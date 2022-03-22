Совфед примет участие в расследовании по биолабораториям на Украине
Сенатор Карасин: Совфед примет участие в расследовании по биолабораториям на Украине
Здание Совета Федерации РФ
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сенаторы будут работать в совместной с Госдумой комиссии по парламентскому расследованию ситуации с размещением американских биолабораторий на Украине, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Ранее в Госдуму был внесен проект постановления, в котором представлен список депутатов, которые могут войти в комиссию по расследованию деятельности лабораторий США на Украине. В нем сообщается о поддержке инициативы по созданию комиссии, а также об обращении в Совфед с предложением о создании комиссии. В приложении к постановлению называются фамилии 14 депутатов, в том числе председателя комиссии – Ирины Яровой.
"Мы обязательно войдем в эту комиссию. Мы обсуждали этот вопрос", - сказал Карасин.
По его словам, сейчас обсуждается, кто будет представлять Совфед в комиссии. "Мы должны разобраться в деталях этой провокационной затеи с биолабораториями, изучить документы", - отметил он.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.