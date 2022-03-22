https://ria.ru/20220322/prigovor-1779392616.html

Суд начал выносить приговор Навальному по делу о мошенничестве

Суд начал выносить приговор Навальному по делу о мошенничестве - РИА Новости, 22.03.2022

Суд начал выносить приговор Навальному по делу о мошенничестве

Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Алексею Навальному по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщила судья Маргарита РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:24

2022-03-22T10:24

2022-03-22T12:05

алексей навальный

происшествия

владимирская область

уголовное дело против блогера алексея навального

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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 мар - РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Алексею Навальному по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщила судья Маргарита Котова."Суд установил, что Навальный… совершил мошенничество", - сказала Котова.Также судья зачитала данные о потерпевших и средствах, которые были получены мошенническим способом.Дело о мошенничестве и оскорблении суда рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок. В рамках прений сторон гособвинение запросило для него по совокупности приговоров, с учетом ранее назначенного наказания, 13 лет колонии строгого режима и 1,2 миллиона рублей штрафа.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных ФБК*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20220318/sudya-1778915432.html

https://ria.ru/20220311/yarmysh-1777645092.html

владимирская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

алексей навальный, происшествия, владимирская область, уголовное дело против блогера алексея навального