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Эксперт назвал заявление Зеленского о референдуме на Украине уловкой - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/referendum-1779397016.html
Эксперт назвал заявление Зеленского о референдуме на Украине уловкой
Эксперт назвал заявление Зеленского о референдуме на Украине уловкой - РИА Новости, 22.03.2022
Эксперт назвал заявление Зеленского о референдуме на Украине уловкой
Заявление Владимира Зеленского о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным тему Крыму и Донбасса и желание решать эти вопросы на всеукраинском РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:43
2022-03-22T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
андрей суздальцев
украина
владимир зеленский
россия
донбасс
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным тему Крыму и Донбасса и желание решать эти вопросы на всеукраинском референдуме является уловкой, чтобы затянуть время, заставить Россию остановить спецоперацию и начать длительные переговоры, считает политолог Андрей Суздальцев.Ранее Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России, но решения не удастся достичь на первой встрече. По словам Зеленского, Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности, которые являются первоочередной темой для компромиссов между Москвой и Киевом. Зеленский также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.Как сказал РИА Новости Суздальцев, если Россия останавливает спецоперацию, то начинаются длительные переговоры, фактически "Минск-3", РФ "откатывается" на свою территорию, и Москву тогда начинают "добивать" санкциями."То есть, это постановка для выигрыша по времени, чтобы затянуть нас в переговоры бесполезные, бесконечные. Мы пытались это решить последние 8 лет, но нам не дали. Так что это просто выигрыш во времени, не больше того", - сказал собеседник агентства.По мнению эксперта, компромиссов на переговорах России и Украины по гарантиям безопасности Киеву не будет."Мы ведем спецоперацию, абсолютно не реагируя на какие-то санкции, на давление, будто этого нет. Из чего мы исходим? Мы исходим из того, что даже если бы не было спецоперации, на нас все равно бы санкции повесили, то есть ведем мы бои или не ведем. Все разговоры от (президента США Джо) Байдена, (госсекретаря Энтони) Блинкена о том, что если мы перестанем вести спецоперацию и санкции снимут - ложь. Санкции с нас не снимут. Поэтому мы ведем ее так", - пояснил Суздальцев.Политолог также полагает, что Украина хочет прекращения спецоперации и начала длительных переговоров, на которых Киев будет вести бесконечный разговор на разные темы."Да (это уловка). Украинская сторона просто хочет, чтобы мы прекратили операцию. Вот начнутся переговоры, он (Зеленский) встречается с Путиным. Естественно, первый вопрос: прекращайте боевые действия. Мы их вроде как прекращаем, и мы тут же проиграли. А все остальное - это будет вечный разговор, воспоминание о том, как украинцы вырыли Черное море, как украинцы отбили у турок Крым, начнется про "Гетмана Сагайдачного", про Запорожье и все остальное. Это разговор бесконечный. Поэтому это уловка, чтобы мы остановили боевые действия, не более того", - сказал Суздальцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
https://ria.ru/20220322/krizis-1779347536.html
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андрей суздальцев, украина, владимир зеленский, россия, донбасс
10:43 22.03.2022
 
Эксперт назвал заявление Зеленского о референдуме на Украине уловкой

Политолог Суздальцев: Зеленский словами о переговорах с Путиным и референдуме тянет время

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным тему Крыму и Донбасса и желание решать эти вопросы на всеукраинском референдуме является уловкой, чтобы затянуть время, заставить Россию остановить спецоперацию и начать длительные переговоры, считает политолог Андрей Суздальцев.
Ранее Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России, но решения не удастся достичь на первой встрече. По словам Зеленского, Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности, которые являются первоочередной темой для компромиссов между Москвой и Киевом. Зеленский также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.
Как сказал РИА Новости Суздальцев, если Россия останавливает спецоперацию, то начинаются длительные переговоры, фактически "Минск-3", РФ "откатывается" на свою территорию, и Москву тогда начинают "добивать" санкциями.
"То есть, это постановка для выигрыша по времени, чтобы затянуть нас в переговоры бесполезные, бесконечные. Мы пытались это решить последние 8 лет, но нам не дали. Так что это просто выигрыш во времени, не больше того", - сказал собеседник агентства.
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 08:00
"Это ключ к победе". Переломный момент российской спецоперации
По мнению эксперта, компромиссов на переговорах России и Украины по гарантиям безопасности Киеву не будет.
"Мы ведем спецоперацию, абсолютно не реагируя на какие-то санкции, на давление, будто этого нет. Из чего мы исходим? Мы исходим из того, что даже если бы не было спецоперации, на нас все равно бы санкции повесили, то есть ведем мы бои или не ведем. Все разговоры от (президента США Джо) Байдена, (госсекретаря Энтони) Блинкена о том, что если мы перестанем вести спецоперацию и санкции снимут - ложь. Санкции с нас не снимут. Поэтому мы ведем ее так", - пояснил Суздальцев.
Политолог также полагает, что Украина хочет прекращения спецоперации и начала длительных переговоров, на которых Киев будет вести бесконечный разговор на разные темы.
"Да (это уловка). Украинская сторона просто хочет, чтобы мы прекратили операцию. Вот начнутся переговоры, он (Зеленский) встречается с Путиным. Естественно, первый вопрос: прекращайте боевые действия. Мы их вроде как прекращаем, и мы тут же проиграли. А все остальное - это будет вечный разговор, воспоминание о том, как украинцы вырыли Черное море, как украинцы отбили у турок Крым, начнется про "Гетмана Сагайдачного", про Запорожье и все остальное. Это разговор бесконечный. Поэтому это уловка, чтобы мы остановили боевые действия, не более того", - сказал Суздальцев.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
"Азовцы просто прятались за нами". Беженцы покидают Мариуполь
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

Люди в Мариуполе
1 из 12

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

Автомобиль с беженцами на выезде из Мариуполя
2 из 12

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

Местные жители везут тележку с продуктами возле магазина Metro в Мариуполе
3 из 12

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

Беженцы на дороге из Мариуполя
4 из 12

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

Народная милиция ДНР в Мариуполе
5 из 12

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

Беженцы на дороге из Мариуполя
6 из 12

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

Военнослужащий НА ДНР указывает дорогу беженцам на автомобиле покидающим Мариуполь
7 из 12

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

Военнослужащие народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из Мариуполя
8 из 12

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

Военнослужащий НА ДНР общается с беженцами на выезде из Мариуполя
9 из 12

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

Женщина в автомобиле на выезде из Мариуполя
10 из 12

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

Мужчина везет тележку с продуктами на дороге в Мариуполе
11 из 12

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

Собака в багажнике автомобиля беженцев покидающих Мариуполь
12 из 12

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 12

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 12

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 12

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 12

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 12

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАндрей СуздальцевУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияДонбасс
 
 
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