https://ria.ru/20220322/rosobrnadzor-1779515483.html

Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ на осень

Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ на осень - РИА Новости, 22.03.2022

Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ на осень

Рособрнадзор переносит всероссийские проверочные работы с весны на осень из-за распространения COVID-19, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:10

2022-03-22T19:10

2022-03-22T21:22

общество

коронавирус covid-19

анзор музаев

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

коронавирус в россии

школа

дети

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рособрнадзор переносит всероссийские проверочные работы с весны на осень из-за распространения COVID-19, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года", — говорится в сообщении.Как пояснили в Рособрнадзоре, в проведении всероссийских проверочных работ задействовано огромное число школьников и учителей. При этом, по мнению специалистов, март и апрель могут стать переломными для ситуации с COVID-19."Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры", — отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует пресс-служба.Школы, которые уже провели ВПР, не будут писать их повторно: впоследствии просто необходимо "корректно внести их результаты в соответствующую систему".ВПР, запланированные в компьютерной форме (иностранные языки в седьмом классе, история, биология, география, обществознание в пятом-восьмом классах), также переносят на осень 2022 года.По данным Рособрнадзора, в 2022 году около семи миллионов учеников из 38 тысяч школ напишут всероссийские проверочные работы. Варианты ВПР формируют для каждой школы индивидуально из банка заданий. Для 11-классников проверочные работы пройдут по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам — английскому, немецкому или французскому.

https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775751407.html

https://ria.ru/20220227/koronavirus-1773272390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, коронавирус covid-19, анзор музаев, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), коронавирус в россии, школа, дети, всероссийские проверочные работы (впр), социальный навигатор, сн_образование