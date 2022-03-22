https://ria.ru/20220322/rosobrnadzor-1779515483.html
Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ на осень
Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ на осень - РИА Новости, 22.03.2022
Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ на осень
Рособрнадзор переносит всероссийские проверочные работы с весны на осень из-за распространения COVID-19, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:10
2022-03-22T19:10
2022-03-22T21:22
общество
коронавирус covid-19
анзор музаев
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
коронавирус в россии
школа
дети
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рособрнадзор переносит всероссийские проверочные работы с весны на осень из-за распространения COVID-19, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года", — говорится в сообщении.Как пояснили в Рособрнадзоре, в проведении всероссийских проверочных работ задействовано огромное число школьников и учителей. При этом, по мнению специалистов, март и апрель могут стать переломными для ситуации с COVID-19."Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры", — отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует пресс-служба.Школы, которые уже провели ВПР, не будут писать их повторно: впоследствии просто необходимо "корректно внести их результаты в соответствующую систему".ВПР, запланированные в компьютерной форме (иностранные языки в седьмом классе, история, биология, география, обществознание в пятом-восьмом классах), также переносят на осень 2022 года.По данным Рособрнадзора, в 2022 году около семи миллионов учеников из 38 тысяч школ напишут всероссийские проверочные работы. Варианты ВПР формируют для каждой школы индивидуально из банка заданий. Для 11-классников проверочные работы пройдут по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам — английскому, немецкому или французскому.
https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775751407.html
https://ria.ru/20220227/koronavirus-1773272390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, анзор музаев, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), коронавирус в россии, школа, дети, всероссийские проверочные работы (впр), социальный навигатор, сн_образование
19:10 22.03.2022 (обновлено: 21:22 22.03.2022)
Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ на осень
Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ на осень из-за COVID-19
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рособрнадзор переносит всероссийские проверочные работы с весны на осень из-за распространения COVID-19, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года", — говорится в сообщении.
Как пояснили в Рособрнадзоре, в проведении всероссийских проверочных работ задействовано огромное число школьников и учителей. При этом, по мнению специалистов, март и апрель могут стать переломными для ситуации с COVID-19.
"Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры", — отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев
, его цитирует пресс-служба.
Школы, которые уже провели ВПР, не будут писать их повторно: впоследствии просто необходимо "корректно внести их результаты в соответствующую систему".
ВПР, запланированные в компьютерной форме (иностранные языки в седьмом классе, история, биология, география, обществознание в пятом-восьмом классах), также переносят на осень 2022 года.
По данным Рособрнадзора, в 2022 году около семи миллионов учеников из 38 тысяч школ напишут всероссийские проверочные работы. Варианты ВПР формируют для каждой школы индивидуально из банка заданий. Для 11-классников проверочные работы пройдут по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам — английскому, немецкому или французскому.