10:24 22.03.2022 (обновлено: 12:05 22.03.2022)
Суд начал выносить приговор Навальному по делу о мошенничестве
Лефортовский районный суд Москвы признал Навального виновным по делу о мошенничестве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТрансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному
Трансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному
ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 мар - РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Алексею Навальному по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщила судья Маргарита Котова.
"Суд установил, что Навальный… совершил мошенничество", - сказала Котова.
Также судья зачитала данные о потерпевших и средствах, которые были получены мошенническим способом.
Дело о мошенничестве и оскорблении суда рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок. В рамках прений сторон гособвинение запросило для него по совокупности приговоров, с учетом ранее назначенного наказания, 13 лет колонии строгого режима и 1,2 миллиона рублей штрафа.
18 марта, 18:24Судья по новому делу Навального пошла на повышение
Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных ФБК*.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
11 марта, 13:15Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш объявили в розыск