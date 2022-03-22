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Суд начал выносить приговор Навальному по делу о мошенничестве - РИА Новости, 22.03.2022
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Суд начал выносить приговор Навальному по делу о мошенничестве
Суд начал выносить приговор Навальному по делу о мошенничестве - РИА Новости, 22.03.2022
Суд начал выносить приговор Навальному по делу о мошенничестве
Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Алексею Навальному по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщила судья Маргарита РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:24
2022-03-22T12:05
алексей навальный
происшествия
владимирская область
уголовное дело против блогера алексея навального
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 мар - РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Алексею Навальному по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщила судья Маргарита Котова."Суд установил, что Навальный… совершил мошенничество", - сказала Котова.Также судья зачитала данные о потерпевших и средствах, которые были получены мошенническим способом.Дело о мошенничестве и оскорблении суда рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок. В рамках прений сторон гособвинение запросило для него по совокупности приговоров, с учетом ранее назначенного наказания, 13 лет колонии строгого режима и 1,2 миллиона рублей штрафа.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных ФБК*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20220318/sudya-1778915432.html
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алексей навальный, происшествия, владимирская область, уголовное дело против блогера алексея навального
10:24 22.03.2022 (обновлено: 12:05 22.03.2022)
 
Суд начал выносить приговор Навальному по делу о мошенничестве

Лефортовский районный суд Москвы признал Навального виновным по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТрансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному
Трансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Трансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 мар - РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Алексею Навальному по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщила судья Маргарита Котова.
"Суд установил, что Навальный… совершил мошенничество", - сказала Котова.
Также судья зачитала данные о потерпевших и средствах, которые были получены мошенническим способом.
Дело о мошенничестве и оскорблении суда рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок. В рамках прений сторон гособвинение запросило для него по совокупности приговоров, с учетом ранее назначенного наказания, 13 лет колонии строгого режима и 1,2 миллиона рублей штрафа.
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Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных ФБК*.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
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