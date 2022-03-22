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Глава РЖД пообещал, что билеты на поезда на юг не подорожают - РИА Новости, 22.03.2022
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Туризм
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Глава РЖД пообещал, что билеты на поезда на юг не подорожают
Глава РЖД пообещал, что билеты на поезда на юг не подорожают - РИА Новости, 22.03.2022
Глава РЖД пообещал, что билеты на поезда на юг не подорожают
РЖД готовы перевезти большее число пассажиров на юг страны в связи с возможными проблемами в авиасегменте и для этого могут немного уменьшить объемы отправок... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:17
2022-03-22T19:17
туризм
туризм
виталий савельев
совет федерации рф
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новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. РЖД готовы перевезти большее число пассажиров на юг страны в связи с возможными проблемами в авиасегменте и для этого могут немного уменьшить объемы отправок грузов, сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.Он также обратил особое внимание на стоимость билетов: компания сохранит цены без повышения. "Мы считаем важным сохранить обязательно без удорожания стоимость пассажирских билетов. Будем максимально придерживаться в этом году этих принципов", – сказал глава РЖД.Как сообщал во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта РФ Виталий Савельев, по предварительной оценке, российские авиакомпании в текущем году смогут перевезти 90-100 миллионов пассажиров. Годом ранее этот показатель был свыше 111 миллионов человек, что на 60 процентов больше данных 2020 года.
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туризм, виталий савельев, совет федерации рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, ржд, поезда, сочи, анапа, геленджик, черное море, азовское море, отдых на море
19:17 22.03.2022
 
Глава РЖД пообещал, что билеты на поезда на юг не подорожают

РЖД готовы отвезти больше пассажиров для перевозок на юг, снизив отправки грузов

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПассажиры на железнодорожном вокзале Адлера
Пассажиры на железнодорожном вокзале Адлера - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. РЖД готовы перевезти большее число пассажиров на юг страны в связи с возможными проблемами в авиасегменте и для этого могут немного уменьшить объемы отправок грузов, сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.
"Мы к этому готовы. Вероятно, мы немножко снизим объемы перевозки обычных грузов в этом направлении, будем балансировать и стараться сделать всё, что можем", – сказал Белозеров в рамках открытого диалога в Совете Федерации.
Он также обратил особое внимание на стоимость билетов: компания сохранит цены без повышения. "Мы считаем важным сохранить обязательно без удорожания стоимость пассажирских билетов. Будем максимально придерживаться в этом году этих принципов", – сказал глава РЖД.
Как сообщал во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта РФ Виталий Савельев, по предварительной оценке, российские авиакомпании в текущем году смогут перевезти 90-100 миллионов пассажиров. Годом ранее этот показатель был свыше 111 миллионов человек, что на 60 процентов больше данных 2020 года.
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ТуризмТуризмВиталий СавельевСовет Федерации РФФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - ТуризмтуристыРЖДпоездаСочиАнапаГеленджикЧерное мореАзовское мореотдых на море
 
 
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