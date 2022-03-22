https://ria.ru/20220322/posolstva-1779403143.html

СМИ: европейские политики призвали закрыть аккаунты российских посольств

СМИ: европейские политики призвали закрыть аккаунты российских посольств - РИА Новости, 22.03.2022

СМИ: европейские политики призвали закрыть аккаунты российских посольств

Европейские чиновники обратились к таким соцсетям, как Facebook* и Twitter, с просьбой закрыть аккаунты более 100 российских посольств и государственных... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:06

2022-03-22T11:06

2022-03-22T11:06

в мире

владимир путин

урсула фон дер ляйен

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579036119_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_7e79bf3477421790120853415860ab0a.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Европейские чиновники обратились к таким соцсетям, как Facebook* и Twitter, с просьбой закрыть аккаунты более 100 российских посольств и государственных учреждений, обвинив их в распространении "дезинформации" о спецоперации на Украине, пишет газета Financial Times."Мы призываем платформы тщательно применять правила их политики... и предпринять немедленные меры в отношении контента, который нарушает закон или условия пользования (платформой)", - заявила газете вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Журова. Она добавила, что технологические платформы должны нести ответственность и стать более прозрачными в отношении того, как они модерируют контент в интернете.В частности, как говорится в сообщении издания, в Европе недовольны тем, что посольства размещали на своих страницах информацию о разработке на территории Украины биологического оружия, а также о том, что здание роддома в Мариуполе использовалось как база для батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело).По данным компании Omelas, занимающейся анализом данных, сейчас более 120 посольств РФ и глав дипмиссий имеют аккаунты в Twitter, их активность резко возросла, начиная с 24 февраля, когда началась спецоперация. Как отмечает компания, эти аккаунты передают одну и ту же информацию, что, по ее мнению, является признаком "скоординированной пропаганды", при этом 70% постов публикуются на иностранных языках.Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram*, Meta** в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС. В ответ на массовую дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT, Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook*.Позже российский суд запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность. Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram* проигнорировал более 4,5 тысяч требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Соцсети, признанные в России экстремистскими** Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20220321/rusofobiya-1779211431.html

https://ria.ru/20220320/rasizm-1779118750.html

https://ria.ru/20220317/posolstvo-1778753266.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, урсула фон дер ляйен, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook