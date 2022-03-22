https://ria.ru/20220322/rzhd-1779515019.html

Глава РЖД пообещал, что билеты на поезда на юг не подорожают

Глава РЖД пообещал, что билеты на поезда на юг не подорожают - РИА Новости, 22.03.2022

Глава РЖД пообещал, что билеты на поезда на юг не подорожают

РЖД готовы перевезти большее число пассажиров на юг страны в связи с возможными проблемами в авиасегменте и для этого могут немного уменьшить объемы отправок... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:17

2022-03-22T19:17

2022-03-22T19:17

туризм

туризм

виталий савельев

совет федерации рф

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

туристы

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574709847_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_61015986ce08302d6e0a606c96a6b3c7.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. РЖД готовы перевезти большее число пассажиров на юг страны в связи с возможными проблемами в авиасегменте и для этого могут немного уменьшить объемы отправок грузов, сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.Он также обратил особое внимание на стоимость билетов: компания сохранит цены без повышения. "Мы считаем важным сохранить обязательно без удорожания стоимость пассажирских билетов. Будем максимально придерживаться в этом году этих принципов", – сказал глава РЖД.Как сообщал во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта РФ Виталий Савельев, по предварительной оценке, российские авиакомпании в текущем году смогут перевезти 90-100 миллионов пассажиров. Годом ранее этот показатель был свыше 111 миллионов человек, что на 60 процентов больше данных 2020 года.

https://ria.ru/20220321/poezda-1779258169.html

сочи

анапа

геленджик

черное море

азовское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, виталий савельев, совет федерации рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, ржд, поезда, сочи, анапа, геленджик, черное море, азовское море, отдых на море