам, самое важное для отечественной IT отрасли сейчас - не потерять программистов, а для этого необходимо обеспечить соответствующие условия.Западные страны из-за ситуации на Украине ввели антироссийские санкции, часть из которых затронула IT сектор. В связи с этим власти РФ готовят меры по поддержке в том числе IT-отрасли.Комментируя же вопрос главы комитета Александра Хинштейна о том, намерена ли компания модернизировать свои соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ставшие основными для российских пользователей, Габриелян отметил, что в компании понимают, что предлагаемый продукт должен быть на уровне того, чем люди привыкли пользоваться."Мы на сегодняшний день занимаемся увеличением инвестиций в социальные сети и увеличением инвестиций в аудио и видеосервисы нашей компании, то есть мы надеемся, что за короткий период нам удастся кратным увеличением инвестиций удовлетворить тот возникший спрос на контент, на сервисы, который мы получили в последние недели", - сказал первый замгендиректора VK.

https://ria.ru/20220322/aytishniki-1779408042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, украина, россия, госдума рф, вконтакте