https://ria.ru/20220322/operatory-1779509104.html
Матвиенко призвала обсудить работу частных операторов на железной дороге
Матвиенко призвала обсудить работу частных операторов на железной дороге - РИА Новости, 22.03.2022
Матвиенко призвала обсудить работу частных операторов на железной дороге
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что намерена на заседании Совбеза РФ поднять вопрос о работе частных операторов на железной дороге, чтобы в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:31
2022-03-22T18:31
2022-03-22T20:22
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что намерена на заседании Совбеза РФ поднять вопрос о работе частных операторов на железной дороге, чтобы в мобилизационный период в экономике они работали в интересах России."Я не против частных операторов и бизнеса, но если бы они купили вагоны или взяли в лизинг. Раньше всеми вагонами распоряжались Российские железные дороги", - сказала спикер во вторник на встрече с руководством РЖД.Потом, по ее словам, взяли вкусное - вагоны отцепили, за копейки их приватизировали."Это коммерческая деятельность, но сегодня у нас мобилизационная экономика и, считаю, что нужно поставить на место этих частных операторов, чтобы они работали на страну, а не на зарабатывание денег. Так не работают в условиях мобилизационной экономики", - сказала Матвиенко.Она добавила, что "завтра и на Совбезе РФ" намерена поднять эту тему.
https://ria.ru/20220322/uchebniki-1779468269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
18:31 22.03.2022 (обновлено: 20:22 22.03.2022)
Матвиенко призвала обсудить работу частных операторов на железной дороге
Матвиенко заявила, что поднимет вопрос в СБ о работе частных операторов на железной дороге