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Turkish Airlines запустит рейсы из Петербурга в Анталью - РИА Новости, 22.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220322/reysy-1779498050.html
Turkish Airlines запустит рейсы из Петербурга в Анталью
Turkish Airlines запустит рейсы из Петербурга в Анталью - РИА Новости, 22.03.2022
Turkish Airlines запустит рейсы из Петербурга в Анталью
Авиакомпания Turkish Airlines с 1 апреля начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью, сообщает ООО "Воздушные ворота Cеверной столицы" (управляющая... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:34
2022-03-22T17:34
туризм
экономика
россия
анталья (провинция)
turkish airlines
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
турция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines с 1 апреля начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью, сообщает ООО "Воздушные ворота Cеверной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково")."Первого апреля 2022 года из аэропорта "Пулково" авиакомпания Turkish Airlines приступит к выполнению рейсов в Анталью. Рейсы будут ежедневными", - говорится в сообщении.На маршруте будет использоваться Airbus A-320 вместимостью 156 кресел.Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства управляет аэропортом и реализует проект его реконструкции и развития.
https://ria.ru/20220310/samolety-1777565033.html
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экономика, россия, анталья (провинция), turkish airlines, пулково (аэропорт), санкт-петербург, турция, туризм, новости - туризм
17:34 22.03.2022
 
Turkish Airlines запустит рейсы из Петербурга в Анталью

Turkish Airlines с 1 апреля запустит ежедневные рейсы из Петербурга в Анталью

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines с 1 апреля начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью, сообщает ООО "Воздушные ворота Cеверной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Первого апреля 2022 года из аэропорта "Пулково" авиакомпания Turkish Airlines приступит к выполнению рейсов в Анталью. Рейсы будут ежедневными", - говорится в сообщении.
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На маршруте будет использоваться Airbus A-320 вместимостью 156 кресел.
Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства управляет аэропортом и реализует проект его реконструкции и развития.
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