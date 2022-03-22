Эксперт назвал заявление Зеленского о референдуме на Украине уловкой

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным тему Крыму и Донбасса и желание решать эти вопросы на всеукраинском референдуме является уловкой, чтобы затянуть время, заставить Россию остановить спецоперацию и начать длительные переговоры, считает политолог Андрей Суздальцев.Ранее Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России, но решения не удастся достичь на первой встрече. По словам Зеленского, Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности, которые являются первоочередной темой для компромиссов между Москвой и Киевом. Зеленский также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.Как сказал РИА Новости Суздальцев, если Россия останавливает спецоперацию, то начинаются длительные переговоры, фактически "Минск-3", РФ "откатывается" на свою территорию, и Москву тогда начинают "добивать" санкциями."То есть, это постановка для выигрыша по времени, чтобы затянуть нас в переговоры бесполезные, бесконечные. Мы пытались это решить последние 8 лет, но нам не дали. Так что это просто выигрыш во времени, не больше того", - сказал собеседник агентства.По мнению эксперта, компромиссов на переговорах России и Украины по гарантиям безопасности Киеву не будет."Мы ведем спецоперацию, абсолютно не реагируя на какие-то санкции, на давление, будто этого нет. Из чего мы исходим? Мы исходим из того, что даже если бы не было спецоперации, на нас все равно бы санкции повесили, то есть ведем мы бои или не ведем. Все разговоры от (президента США Джо) Байдена, (госсекретаря Энтони) Блинкена о том, что если мы перестанем вести спецоперацию и санкции снимут - ложь. Санкции с нас не снимут. Поэтому мы ведем ее так", - пояснил Суздальцев.Политолог также полагает, что Украина хочет прекращения спецоперации и начала длительных переговоров, на которых Киев будет вести бесконечный разговор на разные темы."Да (это уловка). Украинская сторона просто хочет, чтобы мы прекратили операцию. Вот начнутся переговоры, он (Зеленский) встречается с Путиным. Естественно, первый вопрос: прекращайте боевые действия. Мы их вроде как прекращаем, и мы тут же проиграли. А все остальное - это будет вечный разговор, воспоминание о том, как украинцы вырыли Черное море, как украинцы отбили у турок Крым, начнется про "Гетмана Сагайдачного", про Запорожье и все остальное. Это разговор бесконечный. Поэтому это уловка, чтобы мы остановили боевые действия, не более того", - сказал Суздальцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным тему Крыму и Донбасса и желание решать эти вопросы на всеукраинском референдуме является уловкой, чтобы затянуть время, заставить Россию остановить спецоперацию и начать длительные переговоры, считает политолог Андрей Суздальцев.
Ранее Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России, но решения не удастся достичь на первой встрече. По словам Зеленского, Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности, которые являются первоочередной темой для компромиссов между Москвой и Киевом. Зеленский также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.
Как сказал РИА Новости Суздальцев, если Россия останавливает спецоперацию, то начинаются длительные переговоры, фактически "Минск-3", РФ "откатывается" на свою территорию, и Москву тогда начинают "добивать" санкциями.
"То есть, это постановка для выигрыша по времени, чтобы затянуть нас в переговоры бесполезные, бесконечные. Мы пытались это решить последние 8 лет, но нам не дали. Так что это просто выигрыш во времени, не больше того", - сказал собеседник агентства.
По мнению эксперта, компромиссов на переговорах России и Украины по гарантиям безопасности Киеву не будет.
"Мы ведем спецоперацию, абсолютно не реагируя на какие-то санкции, на давление, будто этого нет. Из чего мы исходим? Мы исходим из того, что даже если бы не было спецоперации, на нас все равно бы санкции повесили, то есть ведем мы бои или не ведем. Все разговоры от (президента США Джо) Байдена, (госсекретаря Энтони) Блинкена о том, что если мы перестанем вести спецоперацию и санкции снимут - ложь. Санкции с нас не снимут. Поэтому мы ведем ее так", - пояснил Суздальцев.
Политолог также полагает, что Украина хочет прекращения спецоперации и начала длительных переговоров, на которых Киев будет вести бесконечный разговор на разные темы.
"Да (это уловка). Украинская сторона просто хочет, чтобы мы прекратили операцию. Вот начнутся переговоры, он (Зеленский) встречается с Путиным. Естественно, первый вопрос: прекращайте боевые действия. Мы их вроде как прекращаем, и мы тут же проиграли. А все остальное - это будет вечный разговор, воспоминание о том, как украинцы вырыли Черное море, как украинцы отбили у турок Крым, начнется про "Гетмана Сагайдачного", про Запорожье и все остальное. Это разговор бесконечный. Поэтому это уловка, чтобы мы остановили боевые действия, не более того", - сказал Суздальцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.
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"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.
У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.
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У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.
Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".
6 из 12
Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".
Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
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Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.
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Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.
"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.
У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.
Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".
Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.
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