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WSJ: антироссийские санкции натравили на США весь мир - РИА Новости, 22.03.2022
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WSJ: антироссийские санкции натравили на США весь мир
WSJ: антироссийские санкции натравили на США весь мир - РИА Новости, 22.03.2022
WSJ: антироссийские санкции натравили на США весь мир
Поведение американских властей по отношению к Москве не уменьшает пропасть между Востоком и Западом и не помогает США удерживать мировое лидерство, пишет... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:05
2022-03-22T13:17
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Поведение американских властей по отношению к Москве не уменьшает пропасть между Востоком и Западом и не помогает США удерживать мировое лидерство, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.По мнению автора статьи, объединенный Запад еще никогда не был столь одинок в своих действиях, так как просто не заметил увеличивающийся разрыв отношений с Востоком."Западное выкручивание рук и мощный эффект банковских санкций обеспечивают определенную степень соблюдения санкций и поддержку символических резолюций ООН, осуждающих Россию. Но отсутствие энтузиазма у "незападных" стран в отношении подхода Америки к действиям Путина — явление, которое американские политики игнорируют на свой страх и риск", — заявил Мид.Обозреватель подчеркнул, что точку зрения Китая, который, по его словам, "сопротивляется попыткам Запада наказать Россию", уже разделяют не только такие страны, как ЮАР и Бразилия, но и ранее лояльные к США Индия и Вьетнам, важные партнеры любой американской стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе. Среди причин такого поведения Мид выделяет подозрения, что в любой момент любое государство, не выполняющее требований Вашингтона, рискует оказаться в его глазах таким же "врагом", как Москва."В то время как восторженные западные либералы приветствуют санкции против России, растущая готовность западных держав использовать глобальную экономическую систему как оружие приводит в ужас лидеров многих стран, считающих, что Запад и так слишком силен. Многие бразильцы давно опасаются, что западные экологи намерены заблокировать разработку бассейна Амазонки. Они боятся, что климатические активисты заставят Федеральную резервную систему и другие западные банки "спасти планету", наложив санкции на Бразилию", — пояснил автор материала.Мид также напомнил, что одностороннее введение администрацией Трампа жестких санкций против Ирана повысило осведомленность международного сообщества о том, какую власть дает США глобальная экономическая система. В итоге беспрецедентные атаки Запада на российский Центробанк пугают государства за пределами Америки и Европы, поскольку многие сомневаются, что Вашингтон способен справиться с последствиями жестких решений в условиях глобальной экономики."Ни Дональд Трамп, ни проснувшиеся левые не внушают доверия во всем мире, и американская политическая система, которая, похоже, обречена колебаться между ними, не сможет бесконечно удерживать лидерство, от которого зависят мир и безопасность Америки", — резюмировал он.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
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цены на нефть, дональд трамп, иран, россия, сша, оон
12:05 22.03.2022 (обновлено: 13:17 22.03.2022)
 
WSJ: антироссийские санкции натравили на США весь мир

WSJ: США после антироссийских санкций не смогут бесконечно удерживать лидерство

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Поведение американских властей по отношению к Москве не уменьшает пропасть между Востоком и Западом и не помогает США удерживать мировое лидерство, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.
По мнению автора статьи, объединенный Запад еще никогда не был столь одинок в своих действиях, так как просто не заметил увеличивающийся разрыв отношений с Востоком.
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"Западное выкручивание рук и мощный эффект банковских санкций обеспечивают определенную степень соблюдения санкций и поддержку символических резолюций ООН, осуждающих Россию. Но отсутствие энтузиазма у "незападных" стран в отношении подхода Америки к действиям Путина — явление, которое американские политики игнорируют на свой страх и риск", — заявил Мид.
Обозреватель подчеркнул, что точку зрения Китая, который, по его словам, "сопротивляется попыткам Запада наказать Россию", уже разделяют не только такие страны, как ЮАР и Бразилия, но и ранее лояльные к США Индия и Вьетнам, важные партнеры любой американской стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе. Среди причин такого поведения Мид выделяет подозрения, что в любой момент любое государство, не выполняющее требований Вашингтона, рискует оказаться в его глазах таким же "врагом", как Москва.
"В то время как восторженные западные либералы приветствуют санкции против России, растущая готовность западных держав использовать глобальную экономическую систему как оружие приводит в ужас лидеров многих стран, считающих, что Запад и так слишком силен. Многие бразильцы давно опасаются, что западные экологи намерены заблокировать разработку бассейна Амазонки. Они боятся, что климатические активисты заставят Федеральную резервную систему и другие западные банки "спасти планету", наложив санкции на Бразилию", — пояснил автор материала.
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Мид также напомнил, что одностороннее введение администрацией Трампа жестких санкций против Ирана повысило осведомленность международного сообщества о том, какую власть дает США глобальная экономическая система. В итоге беспрецедентные атаки Запада на российский Центробанк пугают государства за пределами Америки и Европы, поскольку многие сомневаются, что Вашингтон способен справиться с последствиями жестких решений в условиях глобальной экономики.
"Ни Дональд Трамп, ни проснувшиеся левые не внушают доверия во всем мире, и американская политическая система, которая, похоже, обречена колебаться между ними, не сможет бесконечно удерживать лидерство, от которого зависят мир и безопасность Америки", — резюмировал он.
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Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
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