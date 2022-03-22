Рейтинг@Mail.ru
Совфед примет участие в расследовании по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/rassledovanie-1779372437.html
Совфед примет участие в расследовании по биолабораториям на Украине
Совфед примет участие в расследовании по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Совфед примет участие в расследовании по биолабораториям на Украине
Сенаторы будут работать в совместной с Госдумой комиссии по парламентскому расследованию ситуации с размещением американских биолабораторий на Украине, заявил... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T06:19
2022-03-22T06:19
сша
россия
госдума рф
совет федерации рф
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сенаторы будут работать в совместной с Госдумой комиссии по парламентскому расследованию ситуации с размещением американских биолабораторий на Украине, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Ранее в Госдуму был внесен проект постановления, в котором представлен список депутатов, которые могут войти в комиссию по расследованию деятельности лабораторий США на Украине. В нем сообщается о поддержке инициативы по созданию комиссии, а также об обращении в Совфед с предложением о создании комиссии. В приложении к постановлению называются фамилии 14 депутатов, в том числе председателя комиссии – Ирины Яровой.По его словам, сейчас обсуждается, кто будет представлять Совфед в комиссии. "Мы должны разобраться в деталях этой провокационной затеи с биолабораториями, изучить документы", - отметил он.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/lavrov-1778838720.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, госдума рф, совет федерации рф, в мире, украина
06:19 22.03.2022
 
Совфед примет участие в расследовании по биолабораториям на Украине

Сенатор Карасин: Совфед примет участие в расследовании по биолабораториям на Украине

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сенаторы будут работать в совместной с Госдумой комиссии по парламентскому расследованию ситуации с размещением американских биолабораторий на Украине, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Ранее в Госдуму был внесен проект постановления, в котором представлен список депутатов, которые могут войти в комиссию по расследованию деятельности лабораторий США на Украине. В нем сообщается о поддержке инициативы по созданию комиссии, а также об обращении в Совфед с предложением о создании комиссии. В приложении к постановлению называются фамилии 14 депутатов, в том числе председателя комиссии – Ирины Яровой.
"Мы обязательно войдем в эту комиссию. Мы обсуждали этот вопрос", - сказал Карасин.
По его словам, сейчас обсуждается, кто будет представлять Совфед в комиссии. "Мы должны разобраться в деталях этой провокационной затеи с биолабораториями, изучить документы", - отметил он.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 13:46В мире
Лавров оценил масштаб проекта Пентагона по биолабораториям на Украине
 
СШАРоссияГосдума РФСовет Федерации РФВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала