https://ria.ru/20220322/rzhd-1779515019.html
Глава РЖД пообещал, что билеты на поезда на юг не подорожают
Глава РЖД пообещал, что билеты на поезда на юг не подорожают - РИА Новости, 22.03.2022
Глава РЖД пообещал, что билеты на поезда на юг не подорожают
РЖД готовы перевезти большее число пассажиров на юг страны в связи с возможными проблемами в авиасегменте и для этого могут немного уменьшить объемы отправок... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:17
2022-03-22T19:17
2022-03-22T19:17
туризм
туризм
виталий савельев
совет федерации рф
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
туристы
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574709847_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_61015986ce08302d6e0a606c96a6b3c7.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. РЖД готовы перевезти большее число пассажиров на юг страны в связи с возможными проблемами в авиасегменте и для этого могут немного уменьшить объемы отправок грузов, сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.Он также обратил особое внимание на стоимость билетов: компания сохранит цены без повышения. "Мы считаем важным сохранить обязательно без удорожания стоимость пассажирских билетов. Будем максимально придерживаться в этом году этих принципов", – сказал глава РЖД.Как сообщал во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта РФ Виталий Савельев, по предварительной оценке, российские авиакомпании в текущем году смогут перевезти 90-100 миллионов пассажиров. Годом ранее этот показатель был свыше 111 миллионов человек, что на 60 процентов больше данных 2020 года.
https://ria.ru/20220321/poezda-1779258169.html
сочи
анапа
геленджик
черное море
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574709847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_654187d8c4a9be30235833980aba2057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, виталий савельев, совет федерации рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, ржд, поезда, сочи, анапа, геленджик, черное море, азовское море, отдых на море
Глава РЖД пообещал, что билеты на поезда на юг не подорожают
РЖД готовы отвезти больше пассажиров для перевозок на юг, снизив отправки грузов