https://ria.ru/20220322/rassledovanie-1779372437.html

Совфед примет участие в расследовании по биолабораториям на Украине

Совфед примет участие в расследовании по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 22.03.2022

Совфед примет участие в расследовании по биолабораториям на Украине

Сенаторы будут работать в совместной с Госдумой комиссии по парламентскому расследованию ситуации с размещением американских биолабораторий на Украине, заявил... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T06:19

2022-03-22T06:19

2022-03-22T06:19

сша

россия

госдума рф

совет федерации рф

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сенаторы будут работать в совместной с Госдумой комиссии по парламентскому расследованию ситуации с размещением американских биолабораторий на Украине, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Ранее в Госдуму был внесен проект постановления, в котором представлен список депутатов, которые могут войти в комиссию по расследованию деятельности лабораторий США на Украине. В нем сообщается о поддержке инициативы по созданию комиссии, а также об обращении в Совфед с предложением о создании комиссии. В приложении к постановлению называются фамилии 14 депутатов, в том числе председателя комиссии – Ирины Яровой.По его словам, сейчас обсуждается, кто будет представлять Совфед в комиссии. "Мы должны разобраться в деталях этой провокационной затеи с биолабораториями, изучить документы", - отметил он.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/lavrov-1778838720.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, госдума рф, совет федерации рф, в мире, украина