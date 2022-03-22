https://ria.ru/20220322/operatory-1779509104.html

Матвиенко призвала обсудить работу частных операторов на железной дороге

Матвиенко призвала обсудить работу частных операторов на железной дороге - РИА Новости, 22.03.2022

Матвиенко призвала обсудить работу частных операторов на железной дороге

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что намерена на заседании Совбеза РФ поднять вопрос о работе частных операторов на железной дороге, чтобы в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:31

2022-03-22T18:31

2022-03-22T20:22

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валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что намерена на заседании Совбеза РФ поднять вопрос о работе частных операторов на железной дороге, чтобы в мобилизационный период в экономике они работали в интересах России."Я не против частных операторов и бизнеса, но если бы они купили вагоны или взяли в лизинг. Раньше всеми вагонами распоряжались Российские железные дороги", - сказала спикер во вторник на встрече с руководством РЖД.Потом, по ее словам, взяли вкусное - вагоны отцепили, за копейки их приватизировали."Это коммерческая деятельность, но сегодня у нас мобилизационная экономика и, считаю, что нужно поставить на место этих частных операторов, чтобы они работали на страну, а не на зарабатывание денег. Так не работают в условиях мобилизационной экономики", - сказала Матвиенко.Она добавила, что "завтра и на Совбезе РФ" намерена поднять эту тему.

https://ria.ru/20220322/uchebniki-1779468269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

ржд, политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф