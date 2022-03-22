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Матвиенко призвала обсудить работу частных операторов на железной дороге - РИА Новости, 22.03.2022
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Матвиенко призвала обсудить работу частных операторов на железной дороге
Матвиенко призвала обсудить работу частных операторов на железной дороге - РИА Новости, 22.03.2022
Матвиенко призвала обсудить работу частных операторов на железной дороге
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что намерена на заседании Совбеза РФ поднять вопрос о работе частных операторов на железной дороге, чтобы в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:31
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ржд
политика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что намерена на заседании Совбеза РФ поднять вопрос о работе частных операторов на железной дороге, чтобы в мобилизационный период в экономике они работали в интересах России."Я не против частных операторов и бизнеса, но если бы они купили вагоны или взяли в лизинг. Раньше всеми вагонами распоряжались Российские железные дороги", - сказала спикер во вторник на встрече с руководством РЖД.Потом, по ее словам, взяли вкусное - вагоны отцепили, за копейки их приватизировали."Это коммерческая деятельность, но сегодня у нас мобилизационная экономика и, считаю, что нужно поставить на место этих частных операторов, чтобы они работали на страну, а не на зарабатывание денег. Так не работают в условиях мобилизационной экономики", - сказала Матвиенко.Она добавила, что "завтра и на Совбезе РФ" намерена поднять эту тему.
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ржд, политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
18:31 22.03.2022 (обновлено: 20:22 22.03.2022)
 
Матвиенко призвала обсудить работу частных операторов на железной дороге

Матвиенко заявила, что поднимет вопрос в СБ о работе частных операторов на железной дороге

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что намерена на заседании Совбеза РФ поднять вопрос о работе частных операторов на железной дороге, чтобы в мобилизационный период в экономике они работали в интересах России.
"Я не против частных операторов и бизнеса, но если бы они купили вагоны или взяли в лизинг. Раньше всеми вагонами распоряжались Российские железные дороги", - сказала спикер во вторник на встрече с руководством РЖД.
Потом, по ее словам, взяли вкусное - вагоны отцепили, за копейки их приватизировали.
"Это коммерческая деятельность, но сегодня у нас мобилизационная экономика и, считаю, что нужно поставить на место этих частных операторов, чтобы они работали на страну, а не на зарабатывание денег. Так не работают в условиях мобилизационной экономики", - сказала Матвиенко.
Она добавила, что "завтра и на Совбезе РФ" намерена поднять эту тему.
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