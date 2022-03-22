https://ria.ru/20220322/reysy-1779498050.html

Turkish Airlines запустит рейсы из Петербурга в Анталью

Turkish Airlines запустит рейсы из Петербурга в Анталью - РИА Новости, 22.03.2022

Turkish Airlines запустит рейсы из Петербурга в Анталью

Авиакомпания Turkish Airlines с 1 апреля начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью, сообщает ООО "Воздушные ворота Cеверной столицы" (управляющая... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:34

2022-03-22T17:34

2022-03-22T17:34

туризм

экономика

россия

анталья (провинция)

turkish airlines

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

турция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines с 1 апреля начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью, сообщает ООО "Воздушные ворота Cеверной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково")."Первого апреля 2022 года из аэропорта "Пулково" авиакомпания Turkish Airlines приступит к выполнению рейсов в Анталью. Рейсы будут ежедневными", - говорится в сообщении.На маршруте будет использоваться Airbus A-320 вместимостью 156 кресел.Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства управляет аэропортом и реализует проект его реконструкции и развития.

https://ria.ru/20220310/samolety-1777565033.html

https://ria.ru/20220322/aeroflot-1779488589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, анталья (провинция), turkish airlines, пулково (аэропорт), санкт-петербург, турция, туризм, новости - туризм